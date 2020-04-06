DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GOLD or GBPUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии HARMONIC PATTERNS и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (GOLD or GBPUSD) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (GOLD or GBPUSD) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (GOLD or GBPUSD), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс.





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основной стратегией данного эксперта является - HARMONIC PATTERNS -



Гармонические паттерны - это паттерны разворота тренда, которые используют расширения Фибоначчи, уровни коррекции и геометрические структуры для разворота тренда. Эти паттерны определяют зону возможного разворота, позволяя входить в разворотные сделки, когда рынок близок к истощению.

В целом все гармонические паттерны строятся на пяти разворотных точках цены. Однако каждый гармонический паттерн имеет уникальную геометрическую форму и соотношение Фибоначчи. Это точки X, A, B, C и D. Каждый гармонический паттерн имеет свой собственный набор принципов, которые мы более подробно рассмотрим далее в эссе.

Основная функция гармонических паттернов - прогнозирование ценовых колебаний. Гармонические паттерны очень важны для обнаружения разворотов. Они являются очень точным приемом, характеризующим исключительно конкретные изменения цены.



ПАТТЕРН «БАБОЧКА

Паттерн «бабочка» - это разворотный паттерн, который появляется в конце трендового движения. Состоит из пяти точек: X, A, B, C и D. AB может отступить до 78,6% от ноги XA. BC может отступить от 38,2 % до 88,6 % от AB. CD может быть продолжением 1,618% - 2,618% от AB. Потенциальная зона разворота обозначена точкой D.



ПАТТЕРН ГАРТЛИ

Модель Гартли - это базовый гармонический паттерн, которому предшествует либо очень низкое, либо очень высокое число. Нога AB должна отступить примерно на 61,8% от ноги XA. Ожидается, что нога BC отступит от 38,2 % - 88,6 % ноги XA. В CD нога XA будет отбита как минимум на 78,6%.



ПАТТЕРН ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Паттерн «Летучая мышь», как и паттерн Гартли, является паттерном отката и продолжения. Он возникает, когда тренд на мгновение меняет направление, но затем возвращается на прежний путь. Нога AB может отступить от 38,2 % до 50 % от ноги XA. Нога BC может отступить от 38,2 % до 88,6 % от ноги AB. Нога CD может отступить до 88,6% от длины ноги XA. Нога CD также может быть продолжением ноги AB на 1,618% - 2,618%.



Данный эксперт также использует в качестве основы корзину индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



Я стремлюсь постоянно оптимизировать и улучшать все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.



Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной.

