DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.


Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or GBPUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias HARMONIC PATTERNS e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.


Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.


Três modos de operação:

Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.


Como instalar:

  1. Faça o download desse EA,
  2. Certifique-se de que todos os pares (GOLD or GBPUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
  3. Tenha o gráfico (GOLD or GBPUSD) no período H1,
  4. Coloque esse EA no gráfico (GOLD or GBPUSD),
  5. Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
  6. Clique em OK para ativar,
  7. Pronto!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

    • [#01] Número mágico,
    • [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
    •   --- Se [#02] for Lote Fixo,
    •   --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
    •   --- Se [#02] for Lote Automático,
    • [#06] Comentário,
    • [#07] Sufixo.


    Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.


    A principal estratégia desse especialista é - HARMONIC PATTERNS -


    Os padrões harmônicos são padrões de reversão de tendência que usam extensões de Fibonacci, níveis de retração e estruturas geométricas para reverter uma tendência. Esses padrões identificam a possível zona de reversão, permitindo que eles entrem em negociações de reversão quando o mercado estiver próximo da exaustão.

    Em geral, todos os padrões harmônicos são construídos com base em cinco pontos de virada de preço. Cada padrão harmônico, no entanto, tem uma forma geométrica e uma proporção de Fibonacci exclusivas. Esses são os pontos X, A, B, C e D. Cada padrão harmônico tem seu próprio conjunto de princípios, que analisaremos com mais profundidade mais adiante neste ensaio.

    A principal função dos padrões harmônicos é prever as flutuações de preço. Os padrões harmônicos são essenciais para a detecção de reversões. Eles são um dispositivo muito preciso que caracteriza mudanças de preço extremamente específicas.


    PADRÃO BORBOLETA

    O padrão borboleta é um tipo de padrão de reversão que aparece na conclusão de um movimento de tendência. Consiste em cinco pontos: X, A, B, C e D. AB pode refazer até 78,6% da perna XA. BC pode refazer entre 38,2% e 88,6% de AB. CD pode ser uma extensão de 1,618% - 2,618% de AB. A Zona de Reversão Potencial é indicada pelo ponto D.


    PADRÃO DE GARTLEY

    O padrão Gartley é um padrão harmônico básico que é precedido por um número que é extremamente baixo ou muito alto. A perna AB deve refazer cerca de 61,8% da perna XA. Espera-se que BC refaça 38,2% - 88,6% de XA. A perna XA tem pelo menos 78,6% de retração na CD.


    PADRÃO BAT

    O padrão Bat, como o padrão Gartley, é um padrão de retração e continuação. Ele ocorre quando uma tendência inverte a direção momentaneamente, mas depois retorna à sua rota anterior. A perna AB pode refazer entre 38,2% e 50% da perna XA. A perna BC pode refazer 38,2% a 88,6% da perna AB. A perna CD pode refazer até 88,6% do comprimento da perna XA. A perna CD também pode ser uma extensão de 1,618% a 2,618% da perna AB.


    Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.


    Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível.  Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.


    Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato comigo.


    Faça o download agora e aproveite esse poderoso EA.

