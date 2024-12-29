Telegram to MT4 Coppy

Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale

Semplifica il tuo trading con Telegram su MT4 , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza.

Caratteristiche principali

  1. Integrazione diretta dell'API di Telegram

    • Autenticazione tramite numero di telefono e codice di sicurezza.
    • Recupera e gestisci senza sforzo gli ID chat utilizzando un bridge EXE intuitivo.
    • Aggiungi, elimina e aggiorna più canali/chat per la copia simultanea del segnale.

  2. Analisi del segnale con filtri avanzati

    • Salta i segnali indesiderati contenenti parole di eccezione personalizzate (ad esempio, "report", "riepilogo").
    • Supporta i formati flessibili SL e TP: prezzo, pip o punti.
    • Calcola automaticamente i punti di ingresso quando i segnali specificano punti anziché prezzi.

  3. Personalizzazione e flessibilità degli ordini

    • Personalizza le dimensioni dell'ordine con più modalità: lotti fissi, lotti dinamici (rischio %) o lotti specifici per simbolo.
    • Regola SL/TP utilizzando i dati del segnale o parametri personalizzati.
    • Configura le impostazioni di slittamento, scadenza degli ordini in sospeso e nuovi tentativi per un'esecuzione perfetta.

  4. Gestione completa dei simboli

    • Escludi simboli specifici o abbina simboli broker personalizzati.
    • Mappa i simboli dei segnali sui nomi specifici dei broker (ad esempio, GOLD=XAUUSD).

  5. Gestione avanzata del rischio e del commercio

    • Imposta limiti di perdita giornalieri, settimanali o mensili in percentuale o valuta.
    • Interrompere automaticamente la copia quando vengono raggiunti i limiti di perdita.
    • Abilita il breakeven e il trailing stop dinamico per ottimizzare i profitti.

  6. Filtri temporali e commerciali

    • Utilizza filtri temporali per controllare gli orari di negoziazione e i giorni consentiti.
    • Limitare il numero massimo di operazioni o perdite al giorno.

  7. Integrazione perfetta e configurazione semplice

    • Semplice interfaccia EXE per l'accesso sicuro a Telegram e per la gestione di chat/canali.
    • Copia da più canali contemporaneamente distribuendo l'utilità su grafici separati.

  8. Riconoscimento flessibile dei comandi

    • Gestisce comandi avanzati per chiudere, modificare o eliminare ordini in base al testo del segnale.
    • Supporta frasi come "chiudi tutte le posizioni", "sposta SL al pareggio" e altro ancora.

A chi è destinata questa utility?

Che tu sia un trader al dettaglio che desidera automatizzare la propria strategia o un abbonato a un servizio di segnali, Telegram su MT4 ti assicura di non perdere mai un'operazione. Con la sua interfaccia intuitiva, la personalizzazione dettagliata e le solide funzionalità di analisi, questa utility semplifica il trading come mai prima d'ora.

Perché scegliere Telegram anziché MT4?

  • Non sono richieste DLL esterne, garantendo la massima sicurezza e compatibilità.
  • Impostazioni completamente personalizzabili per adattarle al tuo stile di trading e alla tua propensione al rischio.
  • Analisi affidabile del segnale anche con messaggi complessi o formati non convenzionali.

Inizia oggi

Trasforma la tua esperienza di trading con Telegram su MT4 . Ottieni efficienza, precisione e sicurezza in ogni operazione che esegui.

I motivi principali per cui non si copia un segnale:

  • Non hai eseguito il programma come amministratore, per un corretto funzionamento esegui il file exe (bridge to telegram) come amministratore
  • Se Telegram è bloccato nel tuo Paese, dovresti usare una VPN sull'intero PC che permetta al file bridge EXE di connettersi a Telegram; una soluzione è quella di posizionare il dispositivo di fotocopiatrice su una VPN che non abbia Telegram bloccato.
  • Il trading automatico non è abilitato, devi abilitarlo nelle impostazioni del terminale


Recensioni 8
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Forexcz74
158
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

Rispondi alla recensione