Le Advanced Market Insight est un panneau d'information visuel conçu pour les traders à la recherche d'un accès rapide et organisé aux métriques clés du marché, directement sur leur graphique MetaTrader 5. Avec une esthétique soignée et professionnelle, inspirée des terminaux financiers avancés, ce panneau consolide les données essentielles pour compléter votre analyse et votre prise de décision.

Avantages et fonctionnalités améliorées

Plage quotidienne plus précise : L'indicateur combine désormais la plage officielle du jour avec les fluctuations en temps réel pour vous offrir une mesure de la volatilité plus exacte et à jour.

Vitesse et efficacité optimisées : Le calcul du spread moyen a été amélioré, le rendant plus rapide et moins exigeant pour votre système. De plus, le panneau se met à jour de manière plus intelligente, rafraîchissant les données critiques instantanément et le reste chaque seconde pour maintenir des performances optimales.

Informations sur la bougie à portée de main : Obtenez des données pertinentes sur la bougie actuelle, y compris son type (haussier, baissier, Doji), la taille de son corps et le volume de ticks.

Analyse de la volatilité : Un ratio de volatilité a été ajouté, une métrique qui compare la plage quotidienne à la taille d'un tick, vous donnant une perspective claire de l'activité du marché.

Surveillance du spread : Surveillez le spread actuel et sa moyenne calculée sur une période récente pour mieux comprendre les conditions de liquidité. Vous pouvez configurer la période de calcul de la moyenne du spread selon vos préférences.

Flexibilité de visualisation : Le panneau vous permet de choisir si vous préférez voir les données de prix et de plage dans leur format normal (ShowInPips = false) ou en points de trading (pips), ce qui vous donne une plus grande polyvalence en fonction de l'instrument que vous négociez.

Temps restant de la bougie : Sachez combien de temps il reste avant la clôture de la bougie actuelle sur votre graphique.

Session de trading globale : Identifiez rapidement dans quelle session de trading globale principale (Asie, Londres, New York, ou chevauchements) nous nous trouvons, en fonction de l'heure GMT.

À qui s'adresse ce panneau ?

Ce panneau est conçu comme un complément précieux pour le trader professionnel ou discrétionnaire (manuel) qui fonde ses décisions sur une analyse approfondie du contexte actuel du marché. Il vous fournit le « pouls » du marché en temps réel en un seul endroit, vous permettant de rester informé des conditions actuelles pendant que vous effectuez votre analyse technique ou fondamentale.

Clarifications importantes

Ce n'est pas un bot de trading : Il est crucial de comprendre que le Advanced Market Insight N'EST PAS un Expert Advisor ou un indicateur qui génère des signaux d'achat/vente. Sa seule fonction est d'afficher des informations pertinentes sur le marché de manière claire et organisée. Les décisions de trading vous appartiennent entièrement.

Dépendance des données du broker : Les informations affichées dépendent de la disponibilité et de la qualité des données fournies par votre broker et la plateforme MetaTrader 5.

Chargement des données historiques : Lorsque vous changez de période, vous pourriez remarquer un bref délai pendant que la plateforme charge les données historiques nécessaires. Le panneau se mettra à jour correctement une fois que la plateforme aura les informations disponibles.

Discrépances horaires : La détermination de la session de trading est basée sur des plages horaires GMT standard, il pourrait donc y avoir de légères divergences avec l'affichage spécifique de votre broker en raison des ajustements liés à l'heure d'été (DST) ou des politiques internes.


Les acheteurs de ce produit ont également acheté
