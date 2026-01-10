ETH Aether Kinetic Disruptor
- Vishnu Bajpai
- Versione: 1.22
- Attivazioni: 5
Sistema automatico per Ethereum basato su liquidità e momentum
Ethereum offre una maggiore frequenza di opportunità rispetto a oro e Bitcoin.
Il sistema opera senza indicatori tradizionali, senza martingala e senza griglie, concentrandosi sulla struttura reale del prezzo.
Risultati:
-
Profit Factor: 2.82
-
Drawdown massimo: ~4.6%
-
Operazioni totali: 6,613
-
Percentuale vincenti: 57.42%