Volume Profile Density v2
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 2.40
- Attivazioni: 5
Analisi della distribuzione dei volumi per livello di prezzo
1️ Presentazione
Volume Profile Density mostra la distribuzione dei volumi per prezzo, rivelando le aree di interesse istituzionale.
A differenza del volume classico (nel tempo), mostra dove il volume si è concentrato.
Principio:
-
Barre orizzontali = volume scambiato a ogni prezzo
-
Barra più lunga → maggiore volume
-
Zone rosse = supporti/resistenze principali
2️ Uso principale
-
Identificare le zone reali di supporto/resistenza
-
Determinare il POC (Point of Control)
-
Definire la Value Area = area contenente il 70% del volume
-
Sfruttare le zone a basso volume per stop/target
3️ Elementi visivi
a. Profilo laterale:
Codice colore:
-
🔵 Basso volume → zona attraversata rapidamente
-
🟡 Volume medio
-
🔴 Alto volume → zona istituzionale
b. Linee chiave:
-
POC → massimo volume (livello di equilibrio del mercato)
-
VAH / VAL → limiti della Value Area (70%)
4️ Interpretazione delle zone
|Zona
|Significato
|Azione possibile
|🔴 Alta densità
|Supporto/Resistenza forte
|Probabile rimbalzo o respinta
|🟡 Densità media
|Zona di equilibrio
|Possibile range
|🔵 Bassa densità
|Zona di passaggio rapido
|Target o stop ideale
|POC
|Livello di equilibrio del mercato
|Pivot chiave di tendenza
|VAH / VAL
|Limiti del prezzo accettato
|Inizio o fine di un range
5️ Scenari di trading
|#
|Situazione
|Lettura
|Strategia
|1
|Rimbalzo su zona rossa
|Supporto confermato
|Acquisto / Stop sotto la zona
|2
|Rifiuto VAH o zona rossa
|Resistenza attiva
|Vendita / Target POC
|3
|Rottura POC con volume
|Cambio di trend
|Trade nella direzione della rottura
|4
|Ritorno al POC
|Prezzo attratto dal POC
|Entrata al ritorno
|5
|Uscita + rifiuto VAH/VAL
|Reversal
|Trade verso zona opposta
6️ Impostazioni rapide
|Uso
|Granularità
|Densità
|Adaptive Scaling
|Principiante
|1.0
|100%
|1.0
|Scalping/Day
|0.5
|200%
|0.5
|Swing
|2.0
|50%
|1.5
7️ Parametri avanzati
|Parametro
|Intervallo
|Effetto
|Granularity Multiplier
|0.25 → 2.0
|Precisione o smoothing
|Density Sampling
|50% → 400%
|Dettaglio del profilo
|Adaptive Scaling
|0.5 → 2.0
|Regolazione larghezza bin
8️ Compatibilità multi-asset
|Asset
|Tipo di volume
|Regolazione
|Forex
|Tick
|Auto (3/5 decimali)
|Indici CFD
|Volume reale
|Scaling automatico
|Metalli
|Volume reale
|Regolazione per prezzi elevati
|Crypto
|Volume reale
|Auto per > $10.000
9️ Applicazioni professionali
|Caso
|Utilizzo
|Market Maker Detection
|Identificare accumulo istituzionale
|Fair Value Gap
|Basso volume = gap di valore
|Rotation Trading
|Trade tra VAH ↔ VAL
|Breakout Validation
|Breakout reale = attraversamento zona rossa con volume
Esempio:
✅
-
Acquisto su rimbalzo zona rossa
-
Vendita su rifiuto zona rossa
-
Seguire rotture del POC
-
Target: zone blu
-
Entrata al ritorno verso POC
❌
-
Trade contro il POC
-
Ignorare le zone rosse
-
Stop nelle zone rosse
-
Moltiplicare parametri inutili
10 Dati tecnici
-
Versione: 2.40
-
Compatibilità: MT5
-
Asset: Forex, CFD, Metalli, Crypto
-
Timeframes: M1 → MN1
-
Tipo: Indicatore in tempo reale auto-regolante
Volume Profile Density V2.40 PRO offre una visione istituzionale del mercato:
Il volume non mente mai — fai trading con le zone di volume, non contro di es