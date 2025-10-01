PrevBreak Trader

PrevBreak Trader EA – Strategia di breakout intelligente

PrevBreak Trader EA è un Expert Advisor (EA) sviluppato per trader che desiderano automatizzare ingressi strategici sui breakout della candela precedente con elevata precisione e filtri di conferma intelligenti. Il robot combina price action e indicatori di supporto, offrendo operazioni coerenti e una solida gestione del rischio.

L’EA può essere configurato anche per funzionare solo come generatore di segnali, senza eseguire automaticamente gli ordini. In questa modalità, fornisce avvisi chiari sui grafici, consentendoti di eseguire manualmente le tue operazioni con i tuoi livelli di ingresso, stop loss e take profit.

⚙️ Impostazioni di trading

  • Dimensione lotto configurabile – impostala manualmente o adattala al tuo profilo di rischio.
  • Limite giornaliero di operazioni vincenti e perdenti – disciplina automatica per evitare overtrading.
  • Take Profit flessibile – obiettivi minimo e massimo in punti, adattabili alla volatilità.
  • Stop Loss oggettivo – sempre attivo per proteggere il capitale.

📈 Logica di breakout

L’EA monitora la candela precedente e individua i punti di breakout su massimi e minimi. L’ordine viene eseguito solo quando le condizioni di conferma sono soddisfatte. Ciò garantisce che il robot operi in modo selettivo, evitando entrate in momenti di bassa rilevanza.

🔍 Filtri intelligenti

  • Medie mobili veloci e lente – individuano la direzione prevalente del mercato.
  • Indicatore HiLo – aiuta nella conferma del trend.

🛡️ Trailing stop avanzato

  • Attivato dopo il raggiungimento di un profitto minimo configurabile.
  • Regolazione dinamica dello stop con l’evolversi del prezzo.
  • Distanza e passo di trailing personalizzabili.
  • Validazione aggiuntiva con RSI e ADX prima dell’attivazione del trailing, aumentando il potenziale di profitto.

⏰ Controllo orari di trading

  • Definisci finestre specifiche per gli ingressi (inizio e fine).
  • Chiusura automatica di tutte le posizioni aperte a un orario definito.

🚀 Vantaggi

PrevBreak Trader EA non è solo un altro robot di breakout. Incorpora un ulteriore livello di intelligenza tramite filtri indicatori e analisi della candela precedente, cercando ingressi più selettivi e consistenti. Inoltre, la gestione del rischio integrata aiuta a mantenere disciplina e preservare il capitale.

📋 Requisiti

  • Funziona su qualsiasi strumento (Forex, indici, commodity).
  • Ideale per timeframe brevi e medi (M5, M15, H1).
  • Si consiglia un broker con esecuzione rapida e spread competitivi.

💡 Come usare

  1. Aggiungi l’EA al grafico in MetaTrader 5.
  2. Configura i parametri: lotto, rischio, obiettivi e orari di trading.
  3. Esegui su conto demo per familiarizzare con il comportamento.
  4. Dopo la validazione, applicalo su conto reale secondo la tua gestione del rischio.

Se cerchi un robot di breakout affidabile con gestione del rischio, trailing stop avanzato e filtri di conferma che migliorano la qualità dei segnali, PrevBreak Trader EA è la scelta giusta.

