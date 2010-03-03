Precise Pair Trading Pro
- Experts
- Arkadii Zagorulko
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Un modo più intelligente di fare trading su oro ed euro
Questo EA si basa su metodi quantitativi avanzati per identificare inefficienze temporanee tra due mercati principali. Mira a trarre vantaggio dai momenti in cui il comportamento dei prezzi si discosta dalla dinamica abituale.
Il sistema si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e gestisce ingressi e uscite con precisione, per cogliere le opportunità quando si verificano disallineamenti a breve termine.
Ulteriori livelli di filtro vengono applicati per migliorare la coerenza e ridurre il rumore, rendendo la strategia più selettiva.
Input EA (configurabili):
Simbolo principale di trading.
Simbolo secondario (mercato di riferimento).
Timeframe analitico.
Profondità dei dati storici.
Sensibilità di entrata/uscita.
Filtri basati sulla correlazione.
Dimensione della posizione.
Identificatore unico dell’operazione.
Note importanti:
Testare sempre con tick reali per risultati affidabili.
I broker possono avere feed diversi; verificare prima del live trading.
Destinato a trader con conoscenze avanzate, non a principianti.
Saldo minimo consigliato: 300 EUR/USD (leva 1:33).