Gap Detector Pro

GapDetector Pro identifica in tempo reale tre livelli di gap di prezzo:

  • Punto blu (Punto azul): Allerta precoce, anticipa la possibile formazione di un gap.

  • Punto giallo (Punto amarillo): Condizioni di basso volume e spread ampio, indica un'alta probabilità di gap.

  • Punto bianco (Punto blanco): Conferma un gap reale già formatosi tra le candele.

Regolazione dei Parametri

L'utente può regolare i parametri in base alle proprie esigenze:

  • VolumeDropRatio: Valori bassi generano maggiore sensibilità e più segnali; valori alti richiedono cali di volume più forti e generano meno segnali.

  • MaxSpread: Valori bassi sono più rigidi e accettano solo gap con spread ridotti; valori alti permettono di riconoscere i gap anche con spread ampi.

  • GapThresholdPips: Valori bassi rilevano gap piccoli; valori alti confermano solo gap grandi.

  • EarlyWarningThreshold (Soglia di allerta precoce): Valori bassi anticipano più frequentemente; valori alti richiedono segnali più chiari prima di contrassegnare l'allerta.

  • ATR / VolatilityDropRatio: Controllano la volatilità minima accettata. Valori alti filtrano più segnali e sono più rigidi; valori bassi consentono maggiore sensibilità.

In Sintesi

In sintesi: se si cercano segnali precoci e una maggiore anticipazione, si impostano i parametri su valori bassi; se si cerca precisione e meno falsi positivi, si impostano su valori alti.


