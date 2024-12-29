Telegram to MT4 Coppy
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale
Semplifica il tuo trading con Telegram su MT4 , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza.
Caratteristiche principali
-
Integrazione diretta dell'API di Telegram
- Autenticazione tramite numero di telefono e codice di sicurezza.
- Recupera e gestisci senza sforzo gli ID chat utilizzando un bridge EXE intuitivo.
- Aggiungi, elimina e aggiorna più canali/chat per la copia simultanea del segnale.
-
Analisi del segnale con filtri avanzati
- Salta i segnali indesiderati contenenti parole di eccezione personalizzate (ad esempio, "report", "riepilogo").
- Supporta i formati flessibili SL e TP: prezzo, pip o punti.
- Calcola automaticamente i punti di ingresso quando i segnali specificano punti anziché prezzi.
-
Personalizzazione e flessibilità degli ordini
- Personalizza le dimensioni dell'ordine con più modalità: lotti fissi, lotti dinamici (rischio %) o lotti specifici per simbolo.
- Regola SL/TP utilizzando i dati del segnale o parametri personalizzati.
- Configura le impostazioni di slittamento, scadenza degli ordini in sospeso e nuovi tentativi per un'esecuzione perfetta.
-
Gestione completa dei simboli
- Escludi simboli specifici o abbina simboli broker personalizzati.
- Mappa i simboli dei segnali sui nomi specifici dei broker (ad esempio, GOLD=XAUUSD).
-
Gestione avanzata del rischio e del commercio
- Imposta limiti di perdita giornalieri, settimanali o mensili in percentuale o valuta.
- Interrompere automaticamente la copia quando vengono raggiunti i limiti di perdita.
- Abilita il breakeven e il trailing stop dinamico per ottimizzare i profitti.
-
Filtri temporali e commerciali
- Utilizza filtri temporali per controllare gli orari di negoziazione e i giorni consentiti.
- Limitare il numero massimo di operazioni o perdite al giorno.
-
Integrazione perfetta e configurazione semplice
- Semplice interfaccia EXE per l'accesso sicuro a Telegram e per la gestione di chat/canali.
- Copia da più canali contemporaneamente distribuendo l'utilità su grafici separati.
-
Riconoscimento flessibile dei comandi
- Gestisce comandi avanzati per chiudere, modificare o eliminare ordini in base al testo del segnale.
- Supporta frasi come "chiudi tutte le posizioni", "sposta SL al pareggio" e altro ancora.
A chi è destinata questa utility?
Che tu sia un trader al dettaglio che desidera automatizzare la propria strategia o un abbonato a un servizio di segnali, Telegram su MT4 ti assicura di non perdere mai un'operazione. Con la sua interfaccia intuitiva, la personalizzazione dettagliata e le solide funzionalità di analisi, questa utility semplifica il trading come mai prima d'ora.
Perché scegliere Telegram anziché MT4?
- Non sono richieste DLL esterne, garantendo la massima sicurezza e compatibilità.
- Impostazioni completamente personalizzabili per adattarle al tuo stile di trading e alla tua propensione al rischio.
- Analisi affidabile del segnale anche con messaggi complessi o formati non convenzionali.
Inizia oggi
Trasforma la tua esperienza di trading con Telegram su MT4 . Ottieni efficienza, precisione e sicurezza in ogni operazione che esegui.
I motivi principali per cui non si copia un segnale:
- Non hai eseguito il programma come amministratore, per un corretto funzionamento esegui il file exe (bridge to telegram) come amministratore
- Se Telegram è bloccato nel tuo Paese, dovresti usare una VPN sull'intero PC che permetta al file bridge EXE di connettersi a Telegram; una soluzione è quella di posizionare il dispositivo di fotocopiatrice su una VPN che non abbia Telegram bloccato.
- Il trading automatico non è abilitato, devi abilitarlo nelle impostazioni del terminale
