Gelişmiş Piyasa Analiz Paneli

Advanced Market Insight, MetaTrader 5 grafiğinde doğrudan önemli piyasa metriklerine hızlı ve düzenli erişim arayan yatırımcılar için tasarlanmış görsel bir bilgi panelidir. Gelişmiş finansal terminallerden ilham alan temiz ve profesyonel bir estetikle, bu panel analiz ve karar alma süreçlerinizi tamamlamak için temel verileri bir araya getirir.

Geliştirilmiş Avantajlar ve Özellikler

Daha Doğru Günlük Aralığı: Artık gösterge, size daha doğru ve güncel bir volatilite ölçüsü sunmak için günün resmi aralığını gerçek zamanlı dalgalanmalarla birleştirir.

Optimize Edilmiş Hız ve Verimlilik: Ortalama spread hesaplaması iyileştirilerek sisteminiz için daha hızlı ve daha az talepkâr hale getirilmiştir. Ayrıca, panel daha akıllıca güncellenir, kritik verileri anında yeniler ve optimum performansı korumak için geri kalan verileri her saniye günceller.

Parmaklarınızın Ucunda Mum Bilgisi: Türü (yükseliş, düşüş, Doji), gövde boyutu ve tick hacmi dahil olmak üzere mevcut mumla ilgili verileri alın.

Volatilite Analizi: Günlük aralığı bir tick'in boyutuyla karşılaştıran bir metrik olan Volatilite Oranı eklenerek piyasa aktivitesine dair net bir bakış açısı sunulur.

Spread İzleme: Likidite koşullarını daha iyi anlamak için mevcut spread'i ve yakın bir dönemde hesaplanan ortalamasını izleyin. Tercihinize göre ortalama spread hesaplama dönemini yapılandırabilirsiniz.

Görselleştirme Esnekliği: Panel, fiyat ve aralık verilerini normal formatında (ShowInPips = false) mı yoksa ticaret puanları (pips) olarak mı görüntüleyeceğinizi seçmenize olanak tanır, bu da işlem yaptığınız enstrümana göre size daha fazla çok yönlülük sağlar.

Kalan Mum Süresi: Grafiğinizdeki mevcut mumun kapanmasına ne kadar süre kaldığını öğrenin.

Küresel İşlem Seansı: GMT saatine göre hangi ana küresel işlem seansında (Asya, Londra, New York veya örtüşme) olduğumuzu hızlıca belirleyin.

Kimlere Yöneliktir?

Bu panel, kararlarını mevcut piyasa bağlamının derinlemesine analizine dayandıran profesyonel veya takdir yetkisine bağlı (manuel) yatırımcılar için değerli bir tamamlayıcı olarak tasarlanmıştır. Teknik veya temel analizinizi yaparken mevcut koşullar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, piyasanın "nabzını" gerçek zamanlı olarak tek bir yerde size sunar.

Önemli Açıklamalar

Bir Ticaret Botu Değildir: Advanced Market Insight'ın bir Uzman Danışman veya al/sat sinyalleri üreten bir gösterge OLMADIĞINI anlamak çok önemlidir. Tek işlevi, ilgili piyasa bilgilerini net ve düzenli bir şekilde göstermektir. Ticaret kararları tamamen size aittir.

Broker Verilerine Bağımlılık: Görüntülenen bilgiler, brokerınız ve MetaTrader 5 platformu tarafından sağlanan verilerin kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlıdır.

Geçmiş Verilerin Yüklenmesi: Zaman dilimini değiştirirken, platform gerekli geçmiş verileri yüklerken kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. Platform bilgiye sahip olduğunda panel doğru şekilde güncellenecektir.

Saat Farklılıkları: İşlem seansının belirlenmesi standart GMT saat dilimlerine dayanır, bu nedenle yaz saati (DST) ayarlamaları veya dahili politikalar nedeniyle brokerınızın özel ekranı ile hafif farklılıklar olabilir.

Advanced Market Insight, temel piyasa metriklerini her zaman görünür kılmak için sağlam ve verimli bir araçtır. Gerçek zamanlı verilerle piyasanın nabzını tutmanıza yardımcı olurken, profesyonel, temiz ve şimdi daha hızlı ve daha doğru bir panel sunar.