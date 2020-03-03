Aureum one millon shot Avarubenuy
- Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Progettato e programmato da AVARUBENUY per il Gruppo AVA Internacional.
Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity
Aureum One Million Shot è un sistema algoritmico ad alta frequenza progettato esclusivamente per i trader che cercano una crescita esplosiva nel mercato dell'Oro (XAUUSD). Questo robot è stato ottimizzato in condizioni reali di mercato per capitalizzare l'estrema volatilità attraverso una strategia di "Gestione Turbo".
Come funziona?
Il sistema utilizza un motore di analisi basato sull'incrocio di Medie Mobili Esponenziali (EMA) e filtri di Indice di Forza Relativa (RSI) per identificare punti di ingresso precisi nei micro-trend. Una volta rilevato il segnale, il bot applica una gestione del rischio aggressiva, progettata per massimizzare l'interesse composto in brevi periodi di tempo.
Obiettivo del Sistema
L'obiettivo principale è raggiungere traguardi di capitale massicci (come l'obiettivo di 1.5M mostrato nei nostri test) nel minor tempo possibile. Si tratta di uno strumento "one-shot" progettato per portare piccoli conti a livelli istituzionali attraverso un fattore di profitto superiore a 3.40.
Gestione del Rischio e Avvertenza (ALTO RISCHIO)
Questo è un sistema ad ALTO RISCHIO. A causa della sua configurazione aggressiva, i report mostrano riduzioni massime del patrimonio (Drawdown) che possono superare il 70% o addirittura raggiungere livelli critici a seconda della volatilità.
-
Drawdown Massimo osservato: 72.93%
-
Riduzione relativa dell'equity: Fino al 100% in condizioni di stress test estremo.
Strategia di Prelievo Raccomandata
Per operare con questo sistema in modo intelligente, l'utente DEVE seguire una rigorosa politica di conservazione dei profitti:
-
Prelievi Parziali: Si raccomanda di prelevare il capitale iniziale non appena il bot raddoppia il conto.
-
Prelievi Totali: Una volta raggiunto un obiettivo personale o un traguardo importante, si consiglia di effettuare un prelievo totale e riavviare il sistema con una base sicura.
-
Non reinvestire tutto: Non operare mai con fondi che non ci si può permettere di perdere completamente.
Specifiche Tecniche
-
Simbolo: XAUUSD (Oro).
-
Timeframe: M5.
-
Configurazione Turbo: Rischio del 5% per operazione con un Take Profit esplosivo del 15%.
-
Protezione: Filtro spread massimo impostato a 35 punti per evitare ingressi in mercati illiquidi.
Nota: i risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Utilizzare sempre un conto demo prima di passare al reale.
CONSIGLIO DA PRO (Il Segreto): Se abbassi il tuo TP al 5% e operi con un breakeven manuale e un trailing stop manuale, otterrai risultati eccezionali ed estremamente elevati. Questo robot è stato progettato per ottenere capitale velocemente — capitale vero — partendo da circa 500. Gestisci il tuo rischio manualmente una volta al giorno; solo 2 minuti è ciò di cui questo EA ha bisogno per mostrare numeri sorprendenti. Provalo in demo. Il prezzo è relativamente basso rispetto a ciò che può generare.
Un abbraccio, AVARUBENUY