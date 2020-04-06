DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (GOLD or GBPUSD) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 HARMONIC PATTERNS 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（GOLD or GBPUSD）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (GOLD or GBPUSD) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (GOLD or GBPUSD) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀 。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是--谐波形态（HARMONIC PATTERNS）。



谐波形态是一种趋势反转形态，利用斐波那契扩展、回撤水平和几何结构来扭转趋势。这些形态可以识别可能的反转区域，使他们能够在市场接近衰竭时进入反转交易。

一般来说，所有谐波形态都建立在五个价格转折点上。不过，每种谐波形态都有独特的几何形态和斐波那契比率。每种谐波形态都有自己的一套原理，我们将在本文后面的部分进行深入探讨。

谐波形态的主要功能是预测价格波动。谐波形态对于检测反转至关重要。它们是一种非常精确的工具，可以描述极其特殊的价格变化。



蝶形形态

蝶形形态是一种反转形态，出现在趋势移动的末端。由五个点组成： AB 可回调至 XA 段的 78.6%。BC 可回调至 AB 的 38.2% 至 88.6%。CD 可能是 AB 的 1.618% - 2.618% 的延伸。潜在反转区以 D 点表示。



加特雷形态

加特雷形态是一种基本谐波形态，其前面的数字要么极低，要么极高。AB 段应回调至 XA 段的 61.8% 左右。BC 预计将回调 38.2% - 88.6% XA。在 CD 中，XA 段至少回调 78.6%。



蝙蝠形态

蝙蝠形态与加特雷形态一样，是一种回调和延续形态。当趋势瞬间逆转方向，但随后又回到之前的路线时，就会出现这种形态。AB 段可能回调至 XA 段的 38.2% 至 50%。BC 线可能回调至 AB 线的 38.2% 至 88.6%。CD 线段可能回调至 XA 线段长度的 88.6%。CD 線也可能是 AB 線的 1.618% - 2.618% 延伸。



该专家还使用了一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发者创建和优化的独一无二的独家指标。



我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。 您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。



如果您有任何问题或需要帮助，请联系我。

