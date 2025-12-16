AI RSI PRO — L'Evoluzione di un Classico. Appartiene alla serie EA AI PRO, il che significa che il codice è progettato e scritto al 100% dall'Intelligenza Artificiale ed è dotato di 24 diverse funzioni di gestione della posizione di livello istituzionale,

AI RSI PRO — Evoluzione della Strategia di Mean Reversion

Questo è un algoritmo di trading professionale che trasforma il leggendario indicatore RSI (Relative Strength Index) da un semplice oscillatore in un sistema di precisione da cecchino grazie alla conferma aggiuntiva del segnale da parte di un filtro intelligente Price Action. AI RSI PRO è il perfetto equilibrio tra la precisione matematica dell'indicatore e la realtà del movimento dei prezzi.

Nel vasto arsenale del robot: Filtro Notizie Intelligente, quattro opzioni di SL (Stop Loss), tre opzioni di Trailing SL incluso l'avanzato Trailing su High/Low, un sistema di Chiusura Parziale anch'esso in tre diverse varianti inclusa una variante unica basata su (l'importo del moltiplicatore di volume), nonché due opzioni di Moltiplicatore di Volume con impostazioni flessibili per accelerare la crescita del deposito. Una tecnologia unica di conferma del segnale principale per l'apertura di una posizione come Price Action (Breakout) filtra il rumore di mercato, aprendo operazioni solo durante il movimento reale dei prezzi; sono disponibili anche tre varianti di Take Profit, incluso il Trailing Profit. L'Expert Advisor funziona su qualsiasi timeframe e asset di trading su MT5, con qualsiasi tipo di conto, qualsiasi Broker e Prop Trading Firms. Il codice macchina impeccabile elimina gli errori umani e le emozioni. È la scelta dei professionisti che necessitano della massima affidabilità e flessibilità nelle impostazioni. Affida il trading alla pura intelligenza digitale.

3 ===== INVERSIONE SEGNALE (REVERSE SIGNAL) =====

Inverte la logica dell'indicatore.

Se abilitato (true), a un segnale di Acquisto dello Stocastico (ipervenduto), il consulente aprirà un'operazione di Vendita. Utile nei mercati con forti trend, dove gli oscillatori danno spesso falsi segnali di inversione.

4 ===== INVERSIONE POSIZIONE (POSITION REVERSAL) =====

Tattica di cambio direzione.

Se abilitato (true), quando una posizione viene chiusa per Stop Loss, il consulente aprirà istantaneamente una nuova operazione nella direzione opposta.

Nota: Il volume (lotto) per questa nuova operazione è calcolato secondo le regole della sezione 23 (Moltiplicatore di Volume).

5 ===== PROTEZIONE NOTIZIE (NEWS PROTECTION) =====

Filtro notizie integrato.

Il consulente mette automaticamente in pausa il trading per il numero di minuti specificato prima e dopo la pubblicazione di notizie economiche importanti (per le valute della coppia o solo USD).

Importante: Funziona solo in modalità tempo reale (Live). Nello Strategy Tester, i dati delle notizie non sono disponibili.

6 ===== LIMITI PROFITTO/PERDITA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protezione globale del deposito.

Consente di impostare un obiettivo di profitto o un limite di perdita (in % del saldo o in punti) per tutte le posizioni aperte in totale. Al raggiungimento del limite, tutte le operazioni vengono chiuse e il consulente smette di funzionare.

7 ===== TIMER OPERATIVO (OPERATION TIMER) =====

Filtro temporale intraday.

Imposta orari di funzionamento rigidi per il consulente (ad esempio, trading solo dalle 08:00 alle 20:00). Al di fuori di questo orario, non vengono aperte nuove operazioni.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestione del rischio per ogni operazione.

SL_PERCENT: Stop Loss in % del prezzo di apertura.

SL_POINTS: Stop Loss fisso in punti.

SL_ATR: Stop Loss dinamico basato sulla volatilità del mercato (ATR).

SL_HI_LO: Stop Loss intelligente posizionato dietro il Massimo o il Minimo della candela chiusa precedente.

Livelli di stop del broker – le distanze per SL e TP vengono verificate automaticamente con i requisiti minimi del broker.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Impostazioni di presa di profitto.

Può essere impostato in punti, percentuale o come rapporto Rischio:Rendimento (RRR). Ad esempio, se RRR=2.0, il Take Profit sarà 2 volte più grande dello Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Potente strumento per proteggere il profitto ottenuto spostando automaticamente il livello di Stop Loss seguendo il movimento del prezzo.

Parametro UseTrailing: Interruttore principale (true/false).

Parametro Trail_Mode (Modalità di trailing): Selezione dell'algoritmo di movimento dello stop.

