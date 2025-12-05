DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, GOLD or GBPUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, HARMONIC PATTERNS stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (GOLD or GBPUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (GOLD or GBPUSD) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (GOLD or GBPUSD) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - HARMONIC PATTERNS -



Harmonik formasyonlar, bir trendi tersine çevirmek için Fibonacci uzantılarını, geri çekilme seviyelerini ve geometrik yapıları kullanan trend dönüş formasyonlarıdır. Bu formasyonlar olası tersine dönüş bölgesini belirleyerek piyasa tükenmeye yaklaştığında tersine dönüş işlemlerine girmelerine olanak tanır.

Genel olarak, tüm harmonik formasyonlar beş fiyat dönüm noktası üzerine inşa edilmiştir. Ancak her harmonik formasyonun kendine özgü bir geometrik şekli ve Fibonacci oranı vardır. Bunlar X, A, B, C ve D noktalarıdır. Her harmonik modelin, makalenin ilerleyen bölümlerinde daha derinlemesine ele alacağımız kendi ilkeleri vardır.

Harmonik formasyonların birincil işlevi fiyat dalgalanmalarını tahmin etmektir. Harmonik modeller geri dönüşleri tespit etmek için çok önemlidir. Son derece özel fiyat değişikliklerini karakterize eden çok doğru bir cihazdır.



KELEBEK DESENI

Kelebek formasyonu, bir trend hareketinin sonuna doğru ortaya çıkan bir tür geri dönüş formasyonudur. Beş noktadan oluşur: X, A, B, C ve D. AB, XA bacağının %78,6'sına kadar geri çekilebilir. BC, AB'nin %38,2'si ile %88,6'sı arasında geri çekilebilir. CD, AB'nin %1,618 - %2,618'lik bir uzantısı olabilir. Potansiyel Tersine Dönüş Bölgesi D noktası ile gösterilir.



GARTLEY FORMASYONU

Gartley formasyonu, öncesinde ya çok düşük ya da çok yüksek bir sayı bulunan temel bir harmonik formasyondur. AB bacağı, XA bacağının yaklaşık %61,8'i kadar geri çekilmelidir. BC'nin XA'nın %38,2 - %88,6'sı kadar geri çekilmesi beklenmektedir. XA ayağı CD'de en az %78,6 oranında geri çekilmiştir.



YARASA PATERNİ

Yarasa formasyonu, Gartley formasyonu gibi, bir geri çekilme ve devam formasyonudur. Bir trend anlık olarak yön değiştirdiğinde ancak daha sonra önceki rotasına döndüğünde ortaya çıkar. AB bacağı, XA bacağının %38,2'si ile %50'si arasında geri çekilebilir. BC bacağı, AB bacağının %38,2'si ile %88,6'sı arasında geri çekilebilir. CD bacağı, XA bacağının uzunluğunun %88,6'sına kadar geri çekilebilir. CD bacağı ayrıca AB bacağının %1,618 - %2,618 uzantısı olabilir.



Bu uzman aynı zamanda temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.



Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen benimle iletişime geçin.

