Panoramica
AMO AI è un Expert Advisor avanzato che utilizza un’architettura di rete neurale profonda a 7 livelli combinata con algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi automatizzata del trading. Il sistema elabora i dati di mercato attraverso più livelli analitici per identificare potenziali opportunità di trading basate su modelli tecnici e comportamento del mercato.
Architettura Tecnica
Rete Neurale: Architettura di deep learning a 7 livelli
Motore AI: Sistema avanzato di riconoscimento dei pattern
Framework di Analisi: Analisi tecnica su più timeframe
Gestione del Rischio: Dimensionamento della posizione e meccanismi di stop-loss integrati
Filtro Notizie: Integrazione con il calendario economico per il controllo del trading basato su eventi
Coppie di Valute Consigliate
Il sistema AMO AI è stato ottimizzato per le seguenti coppie di valute in base a liquidità, caratteristiche dello spread e modelli di comportamento del mercato:
Trading Oro
XAUUSD – Analisi dei metalli preziosi (richiede parametri regolati)
Coppie Primarie (Consigliate)
EURUSD – Alta liquidità, condizioni di spread stabili
GBPUSD – Buona volatilità per il riconoscimento dei pattern
USDJPY – Comportamento di trend costante
AUDUSD – Modelli tecnici chiari
Coppie Secondarie (Alternative)
USDCAD – Volatilità moderata
NZDUSD – Buona per modelli di swing trading
EURGBP – Capacità di analisi cross-pair
Requisiti del Conto
Compatibilità Universale: Il sistema AMO AI è progettato per funzionare efficacemente su tutti i tipi di broker con un saldo minimo iniziale di 500$.
|Saldo del Conto
|Livello di Rischio
|Rischio per Trade
|Compatibilità Broker
|Timeframe Consigliato
|$500 – $999
|1
|1% per trade
|Tutti i Broker
|H1, H4
|$1,000 – $2,499
|2
|2% per trade
|Tutti i Broker
|H1, H4, D1
|$2,500 – $4,999
|3
|3% per trade
|Tutti i Broker
|M30, H1, H4
|$5,000 – $9,999
|4
|4% per trade
|Tutti i Broker
|M15, M30, H1
|$10,000+
|5
|5% per trade
|Tutti i Broker
|M5, M15, M30
Considerazioni Specifiche per Broker
Broker ECN/STP
Saldo minimo consigliato $500
Spread più bassi consentono un trading più frequente
Livelli di rischio 1-3 ottimali per conti piccoli
Broker Market Maker
Saldo minimo $500 sufficiente
Spread fissi garantiscono costi prevedibili
Livelli di rischio 1-2 raccomandati per un approccio conservativo
Broker Micro/Cent
Saldo minimo $500 funziona efficacemente
Dimensioni più piccole delle posizioni consentono una gestione precisa del rischio
Livelli di rischio 2-4 possono essere utilizzati in sicurezza
Configurazione e Installazione
Acquisto e Installazione dal MQL5 Market
Accesso al Market MQL5: Aprire MetaTrader 5 e andare alla scheda Market
Ricerca AMO AI: Usare la funzione di ricerca per trovare “AMO AI Expert Advisor”
Informazioni sul Prodotto: Rivedere dettagli, valutazioni e recensioni
Acquisto: Fare clic su “Acquista” e completare il pagamento tramite MQL5.com
Autorizzazione Download: Dopo l’acquisto, il sistema autorizza automaticamente il tuo account
Installazione Automatica: L’EA viene scaricato nella cartella Experts
Attivazione: Riavviare MetaTrader 5 o aggiornare il pannello Navigator
Setup del Grafico: Trascinare AMO AI sul grafico desiderato
Verifica Licenza: Il sistema verificherà automaticamente la licenza
Configurazione Parametri: Impostare secondo saldo e tolleranza al rischio
⚠️ Importante: AMO AI è disponibile esclusivamente tramite il MQL5 Market ufficiale, garantendo autenticità, aggiornamenti e supporto tecnico.
Gruppi di Parametri Chiave
🧠 Sistema di Intelligenza AI
Abilita Analisi AI
Selezione Modello AI (predefinito: GPT-5)
Configurazione API (integrazione opzionale con servizi esterni)
⚡ Motore di Trading
Numero Magico (Magic Number): 808080
-
Identificatore di Trade per il tracking delle posizioni
-
Percentuale di Rischio per trade
-
Auto Lot Sizing attivo
-
Soglia Massima di Perdita
-
Target di Profitto per trade
-
Trailing Stop dinamico
-
Protezione del Profitto
-
Ore di Trading definite
-
Protezione Weekend
-
Filtro Notizie attivo
-
Calendario Economico integrato
Impostazioni Iniziali Consigliate
Percentuale di Rischio: 0.5–1.0%
Auto Lot Sizing: Attivo
Target Profitto: 3–5%
Protezione Notizie: Attiva
Orari di Trading: 06:00–20:00
Requisiti di Sistema
Piattaforma: MetaTrader 5 (build 3815 o superiore)
Tipo di Conto: Consigliati conti hedge
Connessione Internet: Stabile per analisi AI
VPS: Raccomandato per operatività 24/7
Spread: Broker con spread bassi (< 2 pip per major) preferiti
Linee Guida Operative
Best Practices:
Inizia su conto demo prima del live
Monitora le performance nella prima settimana
Adatta i parametri di rischio in base ai risultati
Controlla regolarmente log e risultati di trading
Mantieni MetaTrader 5 aggiornato
Condizioni di Mercato:
Mercati in Trend: Performance ottimale
Mercati Laterali: Attività ridotta
Alta Volatilità: Regolazione automatica del rischio
Eventi di Notizie: Trading sospeso
Supporto Tecnico
Per assistenza e ottimizzazione del sistema, assicurati di fornire:
Log del terminale MetaTrader 5
Log dell’Expert Advisor
Storico di trading del conto
Configurazione attuale dei parametri