GuardianTrader Bot
- Experts
- Pedram Feizmirza
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 5
Guardian Trader è un Expert Advisor avanzato che segue il trend, progettato per individuare le prime opportunità di ritracciamento nei mercati trendanti.
Costruito attorno a un sistema di gestione del denaro di livello professionale, offre una crescita sostenibile, risultati coerenti e una protezione robusta del tuo capitale di trading.
Entrate di Trend di Precisione
Guardian Trader identifica i trend di mercato ed esegue operazioni solo nei punti di pullback più ottimali, massimizzando l'accuratezza e minimizzando l'esposizione non necessaria.
Configurazione Semplice
Devi impostare un solo parametro chiave: la Percentuale di Rischio per Operazione.
Tutte le altre impostazioni sono bloccate e ottimizzate per prestazioni stabili, professionali e sicure.
Controllo Automatico del Rischio
Inserisci un rischio superiore alla soglia raccomandata? Guardian Trader blocca automaticamente nuove operazioni, mantenendo il tuo conto al sicuro da un eccesso di leva e drawdown pericolosi.
Completamente Indipendente e Affidabile
Non sono richiesti API, server o servizi di terze parti. Guardian Trader opera in modo indipendente con velocità, stabilità e affidabilità in condizioni di mercato reali.
Performance Comprovate in Forward Test
Testato in forward per oltre 8 mesi consecutivi nel 2025, Guardian Trader ha generato costantemente risultati positivi mantenendo drawdown ridotti e curve di equity stabili.
⸻
Come Funziona
Guardian Trader analizza continuamente il mercato per confermare la direzione del trend e attende pazientemente il primo movimento correttivo.
Quando le condizioni sono allineate, esegue operazioni con una dimensione precisa e adeguata al rischio.
Ogni posizione viene automaticamente allineata all'equity del conto, con controlli interni avanzati per garantire sicurezza e stabilità in ogni momento.
⸻
Recommended Settings
Risk Per Trade (%):
• Low Risk: 1
• Standard Risk: 3
• High Risk: 5
Price Level Check: TRUE (Enabled)
Trade in Specific Time: TRUE (Enabled)
Check PGap : TRUE (Enabled)
⸻
Guardian Trader combina entrate di trend precise con una gestione del denaro senza compromessi, offrendo ai trader un percorso professionale, sicuro e coerente verso la redditività a lungo termine.