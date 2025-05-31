Zyrova

3.67

Zyrova


Offerta di Lancio Speciale: 50% DI SCONTO per i Primi 10 Utenti! (10 copie rimaste)


Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, precisione e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.


Segui Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Cosa lo Rende Unico?

Modello di Sweep di Liquidità Adattivo – Questo EA utilizza un motore di rilevamento della liquidità intelligente che identifica le zone di stop istituzionali attraverso i principali livelli di prezzo. Monitorando i modelli storici di sweep e le anomalie del libro ordini in tempo reale, anticipa i prelievi di liquidità ed entra poco prima dei ritracciamenti di mercato—massimizzando il rapporto rischio-rendimento con precisione da cecchino.

Per rendere il sistema a prova di proiettile, abbiamo integrato un meccanismo opzionale avanzato. Questo crea un tunnel di prezzo virtuale: gli ordini di acquisto sono stratificati strategicamente sopra il prezzo corrente, e gli ordini di vendita sono posizionati sotto. Qualunque sia la direzione in cui il mercato si muove, il sistema è progettato per capitalizzare—chiudendo operazioni in profitto attraverso una mediazione intelligente e un tempismo di uscita.

Questo metodo è raramente necessario grazie alla forza della strategia principale—ma è lì come rete di sicurezza, rinforzando la stabilità anche nei mercati più imprevedibili.


Costruito per Precisione, Progettato per Durabilità:

  • Meccanismi basati su tunnel intelligenti per il controllo del rischio in condizioni di volatilità
  • Entrate ultra-precise per ridurre l'esposizione e evitare accumuli di operazioni non necessari
  • Esecuzione "set-and-forget" – basta allegare l'EA a XAUUSD su M15, e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo
  • Compatibile con tutti i broker – nessuna restrizione su spread o tipo di esecuzione
  • Testato ampiamente sia su MT4 che su MT5 con prestazioni robuste nel lungo periodo

La configurazione è veloce e semplice: basta applicare l'EA al grafico e periodo di tempo raccomandati. Gestirà autonomamente altre coppie e gestirà tutta la logica in modo autonomo.

Per garantire prestazioni senza interruzioni, è fortemente consigliato operare l'EA su un VPS, specialmente se si tradea 24/5. Questo minimizza il rischio di interruzioni di internet o di sistema.


Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per approfondimenti costanti, aggiornamenti e accesso a set di file e risorse di supporto. (contattami per il link)

Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso tendenze, ritracciamenti o caos. Lo abbiamo costruito per sopravvivere a ciò che la maggior parte non può.


Recensioni 3
Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 09:24 
 

Was a bit sceptic as seller is new but already got Money back on day 1 so I can already give a good Rating. Will See how the ea will be continued to be Supported in the Future but for now I’m very excitee.

rerem119
118
rerem119 2025.06.03 06:23 
 

Faith in the ea restored when i turned off the recovery.

msbaid
173
msbaid 2025.06.28 16:56 
 

This EA don't work and results in more losses then profit. No update till now. I will change review once update receive and it start making profit.

Babay Ubaedillah
660
Risposta dello sviluppatore Babay Ubaedillah 2025.09.04 21:55
Hi i just updated the EA, would mind checking it
Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 09:24 
 

Was a bit sceptic as seller is new but already got Money back on day 1 so I can already give a good Rating. Will See how the ea will be continued to be Supported in the Future but for now I’m very excitee.

Babay Ubaedillah
660
Risposta dello sviluppatore Babay Ubaedillah 2025.09.04 21:55
Thank you so much for your feedback
rerem119
118
rerem119 2025.06.03 06:23 
 

Faith in the ea restored when i turned off the recovery.

Babay Ubaedillah
660
Risposta dello sviluppatore Babay Ubaedillah 2025.09.04 21:55
Thank you so much
