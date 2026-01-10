ETH Aether Kinetic Disruptor
- Versão: 1.22
- Ativações: 5
Sistema automático de negociação em Ethereum baseado em liquidez
Por que negociar Ethereum em vez de ouro ou Bitcoin
O ouro possui baixa dinâmica intradiária.
O Bitcoin apresenta fortes tendências seguidas de períodos longos de consolidação.
Ethereum oferece maior frequência de oportunidades, melhor estrutura de liquidez e volatilidade mais consistente.
Diferenciais do robô
Não utiliza indicadores clássicos
Não usa martingale ou grid
Opera apenas com validação estrutural
Controle de risco rigoroso
Estatísticas do teste
Lucro líquido: 8,904.56
Fator de lucro: 2.82
Rebaixamento máximo: ~4.6%
Total de trades: 6,613