- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.22
- Activaciones: 5
ETH Aether Kinetic Disruptor
Sistema automático de trading en Ethereum basado en liquidez y estructura
Por qué elegir un bot de Ethereum en lugar de oro o Bitcoin
El oro presenta movimientos lentos y largos periodos de consolidación.
Bitcoin tiende cada vez más a comportarse como un activo macroeconómico, con fases direccionales prolongadas.
Ethereum ofrece mayor rotación de precios, volatilidad intradía constante y oportunidades estructurales más frecuentes, lo que lo hace ideal para sistemas dinámicos.
Diferencias clave del sistema
Este EA no depende de indicadores tradicionales.
Analiza desplazamientos reales del precio, fricción del spread y validación temporal del impulso antes de ejecutar operaciones.
Características principales:
-
Trading bidireccional
-
Sin martingala ni grid
-
Gestión de riesgo por operación
-
Filtrado de condiciones de baja liquidez
Resultados del backtest
-
Depósito inicial: 500.00
-
Beneficio neto: 8,904.56
-
Profit Factor: 2.82
-
Drawdown máximo: ~4.6%
-
Total de operaciones: 6,613
-
Operaciones ganadoras: 57.42%