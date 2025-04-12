TPTSyncX
- Indicatori
- Arief
- Versione: 4.5
- Aggiornato: 22 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO, il supporto EA e la guida completa, visita per favore – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955
Individua la tendenza. Leggi il pattern. Cronometra l'ingresso.
3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro
- Basta sovraccarico di grafici.
- Opera con fiducia utilizzando il rilevamento intelligente del bias.
- Compatibile con tutte le valute, criptovalute, azioni, metalli, indici e qualsiasi timeframe.
- Basta cliccare ed eseguire — è così semplice.
- Ideale per trader impegnati che vogliono velocità e chiarezza.
TPTSyncX è un potente indicatore tutto-in-uno per MetaTrader 5 che sincronizza perfettamente tendenza, pattern e trigger delle candele in un sistema visivo pulito e intelligente. Progettato per i trader che desiderano chiarezza, precisione e velocità, aiuta a identificare configurazioni di trading ad alta probabilità utilizzando una combinazione di price action, pattern strutturali e strumenti di temporizzazione del mercato.
Caratteristiche principali:
- Visualizzazione Intelligente:
Disegna automaticamente i pattern della struttura dei prezzi e etichetta chiaramente Massimi Crescenti (HH), Minimi Crescenti (HL), Massimi Decrescenti (LH) e Minimi Decrescenti (LL) sul grafico — fornendo una visione in tempo reale dei cambiamenti nella struttura di mercato e delle potenziali zone di inversione, essenziali per identificare transizioni di tendenza e breakout di prezzo con chiarezza.
- Media Mobile Dinamica:
Si adatta automaticamente all'intervallo di barre selezionato, offrendo una Media Mobile dinamica che si regola in base alla tua configurazione, sia per lo scalping a breve termine che per i trade a lungo termine.
- Prezzo Target Giornaliero (basato su ADR/ATR):
Fornisce riferimenti chiari per take-profit e stop-loss utilizzando ADR o ATR per rendere i tuoi obiettivi più razionali e basati sulla reale volatilità del mercato.
- Separatore di Linea Giornaliero:
Aiuta a suddividere visivamente ogni giornata di trading, offrendo una visione più chiara dei movimenti della sessione, dei cicli giornalieri e dei pattern intraday. Include anche strumenti di Espansione ed Estensione di Fibonacci per misurazioni manuali — permettendoti di disegnare e proiettare target di prezzo con precisione ogni volta che è necessario.
- Monitoraggio delle Candele per Bias Giornaliero/Settimanale:
Monitora le strutture delle candele giornaliere e settimanali per aiutarti a identificare il bias a breve termine e giornaliero e allinearti con il contesto del timeframe superiore, ideale per pianificare trade direzionali con precisione.
- Rilevamento dei Numeri Tondi:
Evidenzia automaticamente i numeri tondi chiave (es. 1.0000, 1.5000) per aiutare a identificare cicli trimestrali e significativi livelli psicologici di prezzo durante l’anno.
- Rilevamento delle Zone di Liquidità:
Rileva livelli di liquidità chiave come Massimo del Giorno Precedente (PDH), Minimo del Giorno Precedente (PDL), così come Massimo e Minimo della Sessione Asiatica. Queste zone dinamiche sono fondamentali per riconoscere aree dove la liquidità può essere spazzata via, rendendole ideali per individuare inversioni, continuazioni o movimenti guidati dal denaro intelligente con precisione. Queste zone aiutano i trader ad anticipare sweep di liquidità, inversioni e movimenti di continuazione ideali per concetti smart money, ICT e strategie in stile istituzionale.
- Scanner Multi-Valuta:
Scansiona più coppie di valute contemporaneamente in pochi secondi per rilevare in tempo reale tendenze e formazioni di pattern, comprese fasi di impulso e correzione basate sulla logica delle Onde di Elliott. Perfetto per individuare opportunità nel mercato senza dover cambiare grafico.
- Pronto per il Multi-Timeframe:
Supporta il rilevamento di pattern AB=CD — comprese correzioni con proiezione 1.27 e configurazioni di inversione 0.618, così come potenti pattern di candele come Engulfing, Three Inside Bar e Three Outside Bar su più timeframe, garantendo allineamento dalla struttura micro a quella macro.
Leggero e Ottimizzato, Costruito per essere efficiente in termini di CPU e reattivo anche su analisi multi-coppia e multi-timeframe. Completamente personalizzabile — personalizza input come sensibilità degli swing, filtri per pattern di candele e altro ancora per adattarsi al tuo approccio di trading unico. Casi d'Uso: Conferma ingressi intelligenti utilizzando la confluenza tra tendenza, pattern e candela.Filtra il rumore con segnali allineati alla struttura. Ideale per strategie di breakout, inversione, trend-following e basate su SND. Compatibile con la maggior parte degli stili di trading conosciuti: ICT, SMC, Onde di Elliott (Trading Chaos Technique), Price Action, Doppio Massimo, Doppio Minimo, Supporto/Resistenza, Domanda/Offerta e altro ancora. TPTSyncX è molto più di un semplice indicatore: è un assistente visivo completo per trader che richiedono precisione, struttura e fiducia in ogni operazione. Che tu sia uno scalper, un swing trader o un analista a lungo termine, TPTSyncX si adatta al tuo stile e ti aiuta a scoprire ciò che gli altri non vedono. Che tu faccia trading utilizzando un indicatore SMC, doppio massimo, doppio minimo, breakout, inversione, trend-following, SND, ICT, onde di Elliott, price action, supporto/resistenza, domanda/offerta, scalping o swing trading, è progettato per mantenerti sempre un passo avanti in ogni condizione di mercato.
