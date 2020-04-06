EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (GOLD or GBPUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは HARMONIC PATTERNS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (GOLD or GBPUSD) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (GOLD or GBPUSD) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (GOLD or GBPUSD) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス 。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





この専門家の主な戦略は（HARMONIC PATTERNS）である。



ハーモニックパターンは、フィボナッチエクステンション、リトレースメントレベル、幾何学的構造を利用したトレンド反転パターンです。これらのパターンは、反転の可能性のあるゾーンを特定し、市場が疲弊に近づいたときに反転トレードに入ることを可能にする。

一般に、すべてのハーモニックパターンは、5つの価格転換点を基点に構築される。しかし、それぞれのハーモニックパターンは、独特の幾何学的な形とフィボナッチ比を持っています。各ハーモニックパターンには独自の原則があり、これについては後ほど詳しく説明します。

ハーモニックパターンの主な機能は、価格変動を予測することです。ハーモニックパターンは、反転を検知するために不可欠です。ハーモニックパターンは、極めて特殊な価格変動を特徴づける、非常に正確な装置なのです。



バタフライパターン

バタフライ・パターンは、トレンドの動きの終わりに現れる反転パターンの一種です。5つのポイントで構成される： ABはXA足の78.6%までリトレースする可能性があります。BCはABの38.2％から88.6％の範囲でリトレースする可能性がある。CDはABの1.618%から2.618%の延長線上にある。ポテンシャル・リバーサル・ゾーンはポイントDで示される。



ガートレー・パターン

ガートレー・パターンは、基本的なハーモニック・パターンで、極端に低いか、極端に高い数字が先行する。AB足はXA足の約61.8％をリトレースするはず。BC足はXA足の38.2%～88.6%をリトレースする。CDはXAの少なくとも78.6%をリトレースする。



バット・パターン

バットパターンは、ガートレイパターンと同様、リトレースメントと継続のパターンです。トレンドが一時的に方向転換し、その後、元のルートに戻るときに発生する。AB足はXA足の38.2%から50%の間でリトレースすることがある。BC足は、AB足の38.2%から88.6%の範囲でリトレースする。CD足はXA足の88.6%まで戻すことができる。CD足もAB足の1.618%から2.618%延長する可能性がある。



このエキスパートもまた、インジケータのバスケットを基礎として使用しています。主なインジケータは、開発者によって作成され最適化された、独自の専用インジケータです。



私は、お客様と私に最高のトレード体験を提供するために、すべてのEAを継続的に最適化し、改善することをお約束します。 また、お客様からのご提案に基づいて、EAに新しい機能を追加していきます。



ご質問やサポートが必要な場合は、私にご連絡ください。