Modalità disponibili:

TRAIL_STANDARD (Standard): Trailing classico in punti. Funziona con due parametri:

Trail_Start: Distanza di profitto (in punti) alla quale il trailing viene attivato.

Trail_Step: Passo di movimento. Il consulente sposterà lo Stop Loss ogni volta che il prezzo percorrerà il numero di punti specificato nella direzione favorevole. Esempio: Start=50, Step=10. Non appena il profitto raggiunge 50 punti, lo stop si sposta a breakeven (pareggio). Se il prezzo avanza di altri 10 punti, lo stop si sposta al suo seguito.

TRAIL_ATR (Per volatilità): Modalità adattiva che si adatta all'attività attuale del mercato. La distanza di trailing è calcolata sulla base dell'indicatore ATR (Average True Range).

Se la volatilità è alta, lo stop viene mantenuto più lontano per evitare di essere colpito da "rumore" casuale.

Se la volatilità è bassa, lo stop si stringe. Parametri di impostazione: Trail_ATR_Period (periodo dell'indicatore ATR) e Trail_ATR_Mult (moltiplicatore del valore ATR).

TRAIL_HI_LO (Per candele): Modalità professionale per il trading di tendenza ("Trailing per ombre"). Il consulente sposta lo Stop Loss rigorosamente secondo gli estremi delle candele chiuse:

Per gli acquisti (Buy): Lo stop è posizionato sotto il Low (minimo) della candela precedente.

Per le vendite (Sell): Lo stop è posizionato sopra l'High (massimo) della candela precedente. Questa modalità consente di mantenere la posizione il più a lungo possibile finché il trend conserva la sua struttura (minimi crescenti o massimi decrescenti) e di uscire immediatamente in caso di rottura del trend.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nuova funzione unica)

Sistema intelligente di recupero delle perdite tramite obiettivi di profitto.

Logica: Se abilitato (UseTrailingProfit = true), il consulente ricorda la percentuale di perdita delle operazioni chiuse in negativo.

All'apertura di una NUOVA operazione, il consulente aumenta automaticamente il suo Take Profit standard di questa percentuale di perdita accumulata.

Obiettivo: Recuperare le perdite passate e chiudere l'intera serie in profitto netto con una singola operazione di successo.

Reset: La percentuale accumulata viene azzerata allo 0% in due casi:

Quando qualsiasi operazione si chiude in profitto netto (totalmente).

Quando il consulente viene spento e riacceso tramite il pulsante sul grafico.

12 ===== CHIUSURA PARZIALE (PARTIAL CLOSE) =====

(Impostazione dettagliata dello scarico della posizione)

Fissazione di una parte del profitto ("Cassaforte").

UsePartialClose: Interruttore principale della funzione.

Partial_Mode (Variante di divisione):

MANUAL (Classico): Il consulente chiude una parte della posizione quando il prezzo percorre una distanza fissa (PartialStart) in punti. Se è impostato un passo (Partial_Close_Step > 0), continuerà a chiudere parti ogni N punti.

EQUAL PARTS (Parti uguali): Il consulente calcola i livelli da solo. Prende la distanza dal Prezzo di Apertura fino al Take Profit finale e la divide in segmenti uguali. Il numero di segmenti è impostato in Partial_Parts_Count (ad esempio, 10 parti). Il volume è anch'esso diviso equamente.

Unload Lines (Visualizzazione):

Il consulente disegna linee orizzontali sul grafico mostrando esattamente dove la posizione sarà scaricata.

Funzione intelligente: Non appena il prezzo tocca la linea e una parte viene chiusa, quella linea viene istantaneamente rimossa dal grafico in modo da vedere solo gli obiettivi attivi rimanenti.

(Per numero di step di volume)

Come funziona: Questa modalità non standard crea automaticamente (senza la tua impostazione manuale e solo quando questa opzione è selezionata) una "griglia intelligente" di scarico della posizione, che dipende direttamente da quanto la Martingala (Sezione 23) ha aumentato il volume dell'operazione attuale. In definitiva, più il volume della posizione è aumentato, più parti di scarico avrà questa posizione. Il consulente divide automaticamente la distanza dal Prezzo di Apertura fino al Take Profit in parti uguali.

Condizione principale: La modalità funziona solo se la Martingala è abilitata (UseMartingale = true).

13 ===== BREAKEVEN (PAREGGIO) =====

Spostamento dello Stop Loss al prezzo di apertura.

Si attiva quando il prezzo percorre un numero specificato di punti (BE_Start). Fornisce protezione contro le perdite se il prezzo si inverte.

14 ===== TIPO DI ORDINE (ORDER TYPE) =====

Scelta del metodo di ingresso. ENTRY_MARKET_ONLY è raccomandato per un'esecuzione istantanea.

15 ===== IMPOSTAZIONI PRINCIPALI (MAIN SETTINGS) =====

Parametri di base: Numero magico (affinché il consulente distingua le sue operazioni), Filtro spread (MaxSpread) e Slippage.

16 ===== GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT) =====

Calcolo del volume iniziale della posizione (quando non c'è una serie di perdite).

FixedLot: Trading con un lotto costante.

UseAutoLot: Calcolo automatico del lotto come % del saldo.

17 ===== ORARI DI TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtro temporale aggiuntivo (Ora di inizio e Ora di fine), se si desidera negoziare solo determinate sessioni (ad esempio, Londra e New York).

18 ===== DIREZIONE DI TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Consente di autorizzare il consulente a negoziare solo in una direzione (Solo Buy o Solo Sell) o in entrambe (Both).

19 ===== LINEE DI POSIZIONE (LINE MARKER) =====

Visualizzazione dei livelli di apertura e Take Profit sul grafico con linee colorate.

Logica di pulizia – se una linea viene eliminata, anche l'ordine associato viene eliminato; se un ordine viene eseguito, la linea corrispondente viene cancellata.

20 ===== MARKER DI TRADING (TRADE MARKERS) =====

Cronologia sul grafico. Disegna frecce o marker dove sono state effettuate operazioni passate ed etichetta il loro risultato (profitto/perdita).

21 ===== SEGNALI SONORI (SOUND SIGNALS) =====

Avvisi audio all'accensione/spegnimento del consulente tramite pulsante o all'esecuzione di operazioni.

22 ===== GIORNI DI TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtro per giorni della settimana.

23 ===== MOLTIPLICATORE DI VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sezione molto importante)

Sistema di aumento della dimensione del lotto dopo perdite (Martingala) per un rapido recupero delle perdite.

Funziona solo se l'interruttore UseMartingale = true.

Come funziona (Logica):

Se un'operazione viene chiusa per Stop Loss (perdita), il consulente aumenta il volume dell'operazione successiva. Se anche la successiva è una perdita, il volume cresce nuovamente. Non appena un'operazione viene chiusa in profitto (Take Profit), il volume viene immediatamente resettato a quello iniziale (della sezione 16).

Condizione di reset: Il ciclo viene anche resettato se spegni e riaccendi il consulente tramite il pulsante sul grafico.

Nell'impostazione MartingaleMode scegli la matematica dell'aumento:

Variante 1: MULTIPLY (Moltiplicazione)

Il lotto dell'operazione perdente precedente viene moltiplicato per il numero MartingaleValue.

Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 2.0.

Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita.

Operazione 2 si apre con volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Perdita.

Operazione 3 si apre con volume: 0.4 (0.2 * 2).

Variante 2: ADD (Addizione)

Al lotto dell'operazione perdente precedente viene semplicemente aggiunto il numero MartingaleValue (modalità più morbida).

Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 0.1.

Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita.

Operazione 2 si apre con volume: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Limite di step):

Impostazione di sicurezza. Determina quante volte di fila il consulente è autorizzato ad aumentare il volume.

Se 0: Aumento infinito (martingala classico).

Se 5: Il volume cresce per le prime 5 perdite. A partire dalla 6a perdita consecutiva, il volume smette di crescere e si fissa al livello del 5° step finché la serie non termina con un profitto.

Verifica del margine – prima di piazzare un ordine, il consulente verifica automaticamente se c'è margine libero sufficiente; se no, l'operazione viene saltata.

24 ===== PIRAMIDAZIONE (PYRAMIDING) =====

(Tattica di profitto avanzata)

Metodo per accumulare aggressivamente profitti.

Se la posizione va in positivo, il consulente può aprire ordini aggiuntivi nella stessa direzione.

MaxPositions: Numero massimo di ordini aperti simultaneamente in una direzione.

PyramidStep: Passo (in punti) dopo il quale viene aperto un nuovo ordine.

PyramidLotMult: Moltiplicatore di lotto per gli ordini aggiuntivi. Ad esempio, se 1.0 — il volume è lo stesso; se 2.0 — il volume aggiuntivo raddoppia.

===================================================================================

IMPORTANTE DA CONSIDERARE PER LE IMPOSTAZIONI:

Se il broker ha 5 cifre (1.12345), allora 1 punto = 0.00001. Se il broker ha 3 cifre (100.123 — coppie con Yen), allora 1 punto = 0.001.

Sfumatura importante: Il consulente percepisce le impostazioni (Stop Loss, Take Profit, Trailing) in punti (Points), non in "vecchi pips".

Su un conto a 5 cifre, il valore 50 nelle impostazioni sarà uguale a 5 "vecchi" pips (50 punti).

Su un conto a 4 cifre, il valore 50 sarà uguale a 50 "vecchi" pips.

Devi tenerne conto quando inserisci le impostazioni.

Questo consulente funziona con diversi tipi di conti?

Sì, è universale, ma con una riserva riguardo al Netting.

Dettaglio per tipi:

Hedging (Copertura): Sì, supporto completo.

Il codice del consulente (in particolare le funzioni di Piramidazione UsePyramiding e i limiti di numero di posizioni MaxPositions) è progettato originariamente per l'hedging, dove si possono aprire più operazioni sullo stesso strumento simultaneamente.

Netting (Compensazione): Funziona, ma la strategia cambia.

C'è una verifica nel codice: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Il consulente capisce che è su netting.

Limitazione: Su un conto netting, non puoi fisicamente avere 3 posizioni diverse (come configurato in MaxPositions = 3). Nel tentativo di aggiungere (piramidazione), il consulente farà semplicemente una media (aggiunta di volume) in una singola posizione totale. La modalità "Chiusura Parziale" funzionerà anche con questa posizione totale.

Raw, Zero, ECN (Conti con commissione): Sì, funziona correttamente.

Questi conti si distinguono per spread stretti, ma addebitano una commissione per lotto.

Nelle funzioni di calcolo del profitto (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), il consulente utilizza la formula: DealProfit + DealSwap + DealCommission

Ciò significa che vede e tiene conto della commissione nel calcolo delle perdite per la martingala o il trailing profit. Non considererà erroneamente un'operazione come redditizia se il profitto è piccolo ma la commissione è grande.

Cent, Micro, Standard, Premium: Sì, funziona.

Il consulente legge il lotto minimo e il passo di lotto dalle impostazioni dello strumento (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Se si tratta di un conto centesimi con lotto 0.1 o 0.01 — il consulente si adatterà automaticamente e arrotonderà il volume correttamente grazie alla funzione ValidateVolume.

Conclusione: Il consulente è tecnicamente pronto a funzionare su tutti i tipi di conti forniti dalla piattaforma MetaTrader.





====================================================================================

GUIDA DETTAGLIATA PER L'UTENTE (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== STRATEGIA (STRATEGY) =====

Questa sezione configura la logica di ingresso nel mercato.

Logica di Trading e Strategia: A differenza dei robot standard che entrano ciecamente nel mercato immediatamente quando l'RSI esce dalla zona (il che porta spesso a tentativi di afferrare "coltelli che cadono" contro un trend potente), AI RSI PRO utilizza un rigoroso sistema di convalida del segnale in tre fasi:

Rilevamento dell'Inversione di Momentum: L'Advisor non aspetta semplicemente l'ingresso nelle zone. Monitora il momento in cui l'RSI esce dalla zona di ipervenduto (sotto 30) verso l'alto o dalla zona di ipercomprato (sopra 70) verso il basso. Questo è il segnale primario che il mercato è pronto per un'inversione.

Fissazione della Candela (Price Action): Dopo aver ricevuto il segnale primario dall'RSI, il robot non apre un'operazione istantaneamente. Fissa una "Candela di Segnale" e analizza i suoi parametri, aspettando la chiusura della barra per confermare le intenzioni del mercato.

Conferma del Breakout (Breakout Confirmation): Questo è il filtro principale, che elimina fino al 70% dei falsi ingressi. L'Advisor piazza un ordine pendente virtuale all'estremo della candela di segnale (High per gli acquisti, Low per le vendite).

Logica: L'operazione viene aperta solo se il prezzo va realmente nella nostra direzione e rompe questo livello.

Protezione: Se l'RSI ha mostrato un'inversione, ma il prezzo ha continuato a scendere (falso segnale), la rottura dell'High non avverrà e l'Advisor annullerà semplicemente il segnale, salvando il deposito da una perdita non necessaria.

L'ingresso nel mercato avviene solo quando il prezzo rompe realmente questo livello.

Se il breakout non avviene, ma il tempo passa — il livello di breakout si sposta automaticamente dietro le nuove candele ("fa trailing"), finché il prezzo non fa finalmente un movimento nella giusta direzione. Questo è un filtro potente contro i falsi ingressi contro il trend.

2 ===== DASHBOARD INFORMATIVA (DASHBOARD) =====

Impostazioni del pannello informativo visivo visualizzato sul grafico.

Mostra lo spread attuale, i risultati di trading per Giorno/Settimana/Mese/Anno, nonché il profitto fluttuante attuale e il rapporto operazioni vincenti/perdenti.

Suggerimento: Durante l'ottimizzazione nello Strategy Tester, il pannello funziona in modalità visiva, ma per la massima velocità di ottimizzazione matematica, può essere disabilitato (ShowDashboard = false).