Scalping Winning Signals Pro SWS
- Muhammad Usman Siddique
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 è un potente indicatore non ridisegnabile sviluppato da Usman Zabir (UZFX LABS) appositamente per scalper, day trader e swing trader alla ricerca di segnali di ingresso precisi in mercati in rapida evoluzione. Ideale per i trader che richiedono segnali affidabili e in tempo reale senza ritardi o falsi ridisegnamenti.
Le caratteristiche principali includono:
Frecce visive chiare per i segnali recenti e storici (con opzioni per visualizzare i segnali più vecchi come punti).
Calcolo e disegno automatico delle linee di trading: ingresso, stop loss (basato sui recenti minimi/massimi) e livelli multipli di take profit (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1 - completamente personalizzabili).
Pannello informativo sul grafico che mostra i dettagli dell'ultimo segnale, il prezzo di ingresso, i livelli SL e TP.
Avvisi completi: popup, suono, notifiche push ed e-mail.
Opzioni di personalizzazione del grafico (colori, sfondo, stili delle candele).
Sistema di scadenza della licenza integrato per una distribuzione sicura (rinnovabile tramite data di aggiornamento).
Progettato per tutte le coppie di valute, le materie prime e i timeframe, UZFX SWS PRO aiuta i trader a identificare le opportunità di scalping vincenti con una gestione avanzata del rapporto rischio/rendimento.
Non ridipingente | Segnali accurati | Visualizzazione professionale delle operazioni