Ichimoku Strategies EA MT5

Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 est un outil avancé conçu exclusivement pour MetaTrader 5, simplifiant les activités de trading en exploitant l’indicateur Ichimoku Cloud pour automatiser les entrées et sorties de trades basées sur six stratégies distinctes. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans des zones clés, offrant une polyvalence dans la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une gestion avancée des risques, tout en consommant un minimum de ressources système pour une exécution efficace des trades.

Le système inclut des filtres de jour/heure pour le contrôle des sessions et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les trades ouverts, le capital du compte et les métriques du système, tandis que des menus d’entrée intuitifs simplifient la configuration. Une documentation détaillée est fournie pour tous les paramètres.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux | Guide des Paramètres des Indicateurs | Backtests et Fichiers de Configuration

Vous pouvez télécharger la version MT4 ici : Ichimoku Cloud Strategy EA MT4

Caractéristiques principales :

Système de trading basé sur l’Ichimoku Cloud avec des paramètres personnalisables (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span)

Prend en charge plusieurs cadres temporels pour un trading flexible

Options multiples de gestion des risques : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops

Gestion avancée de la taille des positions et protection contre les drawdowns

Filtres de temps/jour pour des sessions de trading contrôlées

Tableau de bord de suivi en temps réel

Notifications par pop-ups, e-mails et push

Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement 24/7

Stratégies Ichimoku :

Stratégie de croisement Kijun : Signal d’achat lorsque le prix croise la Kijun-sen vers le haut, Tenkan-sen est au-dessus de Kijun-sen et le prix est au-dessus de la Kumo. Signal de vente lorsque le prix croise la Kijun-sen vers le bas, Tenkan-sen est en dessous de Kijun-sen et le prix est en dessous de la Kumo.

: Signal d’achat lorsque le prix croise la Kijun-sen vers le haut, Tenkan-sen est au-dessus de Kijun-sen et le prix est au-dessus de la Kumo. Signal de vente lorsque le prix croise la Kijun-sen vers le bas, Tenkan-sen est en dessous de Kijun-sen et le prix est en dessous de la Kumo. Stratégie de rupture de Kumo : Signal d’achat lorsque le prix perce la Kumo vers le haut avec Senkou Span A au-dessus de Senkou Span B (Kumo haussier). Signal de vente lorsque le prix perce la Kumo vers le bas avec Senkou Span B au-dessus de Senkou Span A (Kumo baissier).

: Signal d’achat lorsque le prix perce la Kumo vers le haut avec Senkou Span A au-dessus de Senkou Span B (Kumo haussier). Signal de vente lorsque le prix perce la Kumo vers le bas avec Senkou Span B au-dessus de Senkou Span A (Kumo baissier). Stratégie de confirmation Chikou Span : Signal d’achat lorsque Chikou Span croise le prix et la Kumo vers le haut, avec Tenkan-sen au-dessus de Kijun-sen. Signal de vente lorsque Chikou Span croise le prix et la Kumo vers le bas, avec Tenkan-sen en dessous de Kijun-sen.

: Signal d’achat lorsque Chikou Span croise le prix et la Kumo vers le haut, avec Tenkan-sen au-dessus de Kijun-sen. Signal de vente lorsque Chikou Span croise le prix et la Kumo vers le bas, avec Tenkan-sen en dessous de Kijun-sen. Stratégie de croisement Tenkan-Kijun (court terme) : Signal d’achat lorsque Tenkan-sen croise Kijun-sen vers le haut, prix au-dessus de la Kumo. Signal de vente lorsque Tenkan-sen croise Kijun-sen vers le bas, prix en dessous de la Kumo.

: Signal d’achat lorsque Tenkan-sen croise Kijun-sen vers le haut, prix au-dessus de la Kumo. Signal de vente lorsque Tenkan-sen croise Kijun-sen vers le bas, prix en dessous de la Kumo. Stratégie de torsion de Kumo : Signal d’achat lorsque la Kumo passe de baissière à haussière (Senkou Span A croise Senkou Span B vers le haut). Signal de vente lorsque la Kumo passe de haussière à baissière (Senkou Span B croise Senkou Span A vers le haut).

: Signal d’achat lorsque la Kumo passe de baissière à haussière (Senkou Span A croise Senkou Span B vers le haut). Signal de vente lorsque la Kumo passe de haussière à baissière (Senkou Span B croise Senkou Span A vers le haut). Stratégie de croisement Senkou Span : Signal d’achat lorsque Senkou Span A croise Senkou Span B vers le haut, prix au-dessus de la Kumo. Signal de vente lorsque Senkou Span B croise Senkou Span A vers le haut, prix en dessous de la Kumo.

Remarque : Le Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 est un outil indispensable pour les traders utilisant des stratégies basées sur l’Ichimoku, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour exécuter des trades basés sur des stratégies configurées, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :

Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. Attendez-vous à des fluctuations normales du marché :

Testez toujours d’abord sur un compte démo

Commencez avec un faible risque (0,5-1 % par trade)

N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre

Des mises à jour régulières et des fichiers de configuration optimisés sont publiés trimestriellement. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



