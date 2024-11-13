Coppy Master MT5

5

Coppy Master MT5 è uno strumento per copiare le negoziazioni tra i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni:
da MT5 a MT4, da MT4 a MT5 e anche tra conti dello stesso tipo.

Per un corretto funzionamento, tutti i terminali devono essere avviati su un computer o VPS.
[Instruction and Demo

Per copiare su MetaTrader 4 è necessaria una versione separata del prodotto: Coppy Master MT4 .

Funzioni principali:

  1. Tipo di connessione
    Modalità Master e Ricevitore. Possibilità di configurazione flessibile della logica di invio e ricezione degli ordini.
  2. Gestione degli ordini
    Copia degli ordini di mercato e in sospeso. Chiusura sincrona delle negoziazioni, supporto per chiusura parziale, annullamento delle negoziazioni, modifica SL/TP.
  3. Lavorare con i simboli
    Supporto per prefissi e suffissi. Esclusione/inclusione di singoli personaggi. Possibilità di assegnare nomi personalizzati alle risorse.
  4. Limitazioni e controllo del rischio
    Limitazione del numero di operazioni giornaliere, perdite giornaliere massime, livelli di saldo per impedire la copia.
  5. Impostazioni del volume
    Utilizzando un lotto fisso, rischio percentuale, moltiplicatore. Controllare SL e TP prima di copiare.
  6. Controllo dei segnali
    Controllo degli ordini duplicati, limitazione del numero di transazioni su un simbolo, filtraggio per tipo di ordine.
  7. Filtri temporali
    Possibilità di impostare un intervallo di tempo accettabile per la copia delle operazioni.
  8. Notifiche
    Notifiche terminali, messaggi push e avvisi via e-mail.

Vantaggi:

  • Ritardo minimo tra i terminali (da 0,5 sec).
  • Possibilità di copiare da un account a più account e viceversa.
  • Compatibile con Windows e VPS.
  • Lavoriamo con tutti i tipi di ordini.
  • Gestione corretta della chiusura parziale e sincrona delle transazioni.

Copyy Master MT5 è progettato per gli utenti che necessitano di un meccanismo stabile e personalizzabile per la gestione di più conti di trading.


Recensioni
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:14 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:14 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

