Clear Horizon
- Experts
- Dina Priyanti
- Versione: 2.99
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 10
La Straordinaria Clear Horizon
Strategia Breakout Box: Un sistema di trading intelligente che capitalizza sulle consolidazioni di prezzo e sui breakout. Disegna scatole di supporto e resistenza dinamiche basate sui recenti intervalli di prezzo e piazza operazioni man mano che il mercato esce da zone strette. Questa logica punta a movimenti ad alta intensità spesso trascurati dai trader manuali.
Prezzo di Lancio Speciale
Per un tempo limitato, Clear Horizon è disponibile a un 99. Il prezzo standard sarà presto adeguato a $150 USD. Non perdere questa opportunità di possedere un esperto consulente ad alte prestazioni a una frazione del suo valore.
Perché Scegliere Clear Horizon?
- Rileva automaticamente divergenze MACD nascoste e classiche
- Ideale sia per sfide di società prop che per conti di trading personali
- Richiede configurazioni minime con regole di protezione del capitale integrate
- Compatibile con la maggior parte dei broker e tipi di conto
Guida Rapida all'Inizio
L'installazione è semplice e richiede meno di 5 minuti:
- Apri il tuo terminale e allega Clear Horizon a un singolo grafico (consigliato: GBPUSD su M15)
- Carica uno dei modelli pre-ottimizzati o configura manualmente le tue impostazioni di rischio
- Abilita il trading automatico e lascia che Clear Horizon prenda il controllo
Rimani Connesso
Offriamo supporto e miglioramenti continui. Dopo il tuo acquisto:
- Unisciti al nostro gruppo Telegram per aggiornamenti e discussioni live
- Accedi a file di impostazioni pronti per vari coppie e tipi di conto
- Ricevi notifiche su nuove strategie e miglioramenti delle prestazioni
Canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Inizia a fare trading in modo più intelligente. Lascia che Clear Horizon lavori mentre tu ti concentri sulla tua strategia.