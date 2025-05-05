OrionXAU
- Experts
- Pierre Paul Amoussou
- Versione: 3.1
- Aggiornato: 25 settembre 2025
- Attivazioni: 5
OrionXAU - Sistema di Trading Algoritmico per XAUUSD (Oro)
Descrizione Tecnica:
OrionXAU è un sistema di trading algoritmico progettato specificamente per il mercato dell'oro (XAUUSD). La strategia è ottimizzata per le caratteristiche uniche di questo metallo prezioso e ha dimostrato solide performance nei backtest del periodo 2021-2025 (timeframe M15).
Caratteristiche Principali:
-
Meccanismo di Trading:
-
Algoritmo adattivo alla volatilità dell'oro
-
Gestione dinamica delle posizioni
-
Protezioni integrate contro i rischi
-
-
Gestione del Rischio:
-
Stop-loss automatico (100 pips)
-
Take-profit esteso (10.000 pips)
-
Trailing stop configurabile (50 pips, incremento 10 pips)
-
-
Personalizzazione:
-
Orari di trading regolabili
-
Chiusura programmata delle posizioni
-
Dimensione posizione scalabile da 0,01 lotti
-
Risultati del Backtest (2021-2025):
-
Fattore di profitto: 5,58
-
Drawdown massimo: 3,81%
-
Percentuale operazioni vincenti: 62,12%
-
Massima serie di perdite: 9 operazioni
Configurazione Consigliata:
-
Timeframe: M15
-
Requisiti broker: spread stretti su XAUUSD
-
Leva massima utilizzata: 1:500
Avvertenza sui Rischi:
I risultati storici non garantiscono le performance future. Il trading di metalli preziosi comporta elevati rischi dovuti alla loro caratteristica volatilità. Gli utenti devono considerare la propria tolleranza al rischio ed esperienza prima di operare.