GuardianTrader Bot

Guardian Trader è un Expert Advisor avanzato che segue il trend, progettato per individuare le prime opportunità di ritracciamento nei mercati trendanti.

Costruito attorno a un sistema di gestione del denaro di livello professionale, offre una crescita sostenibile, risultati coerenti e una protezione robusta del tuo capitale di trading.

Entrate di Trend di Precisione

Guardian Trader identifica i trend di mercato ed esegue operazioni solo nei punti di pullback più ottimali, massimizzando l'accuratezza e minimizzando l'esposizione non necessaria.

Configurazione Semplice

Devi impostare un solo parametro chiave: la Percentuale di Rischio per Operazione.

Tutte le altre impostazioni sono bloccate e ottimizzate per prestazioni stabili, professionali e sicure.

Controllo Automatico del Rischio

Inserisci un rischio superiore alla soglia raccomandata? Guardian Trader blocca automaticamente nuove operazioni, mantenendo il tuo conto al sicuro da un eccesso di leva e drawdown pericolosi.

Completamente Indipendente e Affidabile

Non sono richiesti API, server o servizi di terze parti. Guardian Trader opera in modo indipendente con velocità, stabilità e affidabilità in condizioni di mercato reali.

Performance Comprovate in Forward Test

Testato in forward per oltre 8 mesi consecutivi nel 2025, Guardian Trader ha generato costantemente risultati positivi mantenendo drawdown ridotti e curve di equity stabili.

⸻

Come Funziona

Guardian Trader analizza continuamente il mercato per confermare la direzione del trend e attende pazientemente il primo movimento correttivo.

Quando le condizioni sono allineate, esegue operazioni con una dimensione precisa e adeguata al rischio.

Ogni posizione viene automaticamente allineata all'equity del conto, con controlli interni avanzati per garantire sicurezza e stabilità in ogni momento.

⸻

Recommended Settings

Risk Per Trade (%):

• Low Risk: 1

• Standard Risk: 3

• High Risk: 5

Price Level Check: TRUE (Enabled)

Trade in Specific Time: TRUE (Enabled)

Check PGap : TRUE (Enabled)

⸻

Guardian Trader combina entrate di trend precise con una gestione del denaro senza compromessi, offrendo ai trader un percorso professionale, sicuro e coerente verso la redditività a lungo termine.