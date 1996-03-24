MT5BTCPro
- Experts
- Stephanos Massouras
- Versione: 1.20
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 5
MT5BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin MT5BTCPro - Padroneggia il BTC con fiducia
Benvenuto in MT5BTCPro, l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 5. Creato per i trader cripto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC.
Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest per vederne la potenza in azione.
Perché scegliere MT5BTCPro?
- Strategia ottimizzata per Bitcoin: Tarata su BTCUSD in M30, con ingressi/uscite ad alta probabilità.
- Gestione del rischio intelligente: Protezione adattiva in base alla volatilità del mercato.
- Dimensionamento dinamico del lotto: Calcola automaticamente il lotto in base all’importo inserito per un rischio fisso per operazione. Consigliato 1–5% del saldo per operazione
- Demo gratuita: Consigliamo il backtest di MT5BTCPro — è gratuito.
Raccomandazione di gestione del rischio
Per un trading ottimale, consigliamo vivamente di rischiare non più del 1–5% del saldo per operazione. MT5BTCPro ha come default un rischio fisso di 50 $, ma puoi regolare il parametro RiskPerTrade in base alla dimensione del conto e alla tua tolleranza al rischio.
Metti alla prova prima di fidarti
Crediamo nell’autonomia dei trader. Per questo MT5BTCPro è progettato per essere facile da testare: usa lo Strategy Tester di MT5 per il backtest sui dati storici di BTCUSD o provalo su un conto demo per valutarne la performance in tempo reale. I tuoi risultati sono la tua prova!
Caratteristiche principali
- Timeframe: Consigliato M30 (grafico a 30 minuti) per segnali bilanciati.
- Controllo del rischio: Rischio configurabile in $.
- Piattaforma: MetaTrader 5, funziona & testato su BTCUSD
Nota importante:
Raccomandiamo un broker con spread BASSO: è IMPORTANTE per EVITARE l’attivazione anticipata dello SL.
Broker consigliato: QUI
Inizia oggi
Unisciti alla crescente community di trader cripto che usano MT5BTCPro per affrontare con sicurezza la volatilità del Bitcoin. Scaricalo ora, provalo gratis e scopri perché MT5BTCPro è il tuo vantaggio nel mercato cripto.
Domande? Contattaci tramite MQL5 o all’indirizzo info@mt5gold.com
Il trading comporta rischi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre a fondo e opera in modo responsabile.