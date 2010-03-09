Amo AI


Panoramica

https://www.mql5.com/en/signals/2333492?source=Site+Search#!tab=account

AMO AI è un Expert Advisor avanzato che utilizza un’architettura di rete neurale profonda a 7 livelli combinata con algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi automatizzata del trading. Il sistema elabora i dati di mercato attraverso più livelli analitici per identificare potenziali opportunità di trading basate su modelli tecnici e comportamento del mercato.

Architettura Tecnica

  • Rete Neurale: Architettura di deep learning a 7 livelli

  • Motore AI: Sistema avanzato di riconoscimento dei pattern

  • Framework di Analisi: Analisi tecnica su più timeframe

  • Gestione del Rischio: Dimensionamento della posizione e meccanismi di stop-loss integrati

  • Filtro Notizie: Integrazione con il calendario economico per il controllo del trading basato su eventi

Coppie di Valute Consigliate

Il sistema AMO AI è stato ottimizzato per le seguenti coppie di valute in base a liquidità, caratteristiche dello spread e modelli di comportamento del mercato:

Trading Oro

  • XAUUSD – Analisi dei metalli preziosi (richiede parametri regolati)

Coppie Primarie (Consigliate)

  • EURUSD – Alta liquidità, condizioni di spread stabili

  • GBPUSD – Buona volatilità per il riconoscimento dei pattern

  • USDJPY – Comportamento di trend costante

  • AUDUSD – Modelli tecnici chiari

Coppie Secondarie (Alternative)

  • USDCAD – Volatilità moderata

  • NZDUSD – Buona per modelli di swing trading

  • EURGBP – Capacità di analisi cross-pair

Requisiti del Conto

Compatibilità Universale: Il sistema AMO AI è progettato per funzionare efficacemente su tutti i tipi di broker con un saldo minimo iniziale di 500$.

Saldo del Conto Livello di Rischio Rischio per Trade Compatibilità Broker Timeframe Consigliato
$500 – $999 1 1% per trade Tutti i Broker H1, H4
$1,000 – $2,499 2 2% per trade Tutti i Broker H1, H4, D1
$2,500 – $4,999 3 3% per trade Tutti i Broker M30, H1, H4
$5,000 – $9,999 4 4% per trade Tutti i Broker M15, M30, H1
$10,000+ 5 5% per trade Tutti i Broker M5, M15, M30

Considerazioni Specifiche per Broker

Broker ECN/STP

  • Saldo minimo consigliato $500

  • Spread più bassi consentono un trading più frequente

  • Livelli di rischio 1-3 ottimali per conti piccoli

Broker Market Maker

  • Saldo minimo $500 sufficiente

  • Spread fissi garantiscono costi prevedibili

  • Livelli di rischio 1-2 raccomandati per un approccio conservativo

Broker Micro/Cent

  • Saldo minimo $500 funziona efficacemente

  • Dimensioni più piccole delle posizioni consentono una gestione precisa del rischio

  • Livelli di rischio 2-4 possono essere utilizzati in sicurezza

Configurazione e Installazione

  1. Acquisto e Installazione dal MQL5 Market

    • Accesso al Market MQL5: Aprire MetaTrader 5 e andare alla scheda Market

    • Ricerca AMO AI: Usare la funzione di ricerca per trovare “AMO AI Expert Advisor”

    • Informazioni sul Prodotto: Rivedere dettagli, valutazioni e recensioni

    • Acquisto: Fare clic su “Acquista” e completare il pagamento tramite MQL5.com

    • Autorizzazione Download: Dopo l’acquisto, il sistema autorizza automaticamente il tuo account

    • Installazione Automatica: L’EA viene scaricato nella cartella Experts

    • Attivazione: Riavviare MetaTrader 5 o aggiornare il pannello Navigator

    • Setup del Grafico: Trascinare AMO AI sul grafico desiderato

    • Verifica Licenza: Il sistema verificherà automaticamente la licenza

    • Configurazione Parametri: Impostare secondo saldo e tolleranza al rischio

⚠️ Importante: AMO AI è disponibile esclusivamente tramite il MQL5 Market ufficiale, garantendo autenticità, aggiornamenti e supporto tecnico.

Gruppi di Parametri Chiave

🧠 Sistema di Intelligenza AI

  • Abilita Analisi AI

  • Selezione Modello AI (predefinito: GPT-5)

  • Configurazione API (integrazione opzionale con servizi esterni)

Motore di Trading

  • Numero Magico (Magic Number): 808080

  • Identificatore di Trade per il tracking delle posizioni

🛡️ Gestione del Rischio

  • Percentuale di Rischio per trade

  • Auto Lot Sizing attivo

  • Soglia Massima di Perdita

🎯 Gestione del Profitto

  • Target di Profitto per trade

  • Trailing Stop dinamico

  • Protezione del Profitto

Gestione del Tempo

  • Ore di Trading definite

  • Protezione Weekend

📰 Protezione Notizie

  • Filtro Notizie attivo

  • Calendario Economico integrato

Impostazioni Iniziali Consigliate

  • Percentuale di Rischio: 0.5–1.0%

  • Auto Lot Sizing: Attivo

  • Target Profitto: 3–5%

  • Protezione Notizie: Attiva

  • Orari di Trading: 06:00–20:00

Requisiti di Sistema

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (build 3815 o superiore)

  • Tipo di Conto: Consigliati conti hedge

  • Connessione Internet: Stabile per analisi AI

  • VPS: Raccomandato per operatività 24/7

  • Spread: Broker con spread bassi (< 2 pip per major) preferiti

Linee Guida Operative

Best Practices:

  • Inizia su conto demo prima del live

  • Monitora le performance nella prima settimana

  • Adatta i parametri di rischio in base ai risultati

  • Controlla regolarmente log e risultati di trading

  • Mantieni MetaTrader 5 aggiornato

Condizioni di Mercato:

  • Mercati in Trend: Performance ottimale

  • Mercati Laterali: Attività ridotta

  • Alta Volatilità: Regolazione automatica del rischio

  • Eventi di Notizie: Trading sospeso

Supporto Tecnico

Per assistenza e ottimizzazione del sistema, assicurati di fornire:

  • Log del terminale MetaTrader 5

  • Log dell’Expert Advisor

  • Storico di trading del conto

  • Configurazione attuale dei parametri



