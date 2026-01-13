Candle Smart Range (CSR) per MetaTrader 5

Candle Smart Range è un indicatore tecnico progettato per l'identificazione automatica dei range di prezzo su più timeframe. Questo strumento analizza la struttura del mercato basandosi sulle formazioni delle candele e sull'interazione del prezzo con i massimi e i minimi precedenti.

Caratteristiche principali:

Rilevamento Range: Identifica le zone di consolidamento prima dei movimenti impulsivi.

Identificazione Falsi Breakout: Segnala quando il prezzo supera un livello precedente ma chiude all'interno del range.

Analisi Multi-timeframe: Visualizza i dati di un massimo di 19 timeframe diversi su un singolo grafico.

Visualizzazione Interna (Zoom): Permette di osservare l'azione del prezzo all'interno di una candela higher timeframe senza cambiare grafico.

Filtri Orari: Configurazione per operare in intervalli di tempo specifici (sessioni di mercato).

Revisione Storica: Navigazione passo dopo passo nei dati passati per l'analisi tecnica.

Sistema di Alert: Notifiche configurabili per chiusure di candele e nuovi range.

Interfaccia: Pulsanti sullo schermo per gestire il carico visivo e temi di colore regolabili.

Esclusione di responsabilità: Questo è uno strumento di analisi visiva e non garantisce risultati finanziari. I risultati passati non sono indicativi di rendimenti futuri.