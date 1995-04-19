Custom Alerts AIO MT4

Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione

Panoramica
Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex, Metalli, Indici, Criptovalute. Le azioni (Shares) possono essere aggiunte manualmente tramite un parametro stringa, se supportate dalla piattaforma.

1. Perché scegliere Custom Alerts AIO

Nessuna licenza aggiuntiva necessaria
• Tutti gli indicatori Stein Investments sono già integrati — non è necessario acquistare o attivare nulla separatamente.
• Inizia a ricevere alert immediatamente dopo l’installazione.

Copertura completa del mercato
• Monitora Forex, Metalli, Indici, Cripto e altri asset — tutto in un solo strumento.
• Non devi digitare alcun simbolo — basta selezionare le classi di asset nelle proprietà.

Ottimizzato per l’efficienza
• Funziona in background senza interferire con gli altri grafici.
• Ideale su un VPS per una sorveglianza continua 24/7.

2. Installazione e utilizzo

Avvio rapido
• Carica Custom Alerts AIO su qualsiasi grafico della piattaforma MetaTrader.
• Tutti i componenti interni sono attivati automaticamente.
• Per ricevere dati di volume in tempo reale, installa il nostro strumento gratuito SI Connect come spiegato nella FAQ FX Volume, sezione 2.

Selezione degli strumenti
• Scegli le classi di asset da monitorare (Forex, Oro, Indici, Cripto, ecc.).
• Le azioni possono essere aggiunte manualmente come simboli extra, se supportate dal tuo broker.

Configurazione flessibile degli alert
• Imposta le condizioni che desideri: volume, forza, volatilità, segnali dinamici ed estremi.
• Tutto viene calcolato internamente — nessun indicatore esterno richiesto.

3. Esempi d’uso

Per trader multi-mercato
• Monitora tutti i tuoi strumenti (es. EURUSD, Gold, DAX, BTC) da un solo grafico.

Alert basati sulla strategia
• Crea alert personalizzati in base alla tua logica di trading.

Rimani informato in ogni momento
• Ricevi alert anche quando sei lontano dal terminale.

4. I vantaggi in sintesi

• Tutti gli indicatori necessari sono integrati

• Nessuna grafica visibile — basso impatto sulle risorse

• Monitoraggio multi-mercato immediato

• Nessuna configurazione manuale

• Tutti i tipi di alert sono spiegati in dettaglio con screenshot nella Custom Alerts FAQ

Hai bisogno di vedere i segnali sul grafico?
Prova la versione standard di Custom Alerts:

5. Risorse e supporto

FAQ: Tutti i tipi di alert e le opzioni di configurazione sono spiegati con screenshot nella Custom Alerts FAQ.

Community: Unisciti al nostro gruppo di trader per condividere strategie e fare domande.

Supporto: Hai bisogno di aiuto? Il nostro team è disponibile per aiutarti nell’installazione, configurazione e ottimizzazione.

Pronto a monitorare i tuoi mercati in modo efficiente e senza sforzo?
Installa Custom Alerts AIO oggi stesso e goditi la potenza del monitoraggio multi-asset in tempo reale — tutto da un solo grafico, senza configurazioni manuali.

Best regards,
Daniel & Alain

