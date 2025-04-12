3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro

TPTSyncX è un potente indicatore tutto-in-uno per MetaTrader 5 che sincronizza perfettamente tendenza, pattern e trigger delle candele in un sistema visivo pulito e intelligente. Progettato per i trader che desiderano chiarezza, precisione e velocità, aiuta a identificare configurazioni di trading ad alta probabilità utilizzando una combinazione di price action, pattern strutturali e strumenti di temporizzazione del mercato.

Caratteristiche principali:

Leggero e Ottimizzato, Costruito per essere efficiente in termini di CPU e reattivo anche su analisi multi-coppia e multi-timeframe. Completamente personalizzabile — personalizza input come sensibilità degli swing, filtri per pattern di candele e altro ancora per adattarsi al tuo approccio di trading unico. Casi d'Uso: Conferma ingressi intelligenti utilizzando la confluenza tra tendenza, pattern e candela.

Filtra il rumore con segnali allineati alla struttura. Ideale per strategie di breakout, inversione, trend-following e basate su SND. Compatibile con la maggior parte degli stili di trading conosciuti: ICT, SMC, Onde di Elliott (Trading Chaos Technique), Price Action, Doppio Massimo, Doppio Minimo, Supporto/Resistenza, Domanda/Offerta e altro ancora. TPTSyncX è molto più di un semplice indicatore: è un assistente visivo completo per trader che richiedono precisione, struttura e fiducia in ogni operazione. Che tu sia uno scalper, un swing trader o un analista a lungo termine, TPTSyncX si adatta al tuo stile e ti aiuta a scoprire ciò che gli altri non vedono. Che tu faccia trading utilizzando un indicatore SMC, doppio massimo, doppio minimo, breakout, inversione, trend-following, SND, ICT, onde di Elliott, price action, supporto/resistenza, domanda/offerta, scalping o swing trading, è progettato per mantenerti sempre un passo avanti in ogni condizione di mercato.