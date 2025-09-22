Quantitative Apex prop firm

Quantitative Apex Prop Firm (QAPF), come suggerisce il nome, è un Expert Advisor progettato per un trading disciplinato e il rigoroso rispetto delle regole delle prop firm (FTMO, MFF, The Funded Trader, ecc.).

Esegue una sola operazione al giorno, a orario fisso, sul simbolo XAUUSD, utilizzando un set di filtri tecnici robusti per selezionare la migliore opportunità.
La sua efficacia si basa su semplicità, disciplina e rigorosa gestione del rischio, elementi chiave per avere successo sia nelle sfide delle prop firm sia nei conti personali.

Attenzione: QAPF non è un EA miracoloso. È uno strumento di gestione e disciplina che deve essere tarato in base ai tuoi obiettivi e al tuo profilo di rischio.

Leggi attentamente le istruzioni e le raccomandazioni prima dell’uso:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

Perché scegliere QAPF:

  • Una sola operazione al giorno: evita l’overtrading e rispetta le regole delle prop firm.

  • XAUUSD: asset liquido e volatile, ideale per sfruttare i movimenti delle sessioni europee e americane.

  • Gestione del capitale intelligente: lotto fisso o lotto dinamico (% del capitale, considerando la leva).

  • Controllo automatico dei drawdown: giornaliero, settimanale e mensile.

  • Completamente automatico: l’EA gestisce tutto, dall’ingresso all’uscita, senza intervento manuale.

Grazie per il tuo acquisto. Per qualsiasi domanda o suggerimento di aggiornamento, il supporto è disponibile 24/7 tramite messaggio privato.



