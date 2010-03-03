Precise Pair Trading Pro

Un modo più intelligente di fare trading su oro ed euro

Questo EA si basa su metodi quantitativi avanzati per identificare inefficienze temporanee tra due mercati principali. Mira a trarre vantaggio dai momenti in cui il comportamento dei prezzi si discosta dalla dinamica abituale.

 Live signal

Il sistema si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e gestisce ingressi e uscite con precisione, per cogliere le opportunità quando si verificano disallineamenti a breve termine.
Ulteriori livelli di filtro vengono applicati per migliorare la coerenza e ridurre il rumore, rendendo la strategia più selettiva.

Input EA (configurabili):
Simbolo principale di trading.
Simbolo secondario (mercato di riferimento).
Timeframe analitico.
Profondità dei dati storici.
Sensibilità di entrata/uscita.
Filtri basati sulla correlazione.
Dimensione della posizione.
Identificatore unico dell’operazione.

Note importanti:
Testare sempre con tick reali per risultati affidabili.
I broker possono avere feed diversi; verificare prima del live trading.
Destinato a trader con conoscenze avanzate, non a principianti.

Saldo minimo consigliato: 300 EUR/USD (leva 1:33).


