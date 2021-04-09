Advanced Market Insight

Pannello Avanzato di Market Insight

L'Advanced Market Insight è un pannello di informazioni visive progettato per i trader che cercano un accesso rapido e organizzato alle metriche chiave del mercato, direttamente sul loro grafico di MetaTrader 5. Con un'estetica pulita e professionale, ispirata ai terminali finanziari avanzati, questo pannello consolida i dati essenziali per completare la tua analisi e il tuo processo decisionale.

Vantaggi e Caratteristiche Migliorate

Range Giornaliero più Preciso: Ora, l'indicatore combina il range ufficiale del giorno con le fluttuazioni in tempo reale per offrirti una misura della volatilità più esatta e aggiornata.

Velocità ed Efficienza Ottimizzate: Il calcolo dello spread medio è stato migliorato, rendendolo più veloce e meno esigente per il tuo sistema. Inoltre, il pannello si aggiorna in modo più intelligente, aggiornando i dati critici istantaneamente e il resto ogni secondo per mantenere prestazioni ottimali.

Informazioni sulla Candela a Portata di Mano: Ottieni dati rilevanti sulla candela attuale, inclusi il suo tipo (rialzista, ribassista, Doji), la dimensione del suo corpo e il volume di tick.

Analisi della Volatilità: È stato aggiunto un Rapporto di Volatilità, una metrica che confronta il range giornaliero con la dimensione di un tick, offrendoti una prospettiva chiara sull'attività del mercato.

Monitoraggio dello Spread: Monitora lo spread attuale e la sua media calcolata su un periodo recente per comprendere meglio le condizioni di liquidità. Puoi configurare il periodo di calcolo della media dello spread in base alle tue preferenze.

Flessibilità di Visualizzazione: Il pannello ti permette di scegliere se preferisci visualizzare i dati di prezzi e range nel loro formato normale (ShowInPips = false) o in punti di trading (pips), il che ti offre una maggiore versatilità a seconda dello strumento che stai operando.

Tempo Rimanente della Candela: Scopri quanto tempo manca alla chiusura della candela attuale sul tuo grafico.

Sessione di Trading Globale: Identifica rapidamente in quale sessione di trading globale principale (Asia, Londra, New York, o sovrapposizioni) ci troviamo, basandoti sull'ora GMT.

A Chi è Rivolto?

Questo pannello è progettato come un prezioso complemento per il trader professionista o discrezionale (manuale) che basa le proprie decisioni su un'analisi approfondita del contesto attuale del mercato. Ti fornisce il “battito” del mercato in tempo reale in un unico luogo, permettendoti di rimanere informato sulle condizioni attuali mentre esegui la tua analisi tecnica o fondamentale.

Chiarimenti Importanti

Non è un Trading Bot: È fondamentale capire che l'Advanced Market Insight NON è un Expert Advisor né un indicatore che genera segnali di acquisto/vendita. La sua unica funzione è mostrare informazioni rilevanti del mercato in modo chiaro e organizzato. Le decisioni di trading sono interamente tue.

Dipendenza dai Dati del Broker: Le informazioni mostrate dipendono dalla disponibilità e qualità dei dati forniti dal tuo broker e dalla piattaforma MetaTrader 5.

Caricamento dei Dati Storici: Quando cambi la temporalità, potresti notare un breve ritardo mentre la piattaforma carica i dati storici necessari. Il pannello si aggiornerà correttamente una volta che la piattaforma avrà le informazioni disponibili.

Discrepanze Orarie: La determinazione della sessione di trading si basa su fasce orarie GMT standard, quindi potrebbero esserci leggere discrepanze con la visualizzazione specifica del tuo broker a causa di aggiustamenti per l'ora legale (DST) o politiche interne.

Advanced Market Insight è uno strumento robusto ed efficiente per avere metriche di mercato essenziali sempre visibili. Ti aiuta a mantenere il polso del mercato con dati in tempo reale su un pannello professionale, pulito e ora, più veloce e preciso.

