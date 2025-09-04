Bitcoin Trend Switch EA MT4
- Experts
- Song Jinwook
- Versione: 1.40
- Attivazioni: 5
Bitcoin Trend Switch EA MT4
Ciao commercianti! Abbiamo finito di sviluppare la migliore EA di Bitcoin!
Ingresso basato su segnali di curvatura auto-sviluppati!
Ispirato dal movimento della fascia di gomma, sono state applicate diverse leggi della fisica!
Entrata: Inserisci direzione di tendenza dopo il calcolo di S_kappa
Protezione: fermo di fase Martin Gale, fermo di perdita totale consecutivo
Simboli: BTC consigliato
-----------------------------
Valore di impostazione predefinito
TF for signal calc (independent of chart) = PERIOD_H1
ATR lookback (scale) = 60
Z-score window = 24
Z squash strength (-100..100) = 0.90
Lots at base balance = 0.01
Take-profit (points), market-close = 32000
Stop-loss (points), market-close = 30000
OnePositionOnly = true
Allow new entries while a position exists = false
Enable martingale = true
Lot multiplier = 2.0
Max steps = 7
Reverse on SL = true
Base for compounding/loss cap; 0=auto at start = 2000
Grow lots/loss cap only above base = true
Halt after cumulative loss streak = false
---------------------------
2. Modalità di isolamento con perdita della mano
Grow lots/loss cap only above base = false
Il resto è lo stesso
--------------------------
3. Modalità di isolamento senza perdita
Grow lots/loss cap only above base = false
Max steps = 100
Il resto è lo stesso
---------------------------
Se possibile, utilizzare un broker che può essere scambiato nei fine settimana
Se il broker che stai scrivendo non supporta il commercio di Bitcoin durante il fine settimana
Fine venerdì e ricorre lunedì
---------------------------
500:1 conto
Importo iniziale minimo 800usd
Importo iniziale raccomandato 2000usd
Si può iniziare con un capitale inferiore a 800USD, ma è necessario ricaricarlo se si ottiene una perdita
----------------------------
Nessuno sa se i dati storici garantiranno o meno il futuro
E' solo che aumenta la probabilita'.
Per coloro che camminano sullo stesso sentiero con me
Non c'è di che!