MultiTrend Commander
- Experts
- Джованни Орсани
- Versione: 3.7
- Attivazioni: 20
Cos'è?
Un software di trading automatico che:
-
Trova trend di mercato in modo intelligente
-
Prende decisioni basate su più timeframe
-
Gestisce automaticamente i rischi
Cosa Fa?
✅ Identifica i Trend
-
Analizza il mercato in tempo reale
-
Combina segnali da diversi orari (15 min, 1 ora, 4 ore)
-
Conferma la direzione del trend prima di entrare
✅ Protegge il Tuo Capitale
-
Calcola automaticamente stop loss
-
Adatta la dimensione dei trade al tuo rischio
-
Blocca il trading in caso di troppe perdite
✅ Funziona in Automatico
-
Apre e chiude trade da solo
-
Gestisce i profitti con trailing stop
-
Lavora 24/7 secondo le tue regole
Impostazioni Principali
IMPOSTAZIONI BASE
|Parametro
|Valore Normale
|A Cosa Serve
|ATR Period
|10
|Misura la volatilità del mercato
|ATR Multiplier
|3.0
|Determina la sensibilità del trend
|Risk Percent
|1.0
|Quanto rischiare per trade (1-2%)
TIMEFRAME ATTIVI
|Timeframe
|Consigliato
|Perché
|M15
|✅ Sì
|Buono per entrate precise
|H1
|✅ Sì
|Conferma trend medio termine
|H4
|✅ Sì
|Trend principale
SICUREZZE
|Protezione
|Attiva
|Funzione
|Rischio Dinamico
|Opzionale
|Riduce rischio se perdi
|Stop Automatico
|Opzionale
|Protegge i profitti
|Orari Trading
|Opzionale
|Evita ore pericolose
Vantaggi
Per Chi Inizia
-
✅ Non serve esperienza
-
✅ Impara mentre guadagni
-
✅ Rischi controllati
Per Esperti
-
✅ Salva tempo
-
✅ Elimina emozioni
-
✅ Backtest integrato
Per Tutti
-
🛡️ Sicuro: Mai più del rischio che decidi tu
-
📈 Profittevole: Sfrutta i trend confermati
-
⚡ Efficiente: Lavora mentre tu dormi
Come Iniziare
-
Imposta il rischio (1-2% per trade)
-
Scegli i timeframe (M15+H1 consigliati)
-
Attiva le protezioni
-
Lascialo lavorare
Attenzione
⚠️ Testa sempre in demo prima
⚠️ Inizia con capitale che puoi perdere
⚠️ Monitora i primi trade
Funziona meglio su: Coppie forex maggiori, Oro, Indici
Timeframe consigliati: M15 e H1 per entrate, H4 per trend
Semplice da usare, professionale nei risultati 🚀