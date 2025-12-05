DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GOLD or GBPUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies HARMONIC PATTERNS et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un Take Profit (TP) fixe et un Stop Loss (SL) fixe définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (GOLD or GBPUSD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (GOLD or GBPUSD) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (GOLD or GBPUSD), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - HARMONIC PATTERNS -



Les schémas harmoniques sont des schémas de renversement de tendance qui utilisent les extensions de Fibonacci, les niveaux de retracement et les structures géométriques pour renverser une tendance. Ces schémas identifient la zone d'inversion possible, ce qui leur permet d'entrer dans des transactions d'inversion lorsque le marché est proche de l'épuisement.

En général, toutes les configurations harmoniques sont construites à partir de cinq points de retournement des prix. Cependant, chaque schéma harmonique a une forme géométrique et un ratio de Fibonacci uniques. Il s'agit des points X, A, B, C et D. Chaque schéma harmonique possède son propre ensemble de principes, que nous étudierons plus en détail dans la suite de cet essai.

La fonction première des configurations harmoniques est de prévoir les fluctuations de prix. Les configurations harmoniques sont essentielles pour détecter les renversements de tendance. Il s'agit d'un dispositif très précis qui caractérise des changements de prix extrêmement particuliers.





SCHÉMA PAPILLON

La figure de papillon est une sorte de figure de renversement qui apparaît vers la conclusion d'un mouvement de tendance. Il se compose de cinq points : X, A, B, C et D. AB peut retracer jusqu'à 78,6 % de la jambe XA. BC peut retracer entre 38,2 % et 88,6 % de AB. CD peut être une extension de 1,618% - 2,618% de AB. La zone d'inversion potentielle est indiquée par le point D.



SCHÉMA DE GARTLEY

La figure de Gartley est une figure harmonique de base qui est précédée d'un nombre qui est soit extrêmement bas, soit très élevé. La jambe AB devrait retracer environ 61,8% de la jambe XA. La jambe BC devrait retracer 38,2 % - 88,6 % de la jambe XA. La jambe XA retrace au moins 78,6 % de la jambe CD.



SCHÉMA DE LA CHAUVE-SOURIS

La figure Bat, comme la figure Gartley, est une figure de retracement et de continuation. Il se produit lorsqu'une tendance s'inverse momentanément, puis reprend sa trajectoire antérieure. La jambe AB peut retracer entre 38,2 % et 50 % de la jambe XA. La jambe BC peut retracer entre 38,2 % et 88,6 % de la jambe AB. Le segment CD peut retracer jusqu'à 88,6 % de la longueur du segment XA. La jambe CD peut également être une extension de 1,618 % à 2,618 % de la jambe AB.



Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.



Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter.

