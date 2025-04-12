TPTSyncX

Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO, il supporto EA e la guida completa, visita per favore – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

Individua la tendenza. Leggi il pattern. Cronometra l'ingresso.

3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro

  • Basta sovraccarico di grafici.
  • Opera con fiducia utilizzando il rilevamento intelligente del bias.
  • Compatibile con tutte le valute, criptovalute, azioni, metalli, indici e qualsiasi timeframe.
  • Basta cliccare ed eseguire — è così semplice.
  • Ideale per trader impegnati che vogliono velocità e chiarezza.

TPTSyncX è un potente indicatore tutto-in-uno per MetaTrader 5 che sincronizza perfettamente tendenza, pattern e trigger delle candele in un sistema visivo pulito e intelligente. Progettato per i trader che desiderano chiarezza, precisione e velocità, aiuta a identificare configurazioni di trading ad alta probabilità utilizzando una combinazione di price action, pattern strutturali e strumenti di temporizzazione del mercato.

Caratteristiche principali:

  1. Visualizzazione Intelligente:
    Disegna automaticamente i pattern della struttura dei prezzi e etichetta chiaramente Massimi Crescenti (HH), Minimi Crescenti (HL), Massimi Decrescenti (LH) e Minimi Decrescenti (LL) sul grafico — fornendo una visione in tempo reale dei cambiamenti nella struttura di mercato e delle potenziali zone di inversione, essenziali per identificare transizioni di tendenza e breakout di prezzo con chiarezza.
  2. Media Mobile Dinamica:
    Si adatta automaticamente all'intervallo di barre selezionato, offrendo una Media Mobile dinamica che si regola in base alla tua configurazione, sia per lo scalping a breve termine che per i trade a lungo termine.
  3. Prezzo Target Giornaliero (basato su ADR/ATR):
    Fornisce riferimenti chiari per take-profit e stop-loss utilizzando ADR o ATR per rendere i tuoi obiettivi più razionali e basati sulla reale volatilità del mercato.
  4. Separatore di Linea Giornaliero:
    Aiuta a suddividere visivamente ogni giornata di trading, offrendo una visione più chiara dei movimenti della sessione, dei cicli giornalieri e dei pattern intraday. Include anche strumenti di Espansione ed Estensione di Fibonacci per misurazioni manuali — permettendoti di disegnare e proiettare target di prezzo con precisione ogni volta che è necessario.
  5. Monitoraggio delle Candele per Bias Giornaliero/Settimanale:
    Monitora le strutture delle candele giornaliere e settimanali per aiutarti a identificare il bias a breve termine e giornaliero e allinearti con il contesto del timeframe superiore, ideale per pianificare trade direzionali con precisione.
  6. Rilevamento dei Numeri Tondi:
    Evidenzia automaticamente i numeri tondi chiave (es. 1.0000, 1.5000) per aiutare a identificare cicli trimestrali e significativi livelli psicologici di prezzo durante l’anno.
  7. Rilevamento delle Zone di Liquidità:
    Rileva livelli di liquidità chiave come Massimo del Giorno Precedente (PDH), Minimo del Giorno Precedente (PDL), così come Massimo e Minimo della Sessione Asiatica. Queste zone dinamiche sono fondamentali per riconoscere aree dove la liquidità può essere spazzata via, rendendole ideali per individuare inversioni, continuazioni o movimenti guidati dal denaro intelligente con precisione. Queste zone aiutano i trader ad anticipare sweep di liquidità, inversioni e movimenti di continuazione ideali per concetti smart money, ICT e strategie in stile istituzionale.
  8. Scanner Multi-Valuta:
    Scansiona più coppie di valute contemporaneamente in pochi secondi per rilevare in tempo reale tendenze e formazioni di pattern, comprese fasi di impulso e correzione basate sulla logica delle Onde di Elliott. Perfetto per individuare opportunità nel mercato senza dover cambiare grafico.
  9. Pronto per il Multi-Timeframe:
    Supporta il rilevamento di pattern AB=CD — comprese correzioni con proiezione 1.27 e configurazioni di inversione 0.618, così come potenti pattern di candele come Engulfing, Three Inside Bar e Three Outside Bar su più timeframe, garantendo allineamento dalla struttura micro a quella macro.

Leggero e Ottimizzato, Costruito per essere efficiente in termini di CPU e reattivo anche su analisi multi-coppia e multi-timeframe. Completamente personalizzabile — personalizza input come sensibilità degli swing, filtri per pattern di candele e altro ancora per adattarsi al tuo approccio di trading unico. Casi d'Uso: Conferma ingressi intelligenti utilizzando la confluenza tra tendenza, pattern e candela.

