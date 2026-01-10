ETH Aether Kinetic Disruptor

Sistema automático de trading en Ethereum basado en liquidez y estructura

Por qué elegir un bot de Ethereum en lugar de oro o Bitcoin

El oro presenta movimientos lentos y largos periodos de consolidación.

Bitcoin tiende cada vez más a comportarse como un activo macroeconómico, con fases direccionales prolongadas.

Ethereum ofrece mayor rotación de precios, volatilidad intradía constante y oportunidades estructurales más frecuentes, lo que lo hace ideal para sistemas dinámicos.

Diferencias clave del sistema

Este EA no depende de indicadores tradicionales.

Analiza desplazamientos reales del precio, fricción del spread y validación temporal del impulso antes de ejecutar operaciones.

Características principales:

Trading bidireccional

Sin martingala ni grid

Gestión de riesgo por operación

Filtrado de condiciones de baja liquidez

Resultados del backtest