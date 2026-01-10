ETH Aether Kinetic Disruptor
基于流动性与价格结构的以太坊 MT5 自动交易系统
为什么选择以太坊交易系统，而不是黄金或比特币
黄金主要作为宏观避险资产，其价格变动缓慢，常出现较长时间的横盘整理，交易机会密度较低。
比特币虽然波动性较高，但越来越多地表现为宏观风险资产，常出现单边行情后进入长时间压缩阶段，使交易策略对时机高度依赖。
以太坊兼具高流动性和活跃的短周期波动，价格旋转频率更高，微观结构性失衡持续存在，适合基于动量和结构的自动交易系统。
ETH Aether Kinetic Disruptor 的独特之处
该系统不使用传统技术指标，也不依赖固定形态。
EA 通过分析价格位移、点差变化以及时间窗口内的动量确认，仅在真实流动性条件下执行交易。
主要特点：
-
实时流动性分析
-
动量确认机制
-
多空双向交易
-
无马丁、无网格、无加仓
回测表现
-
初始资金：500.00
-
净利润：8,904.56
-
总盈利：13,799.82
-
总亏损：-4,895.26
风险控制
-
盈利因子：2.82
-
恢复因子：19.60
-
最大回撤：约 4.6%
交易统计
-
总交易次数：6,613
-
胜率：57.42%