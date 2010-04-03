Gap Detector Pro
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 30 settembre 2025
GapDetector Pro identifica in tempo reale tre livelli di gap di prezzo:
-
Punto blu (Punto azul): Allerta precoce, anticipa la possibile formazione di un gap.
-
Punto giallo (Punto amarillo): Condizioni di basso volume e spread ampio, indica un'alta probabilità di gap.
-
Punto bianco (Punto blanco): Conferma un gap reale già formatosi tra le candele.
Regolazione dei Parametri
L'utente può regolare i parametri in base alle proprie esigenze:
-
VolumeDropRatio: Valori bassi generano maggiore sensibilità e più segnali; valori alti richiedono cali di volume più forti e generano meno segnali.
-
MaxSpread: Valori bassi sono più rigidi e accettano solo gap con spread ridotti; valori alti permettono di riconoscere i gap anche con spread ampi.
-
GapThresholdPips: Valori bassi rilevano gap piccoli; valori alti confermano solo gap grandi.
-
EarlyWarningThreshold (Soglia di allerta precoce): Valori bassi anticipano più frequentemente; valori alti richiedono segnali più chiari prima di contrassegnare l'allerta.
-
ATR / VolatilityDropRatio: Controllano la volatilità minima accettata. Valori alti filtrano più segnali e sono più rigidi; valori bassi consentono maggiore sensibilità.
In Sintesi
In sintesi: se si cercano segnali precoci e una maggiore anticipazione, si impostano i parametri su valori bassi; se si cerca precisione e meno falsi positivi, si impostano su valori alti.