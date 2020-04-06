DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or GBPUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias HARMONIC PATTERNS y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Tres modos de operación:



Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.





Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (GOLD or GBPUSD) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (GOLD or GBPUSD) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (GOLD or GBPUSD), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo.





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La estrategia principal de este experto es - HARMONIC PATTERNS -



Los patrones armónicos son patrones de inversión de tendencia que utilizan extensiones de Fibonacci, niveles de retroceso y estructuras geométricas para invertir una tendencia. Estos patrones identifican a la posible zona de inversión, lo que les permite entrar en operaciones de inversión cuando el mercado se acerca al agotamiento.

En general, todas las pautas armónicas se basan en cinco puntos de inflexión del precio. Sin embargo, cada patrón armónico tiene una forma geométrica y una relación de Fibonacci únicas. Estos son los puntos X, A, B, C y D. Cada patrón armónico tiene su propio conjunto de principios, que veremos en más profundidad más adelante en el ensayo.

La función principal de las pautas armónicas es predecir las fluctuaciones de los precios. Las pautas armónicas son esenciales para detectar retrocesos. Son un dispositivo muy preciso que caracteriza cambios de precios extremadamente particulares.



PATRÓN MARIPOSA

El patrón mariposa es un tipo de patrón de reversión que aparece hacia la conclusión de un movimiento de tendencia. Consta de cinco puntos: X, A, B, C y D. AB puede retroceder hasta el 78,6% del tramo XA. BC puede retroceder entre el 38,2% y el 88,6% de AB. CD puede ser una extensión del 1,618% - 2,618% de AB. La Zona de Reversión Potencial está denotada por el punto D.



PATRÓN DE GARTLEY

El patrón Gartley es un patrón armónico básico que está precedido por un número que es extremadamente bajo o muy alto. El tramo AB debería retroceder alrededor del 61,8% del tramo XA. El tramo BC debería retroceder entre el 38,2% y el 88,6% de XA. El tramo XA retrocederá al menos un 78,6% en CD.



PATRÓN MURCIÉLAGO

El patrón Bat, al igual que el patrón Gartley, es un patrón de retroceso y continuación. Se produce cuando una tendencia invierte su dirección momentáneamente pero luego vuelve a su ruta anterior. El tramo AB puede retroceder entre el 38,2% y el 50% del tramo XA. El tramo BC puede retroceder entre el 38,2% y el 88,6% del tramo AB. El tramo CD puede retroceder hasta el 88,6% de la longitud del tramo XA. La pata CD también puede ser una extensión del 1,618% al 2,618% de la pata AB.



Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.



Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto conmigo.