Filtra il rumore con segnali allineati alla struttura. Ideale per strategie di breakout, inversione, trend-following e basate su SND. Compatibile con la maggior parte degli stili di trading conosciuti: ICT, SMC, Onde di Elliott (Trading Chaos Technique), Price Action, Doppio Massimo, Doppio Minimo, Supporto/Resistenza, Domanda/Offerta e altro ancora. TPTSyncX è molto più di un semplice indicatore: è un assistente visivo completo per trader che richiedono precisione, struttura e fiducia in ogni operazione. Che tu sia uno scalper, un swing trader o un analista a lungo termine, TPTSyncX si adatta al tuo stile e ti aiuta a scoprire ciò che gli altri non vedono. Che tu faccia trading utilizzando un indicatore SMC, doppio massimo, doppio minimo, breakout, inversione, trend-following, SND, ICT, onde di Elliott, price action, supporto/resistenza, domanda/offerta, scalping o swing trading, è progettato per mantenerti sempre un passo avanti in ogni condizione di mercato.


Prodotti consigliati
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicatori
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicatori
"ATREND: Come funziona e come utilizzarlo" ### Come funziona L'indicatore "ATREND" per la piattaforma MT5 è progettato per fornire ai trader robusti segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di metodologie di analisi tecnica. Questo indicatore sfrutta principalmente l'Average True Range (ATR) per la misurazione della volatilità, insieme ad algoritmi di individuazione dei trend per identificare potenziali movimenti di mercato. Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un rega
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
Indicatori
Airplane   Trend   entry points should be used as potential market reversal points. The indicator works using the cyclic-wave dependence function. Thus, all entry points will be optimal points where the movement changes. The simplest way to use the indicator is to open a trade in the direction of an existing trend. The best result is obtained by combining the indicator with fundamental news, it can act as a news filter, that is, it can show how the market reacts to this or that news. The defa
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicatori
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Gann Angles end Box MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
This indicator is, without a doubt, the best variation of the Gann Angles among others. It allows traders using Gann methods to automatically calculate the Gann angles for the traded instrument. The scale is automatically calculated when the indicator is attached to the chart. When switching timeframes, the indicator recalculates the scale for the current timeframe. Additionally, you can enter your own scales for the Gann angles. You can enter your own scales either for both vectors or for each
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicatori
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicatori
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicatori
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indicatori
Looking for reliable levels on a price chart? Already tired of searching for similar indicators? Are the levels not working out as they should? Then this is the indicator for you. Volume Prices Universal is a reliable indicator of horizontal volumes. What does it show? First of all, the main idea of ​​the indicator is to display at which price mark the price has been for the longest time. Thus, the display of price volumes on the price chart is formed. With the help of which you can very simpl
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indicatori
https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/l70MIHaQQa4 ,  https://youtu.be/pg0oiT5_8y0   Automated Supply and Demand Trading Edge MT5. These videos demonstrate how we apply the supply and demand system to our latest trading review and market analysis Enhance your Trading Strategy with the Supply and Demand Trading Edge MT5. Gain a competitive market advantage with the Supply and Demand Trading Edge MT5 indicator, a powerful tool that combines MACD signals with supply and demand zones. By
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Indicatori
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Buy n Sell Indicator
Jawad Tauheed
Indicatori
Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz Set File Provided on Request Turn market noise into clear Buy/Sell signals. A precision trading tool for MetaTrader 5 that combines clean entry signals with a dynamic trailing stop. Best results are achieved on the 5-minute timeframe , making it ideal for scalpers and intraday traders. Especially effective for Gold (XAUUSD) and optimized for metals, cryptocurrencies, forex pairs, commodities, and global indices . Ask the seller for the re
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Trend ML
Andriy Sydoruk
Indicatori
Trend ML entry points should be used as potential market reversal points. The indicator works using the cyclic-wave dependence function. Thus, all entry points will be optimal points where the movement changes. The simplest way to use the indicator is to open a trade in the direction of an existing trend. The best result is obtained by combining the indicator with fundamental news, it can act as a news filter, that is, it can show how the market reacts to this or that news. A simple and conve
VPU Levels
Andriy Sydoruk
Indicatori
Looking for reliable levels on a price chart? Already tired of searching for similar indicators? Are the levels NOT working out as they should? Then this is the indicator for you. VPU Levels is a more advanced version of the Volume Prices Universal indicator. In this indicator, in addition to the histogram of horizontal volumes, the indicator itself determines the levels from which the user can work. The PeakLevel and Diffraction fields help to adjust the depth of reaction to the histogram and
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicatori
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicatori
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicatori
