AuriON AI System EA MT5

Il trading ridefinito dall’intelligenza.

Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offerta attuale:

Le prossime 10 copie sono disponibili a $350, dopodiché il prezzo aumenterà a $550.



I. Introduzione

AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento automatico e intelligenza artificiale.

È basato sull’architettura Deep Neural Cognition e include il modulo Multilayer GPT Integration Engine, compatibile con i modelli GPT-4o, GPT-4.1 e GPT-5.

AuriON rappresenta uno dei primi sistemi di trading avanzati basati su intelligenza artificiale disponibili sul mercato, combinando un algoritmo di trading autonomo, un assistente intelligente interattivo e un ambiente analitico integrato.

Il sistema opera come un’intelligenza di trading indipendente, capace di analizzare, adattarsi e interpretare i dati di mercato in tempo reale.

Il progetto è stato sviluppato come una soluzione di livello istituzionale, unendo esecuzione automatizzata, controllo analitico e tecnologia neurale per supportare il processo decisionale del trader.

II. Ambiente di trading reale

AuriON opera su un conto reale MT5 con saldo superiore a 20.000 USD presso un broker regolamentato.

Tutte le operazioni vengono eseguite in condizioni di mercato reali, senza conti centesimali o ambienti simulati.

Le performance possono essere monitorate pubblicamente tramite il segnale ufficiale MT5.

III. Nebula Assistant (Livello di interazione con l’IA)

Il modulo Nebula Assistant, alimentato dal Multilayer GPT Integration Engine, consente l’interazione diretta tra il trader e l’intelligenza artificiale all’interno di MetaTrader 5.

Funzionalità principali:

Analisi contestuale delle condizioni di mercato.

Spiegazione della logica e della motivazione delle decisioni di trading.

Adattamento dinamico al simbolo e alla volatilità corrente.

Nebula Assistant fa parte del nucleo cognitivo di AuriON e fornisce supporto analitico e interpretativo al trader durante il processo decisionale.

IV. Intelligenza pre-trade

Il modulo Trading esegue analisi e calcoli completi prima di ogni operazione:

Rapporto Rischio/Rendimento (Risk / Reward Ratio) .

Stop Loss / Take Profit .

Ordini OCO (One Cancels Other) .

Analisi di volatilità basata su ADR.

Il pannello mostra la valutazione del rischio e del profitto potenziale prima dell’esecuzione dell’ordine, promuovendo una gestione disciplinata del rischio.

V. Pannello di trading intelligente

Il pannello di AuriON integra funzioni di esecuzione, analisi e gestione del rischio in un’unica interfaccia:

Calcolatore di rischio integrato e modulo di gestione ordini.

Grafico Sparkline con timeframe da M1 a D1.

Chiusura parziale e trailing dinamico.

Questa architettura integrata elimina la necessità di utilizzare piattaforme analitiche esterne.

VI. Gestione delle posizioni

Il modulo di gestione include:

Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol .

BE All / BE XAUUSD / Trail Now .

Partial Close (10 %, 25 %, 50 %) .

Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.

Queste funzioni garantiscono un controllo preciso e una gestione coerente durante tutto il processo operativo.

VII. Visione Sparkline

Il modulo Sparkline offre una visualizzazione microstrutturale del mercato.

Permette di valutare rapidamente trend e volatilità di breve periodo, senza dover cambiare finestra di grafico.

Il design compatto fornisce informazioni essenziali in modo chiaro ed efficiente.

VIII. Shield Protocol 3.0

Il Shield Protocol 3.0 introduce un approccio sistematico al controllo del rischio.

Componenti principali:

Zero-Martingale Policy — nessuna griglia, nessun incremento, nessun moltiplicatore. Dynamic Risk Limiter — regolazione del volume in base alla volatilità. Smart Equity Lock — protezione automatica in caso di movimenti di prezzo anomali.

Questo protocollo migliora la stabilità operativa e la coerenza strategica in diverse condizioni di mercato.

IX. Architettura cognitiva

AuriON si basa su una struttura cognitiva a tre livelli:

Algorithmic Core — generazione dei segnali e elaborazione dei dati. Neural Cognition Layer — logica decisionale contestuale. Human Interaction Layer (Nebula) — interfaccia di comunicazione tra utente e IA.

Questa architettura mantiene un equilibrio tra automazione e controllo umano.

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON utilizza un’infrastruttura neurale multilivello progettata per adattarsi a vari scenari analitici e operativi.

Modelli supportati:

GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — analisi cognitiva e previsione avanzata.

GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — versioni ottimizzate per risposte in tempo reale.

GPT-5-Thinking (in sviluppo) — modulo sperimentale per modellazione strategica dei mercati.

Il sistema seleziona automaticamente il modello più adatto in base al contesto e al carico computazionale.

XI. Panoramica dell’integrazione IA

Componente Funzione Caratteristiche Nebula Assistant Interfaccia tra trader e IA Analisi contestuale, interpretazione delle decisioni Multilayer GPT Integration Engine Gestione e orchestrazione dei modelli GPT Selezione automatica in base al contesto GPT-4o / GPT-4.1 Livelli cognitivi principali Analisi contestuale approfondita GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini Modelli leggeri e rapidi Bassa latenza, risposta immediata GPT-5 Struttura analitica avanzata Modellazione di scenari complessi GPT-5-Thinking (in sviluppo) Motore strategico Analisi comportamentale e strutturale Adaptive Model Switching Gestione del carico Bilanciamento tra velocità e profondità analitica AI Context Layer Adattamento contestuale Regolazione in tempo reale secondo simbolo e volatilità

L’architettura GPT crea un ambiente analitico multilivello, consentendo previsioni adattive e interpretazioni cognitive della dinamica di mercato.

XII. Principio cognitivo

AuriON applica il concetto di Cognitive Trading, che combina analisi statistica, modellazione probabilistica e interpretazione contestuale.

Il sistema valuta gli scenari di mercato secondo un approccio probabilistico, fornendo un supporto analitico basato sui dati.

XIII. Conclusione

AuriON AI System EA è uno dei primi sistemi di trading cognitivi con integrazione GPT multilivello disponibili nell’ecosistema MetaTrader.

Unisce esecuzione in tempo reale, analisi intelligente e interazione con modelli neurali in un unico ambiente operativo.

AuriON è progettato per una gestione del trading strutturata, disciplinata e guidata dai dati.

AuriON AI System EA — un sistema di trading fondato su intelligenza, disciplina e precisione computazionale.

Dichiarazione di non responsabilità (Disclaimer)

Il presente documento è fornito esclusivamente a scopo informativo e tecnico.

AuriON AI System EA non costituisce una raccomandazione d’investimento e non garantisce alcun risultato finanziario.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

L’utente è pienamente responsabile delle proprie decisioni di trading e della gestione del rischio durante l’utilizzo del sistema.