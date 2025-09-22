Quantitative Apex prop firm
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 25 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF), come suggerisce il nome, è un Expert Advisor progettato per un trading disciplinato e il rigoroso rispetto delle regole delle prop firm (FTMO, MFF, The Funded Trader, ecc.).
Esegue una sola operazione al giorno, a orario fisso, sul simbolo XAUUSD, utilizzando un set di filtri tecnici robusti per selezionare la migliore opportunità.
La sua efficacia si basa su semplicità, disciplina e rigorosa gestione del rischio, elementi chiave per avere successo sia nelle sfide delle prop firm sia nei conti personali.
Attenzione: QAPF non è un EA miracoloso. È uno strumento di gestione e disciplina che deve essere tarato in base ai tuoi obiettivi e al tuo profilo di rischio.
Leggi attentamente le istruzioni e le raccomandazioni prima dell’uso:
Perché scegliere QAPF:
Una sola operazione al giorno: evita l’overtrading e rispetta le regole delle prop firm.
XAUUSD: asset liquido e volatile, ideale per sfruttare i movimenti delle sessioni europee e americane.
Gestione del capitale intelligente: lotto fisso o lotto dinamico (% del capitale, considerando la leva).
Controllo automatico dei drawdown: giornaliero, settimanale e mensile.
Completamente automatico: l’EA gestisce tutto, dall’ingresso all’uscita, senza intervento manuale.