The ChanLun or Chan theory is one of the most popular trading theories in China. But it seems like that it has little influence in western countries. Actually, the Chan Theory is based on a sophisticated mathematical model. The basic idea ChanLun is to simplify the bar chart by its model. With the help of ChanLun, a trader can analyze and predict the trend of future goods, stocks. In ChanLun, there are several basic elements called fractals, strokes, line segments and pivots . A trader should pa
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (1)
Indicatori
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicatori
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicatori
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicatori
BigPlayerRange – Il miglior indicatore per MT5 BigPlayerRange è considerato il miglior indicatore per Mini Indice e Mini Dollaro su MetaTrader 5. Questo strumento essenziale evidenzia le zone strategiche di azione dei grandi player, offrendo un’analisi tecnica istituzionale di altissima precisione. Come usare BigPlayerRange: Questo indicatore mostra zone di acquisto (linea verde) e di vendita (linea rossa). Quando il prezzo chiude fuori da queste aree, è probabile un movimento di tendenz
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Indicatori
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only   •   Chart Overlay + Alerts   (Popup/Push/JSON) •   SMC+   (OB/FVG/BOS) +   PA   +   HTF EMA   •   M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ...   focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a   multi-layer signal indicator   with institutional-grade filtering. It does   not   open trades; instead it dr
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indicatori
Questo è un sistema multiuso che si adatta sia ai trader manuali Forex sia como sistema scalper o una strategia per ottenere uno slancio molto forte, trader di opzioni binarie o per essere utilizzato dagli EA universali nel trading di automazione. Questo è un sistema multiuso che si adatta sia ai trader manuali Forex sia como sistema scalper o una strategia per ottenere uno slancio molto forte, trader di opzioni binarie o per essere utilizzato dagli EA universali nel trading di automazione. J
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicatori
What's new about iVISTscalp5 forecast indicator (Version 10)? iVISTscalp5 is a unique nonlinear forecasting for a week ahead system for any financial instrument which executes fast scalping using time levels. iVISTscalp5 is a tool for easy study and understanding of financial market. 1) iVISTscalp5 forecast indicator has been completely rewritten into another programming language (C++), which has accelerated data loading and processing. As a result, a different graphical display of forecasts
Advance GannAngles MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Core Concept: Naveen Saroha's Advanced time and price angles are drawn from significant highs or lows at specific geometric ratios that represent the relationship between price movement and time. The Main Gann Angles and Percentage together Most Important: 1x1 Angle : One units of price for one unit of time  1x2 Angle : One unit of price for two units of time  1x3 Angle 1x4 Angle 1x5 Angle 1x6 Angle 1x7 Angle 1x8 Angle: (45) : Eight unit of price for one unit of time - considered the most i
Non Repaint Trend Bands MetaTrader 5
Ravshan Chuliev
Indicatori
Channel Trend Bands – A Comprehensive Indicator for Market Analysis MetaTrader 4 Version Simple to Use, Effective in Application User-Friendly and Suitable for All Traders This indicator stands out due to its straightforward functionality. Whether you're a beginner exploring the market or an experienced trader refining your strategy, this tool offers valuable insights. Using a   Triangular Moving Average (TMA)   with additional   ATR-based bands , it provides structured market data to support w
Multi Timeframe BB Kinvest
Jiri Kafka
Indicatori
Indicatore Bande di Bollinger Multi-Timeframe Migliora la tua analisi di trading con il nostro indicatore Bande di Bollinger Multi-Timeframe per MQL5! Questo potente strumento ti consente di visualizzare le Bande di Bollinger su cinque diversi timeframe contemporaneamente, utilizzando la stessa impostazione del periodo . Ottieni una comprensione più chiara della volatilità del mercato e delle potenziali inversioni di tendenza a colpo d'occhio. Semplifica la tua analisi multi-timeframe e prendi d
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indicatori
The indicator is designed to close positions on the market in time. For example: to take profits ahead of schedule if the price has not reached TakeProfit, and the market is turning around. The indicator analyzes the momentum, not the trend. He does not give any information about the trend. The indicator is well suited for finding divergence. The Ershov 38 Parrots indicator dynamically adjusts to the market and detects price movement impulses of medium and high amplitude. It almost does not rea
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicatori
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Trend Compass MT5
Paul Edunyu Carissimo
Indicatori
Trend Compass: All-in-One Trend Tracking The Trend Compass indicator is a sophisticated yet user-friendly trading tool designed for both novice and experienced traders. By combining multiple technical analysis approaches into one comprehensive package, it eliminates the need for multiple indicators cluttering your charts. Key Features: Multiple analysis modes including VSA for effort/result evaluation Dynamic trailing stops using fractal levels Seven color visualization options for clear market
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicatori
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicatori
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicatori
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indicatori
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicatori
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicatori
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Altri dall’autore
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Please contact the seller after purchase   https://t.me/abcdwave [ D.I.C.E ] The Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with Elliott Wave struct
Filtro:
Da Ming Li
385
Da Ming Li 2025.04.14 04:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione