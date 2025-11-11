MultiTrend Commander

MultiTrend Commander - Sistema di Trading Automatico

Cos'è?

Un software di trading automatico che:

  • Trova trend di mercato in modo intelligente

  • Prende decisioni basate su più timeframe

  • Gestisce automaticamente i rischi

Cosa Fa?

✅ Identifica i Trend

  • Analizza il mercato in tempo reale

  • Combina segnali da diversi orari (15 min, 1 ora, 4 ore)

  • Conferma la direzione del trend prima di entrare

✅ Protegge il Tuo Capitale

  • Calcola automaticamente stop loss

  • Adatta la dimensione dei trade al tuo rischio

  • Blocca il trading in caso di troppe perdite

✅ Funziona in Automatico

  • Apre e chiude trade da solo

  • Gestisce i profitti con trailing stop

  • Lavora 24/7 secondo le tue regole

Impostazioni Principali

IMPOSTAZIONI BASE

Parametro Valore Normale A Cosa Serve
ATR Period 10 Misura la volatilità del mercato
ATR Multiplier 3.0 Determina la sensibilità del trend
Risk Percent 1.0 Quanto rischiare per trade (1-2%)

TIMEFRAME ATTIVI

Timeframe Consigliato Perché
M15 ✅ Sì Buono per entrate precise
H1 ✅ Sì Conferma trend medio termine
H4 ✅ Sì Trend principale

SICUREZZE

Protezione Attiva Funzione
Rischio Dinamico Opzionale Riduce rischio se perdi
Stop Automatico Opzionale Protegge i profitti
Orari Trading Opzionale Evita ore pericolose

Vantaggi

Per Chi Inizia

  • ✅ Non serve esperienza

  • ✅ Impara mentre guadagni

  • ✅ Rischi controllati

Per Esperti

  • ✅ Salva tempo

  • ✅ Elimina emozioni

  • ✅ Backtest integrato

Per Tutti

  • 🛡️ Sicuro: Mai più del rischio che decidi tu

  • 📈 Profittevole: Sfrutta i trend confermati

  •  Efficiente: Lavora mentre tu dormi

Come Iniziare

  1. Imposta il rischio (1-2% per trade)

  2. Scegli i timeframe (M15+H1 consigliati)

  3. Attiva le protezioni

  4. Lascialo lavorare

Attenzione

⚠️ Testa sempre in demo prima
⚠️ Inizia con capitale che puoi perdere
⚠️ Monitora i primi trade

Funziona meglio su: Coppie forex maggiori, Oro, Indici
Timeframe consigliati: M15 e H1 per entrate, H4 per trend

Semplice da usare, professionale nei risultati 🚀


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione