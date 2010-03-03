Clear Horizon

La Straordinaria Clear Horizon


Strategia Breakout Box: Un sistema di trading intelligente che capitalizza sulle consolidazioni di prezzo e sui breakout. Disegna scatole di supporto e resistenza dinamiche basate sui recenti intervalli di prezzo e piazza operazioni man mano che il mercato esce da zone strette. Questa logica punta a movimenti ad alta intensità spesso trascurati dai trader manuali.


Prezzo di Lancio Speciale

Per un tempo limitato, Clear Horizon è disponibile a un 99. Il prezzo standard sarà presto adeguato a $150 USD. Non perdere questa opportunità di possedere un esperto consulente ad alte prestazioni a una frazione del suo valore.


Perché Scegliere Clear Horizon?

  • Rileva automaticamente divergenze MACD nascoste e classiche
  • Ideale sia per sfide di società prop che per conti di trading personali
  • Richiede configurazioni minime con regole di protezione del capitale integrate
  • Compatibile con la maggior parte dei broker e tipi di conto


Guida Rapida all'Inizio

L'installazione è semplice e richiede meno di 5 minuti:

  1. Apri il tuo terminale e allega Clear Horizon a un singolo grafico (consigliato: GBPUSD su M15)
  2. Carica uno dei modelli pre-ottimizzati o configura manualmente le tue impostazioni di rischio
  3. Abilita il trading automatico e lascia che Clear Horizon prenda il controllo


Rimani Connesso

Offriamo supporto e miglioramenti continui. Dopo il tuo acquisto:

  • Unisciti al nostro gruppo Telegram per aggiornamenti e discussioni live
  • Accedi a file di impostazioni pronti per vari coppie e tipi di conto
  • Ricevi notifiche su nuove strategie e miglioramenti delle prestazioni

Canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Inizia a fare trading in modo più intelligente. Lascia che Clear Horizon lavori mentre tu ti concentri sulla tua strategia.






