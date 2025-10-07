Bid Price Timer Indicator
- Indicatori
- Md Amzad Hossain
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🕒 Indicatore Timer Prezzo Bid — Tempismo di Precisione e Tracciamento Intelligente del Prezzo! 📈
Porta la tua precisione nel trading al livello successivo con l’Indicatore Timer Prezzo Bid — uno strumento potente progettato per i trader che valorizzano tempismo, precisione e chiarezza in ogni movimento. 🚀
💡 Caratteristiche principali:
✅ Display Timer Fisso – Sempre visibile sul lato destro del grafico (X_Offset personalizzabile).
📊 Tracciamento Dinamico del Prezzo – Il timer si muove fluidamente verso l’alto e il basso seguendo il prezzo Bid in tempo reale.
⚡ Ripposizionamento Automatico – Non appena il prezzo di mercato cambia, il timer si riposiziona immediatamente per allinearsi al nuovo livello.
📏 Linea del Prezzo Opzionale – Aggiungi una linea orizzontale pulita per segnare visivamente il prezzo Bid esatto.
⏱️ Countdown Live – Il timer si aggiorna ogni secondo, mostrando un conto alla rovescia in tempo reale fino alla prossima candela — non perdere mai più un ingresso perfetto!
🎯 Perché i trader lo adorano:
-
Ti aiuta a prevedere la chiusura delle candele con precisione millesimale
-
Mantiene il grafico pulito, moderno e informativo
-
Perfetto per scalper, day trader e analisti tecnici
📍 Semplice, elegante e ottimizzato per le prestazioni — l’Indicatore Timer Prezzo Bid è il tuo strumento indispensabile per dominare il tempismo del prezzo nel mercato. 🔥