Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, precisione e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.





Segui Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Cosa lo Rende Unico?

Modello di Sweep di Liquidità Adattivo – Questo EA utilizza un motore di rilevamento della liquidità intelligente che identifica le zone di stop istituzionali attraverso i principali livelli di prezzo. Monitorando i modelli storici di sweep e le anomalie del libro ordini in tempo reale, anticipa i prelievi di liquidità ed entra poco prima dei ritracciamenti di mercato—massimizzando il rapporto rischio-rendimento con precisione da cecchino.

Per rendere il sistema a prova di proiettile, abbiamo integrato un meccanismo opzionale avanzato. Questo crea un tunnel di prezzo virtuale: gli ordini di acquisto sono stratificati strategicamente sopra il prezzo corrente, e gli ordini di vendita sono posizionati sotto. Qualunque sia la direzione in cui il mercato si muove, il sistema è progettato per capitalizzare—chiudendo operazioni in profitto attraverso una mediazione intelligente e un tempismo di uscita.

Questo metodo è raramente necessario grazie alla forza della strategia principale—ma è lì come rete di sicurezza, rinforzando la stabilità anche nei mercati più imprevedibili.





Costruito per Precisione, Progettato per Durabilità:

Meccanismi basati su tunnel intelligenti per il controllo del rischio in condizioni di volatilità

Entrate ultra-precise per ridurre l'esposizione e evitare accumuli di operazioni non necessari

Esecuzione "set-and-forget" – basta allegare l'EA a XAUUSD su M15 , e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo

su , e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo Compatibile con tutti i broker – nessuna restrizione su spread o tipo di esecuzione

Testato ampiamente sia su MT4 che su MT5 con prestazioni robuste nel lungo periodo





La configurazione è veloce e semplice: basta applicare l'EA al grafico e periodo di tempo raccomandati. Gestirà autonomamente altre coppie e gestirà tutta la logica in modo autonomo.

Per garantire prestazioni senza interruzioni, è fortemente consigliato operare l'EA su un VPS, specialmente se si tradea 24/5. Questo minimizza il rischio di interruzioni di internet o di sistema.





Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per approfondimenti costanti, aggiornamenti e accesso a set di file e risorse di supporto. (contattami per il link)

Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso tendenze, ritracciamenti o caos. Lo abbiamo costruito per sopravvivere a ciò che la maggior parte non può.



