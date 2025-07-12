Super euro scalper

Super Euro Scalper: Scalper ad alta precisione per EURUSD con Stop Loss corto

Vi presento Super Euro Scalper — un robot di trading creato appositamente per lo scalping efficiente sulla coppia di valute EURUSD. L'ho sviluppato con un'enfasi su uno stop loss corto, il che consente di minimizzare le potenziali perdite e di operare in modo affidabile. Il nostro obiettivo è stabilità e prevedibilità, non solo un'alta frequenza di operazioni.

Cosa può fare Super Euro Scalper:

  • Trading di scalping affidabile: Super Euro Scalper utilizza una strategia volta a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo.

  • Intelligenza Artificiale per la precisione: Il bot integra moderne tecnologie AI e reti neurali per un'analisi approfondita del mercato, identificando micro-trend nascosti e ottimizzando i punti di ingresso e uscita.

  • Focalizzato su EURUSD: Gli algoritmi del bot sono precisamente ottimizzati per la coppia di valute EURUSD, garantendo massima efficienza e precisione nel trading.

  • Operazione 24/5: Il bot opera 24 ore su 24 per tutta la settimana lavorativa, permettendoti di non perdere opportunità di trading.

  • Impostazioni di rischio flessibili con enfasi sullo Stop Loss corto: Hai il controllo totale sul livello di rischio che ti è confortevole, ma il principio di funzionamento principale del bot è l'uso di uno stop loss corto per ogni operazione, che è un elemento chiave della gestione del rischio.

  • Interfaccia intuitiva: Il bot è facile da usare, anche per i principianti, grazie alla sua interfaccia intuitiva.

Come Super Euro Scalper prende decisioni:

Il bot non ha fretta. Aspetta pazientemente i punti di ingresso più vantaggiosi, utilizzando un complesso insieme di indicatori e modelli, potenziati dall'intelligenza artificiale. L'essenziale è la qualità e il posizionamento ottimale degli ordini, non la loro quantità. Ogni operazione viene attentamente analizzata e viene impostato uno stop loss corto per proteggere il tuo capitale.

Se fai trading su EURUSD e cerchi un assistente di scalping affidabile che utilizzi l'IA e che si concentri sulla minimizzazione dei rischi tramite stop loss corti, Super Euro Scalper potrebbe essere la tua soluzione ideale!

Dettagli tecnici:

  • Opera: Solo EURUSD.

  • Deposito minimo: $100

  • Timeframe: H1 (o inferiore).

  • Tipo di Conto: Hedging.

  • Strategia: Utilizza una strategia potenziata dall'intelligenza artificiale per lo scalping. Non applica metodi rischiosi come il martingala. Chiude le posizioni in base ai segnali, a uno Stop Loss corto o a un Take Profit.

  • Parametri: Tutte le impostazioni necessarie, inclusi "Signals threshold", "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit", oltre ai parametri per la gestione degli ordini.

Le migliori impostazioni sono già predefinite, ma puoi ottimizzarle.


Nguyen Van Tang
101
Nguyen Van Tang 2025.07.28 03:05 
 

I bought EA Super Scalper and activated it for the past week. EA enters orders like Backtest, however, there are more losing orders than profitable orders, hopefully the market will be more favorable to EA in the future. To evaluate the performance, we need another 3 to 4 weeks.

After 4 weeks of trading with EA, a more objective assessment, EA works very well, the winrate is quite impressive, the current account has increased by 35% on the deposit, however the profit rate will vary depending on the market. The bot works stably as in the backtest and the developer's description. Very honest. Thanks to the developer.

So far unprofitable on IC Markets raw spread. I would wait buyinh this product until the developer has posted a signal on a real account, showing stable good results.

I bought EA Super Scalper and activated it for the past week. EA enters orders like Backtest, however, there are more losing orders than profitable orders, hopefully the market will be more favorable to EA in the future. To evaluate the performance, we need another 3 to 4 weeks.

After 4 weeks of trading with EA, a more objective assessment, EA works very well, the winrate is quite impressive, the current account has increased by 35% on the deposit, however the profit rate will vary depending on the market. The bot works stably as in the backtest and the developer's description. Very honest. Thanks to the developer.

Risposta dello sviluppatore Dmitriy Nechaev 2025.07.28 07:41
Hello, this is a strange behavior if the stop loss is not triggered. Generally, it depends on the broker’s conditions; the advisor sets them correctly.
