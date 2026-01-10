ETH Aether Kinetic Disruptor
Robot de trading Ethereum basé sur la liquidité et la structure
Pourquoi Ethereum plutôt que l’or ou le Bitcoin
L’or est lent et peu dynamique.
Le Bitcoin devient de plus en plus un actif macroéconomique.
Ethereum offre une volatilité intrajournalière plus régulière et des opportunités structurelles constantes.
Différences du système
-
Sans indicateurs classiques
-
Sans martingale ni grid
-
Analyse structurelle du prix
-
Gestion du risque par trade
Résultats
-
Profit net: 8 904,56
-
Profit Factor: 2,82
-
Drawdown max: ~4,6 %
-
Total des trades: 6 613