Coppy Master MT5
- Utilità
- Sergey Batudayev
- Versione: 2.10
- Attivazioni: 5
Coppy Master MT5 è uno strumento per copiare le negoziazioni tra i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni:
da MT5 a MT4, da MT4 a MT5 e anche tra conti dello stesso tipo.
Per un corretto funzionamento, tutti i terminali devono essere avviati su un computer o VPS.
Per copiare su MetaTrader 4 è necessaria una versione separata del prodotto: Coppy Master MT4 .
Funzioni principali:
- Tipo di connessione
Modalità Master e Ricevitore. Possibilità di configurazione flessibile della logica di invio e ricezione degli ordini.
- Gestione degli ordini
Copia degli ordini di mercato e in sospeso. Chiusura sincrona delle negoziazioni, supporto per chiusura parziale, annullamento delle negoziazioni, modifica SL/TP.
- Lavorare con i simboli
Supporto per prefissi e suffissi. Esclusione/inclusione di singoli personaggi. Possibilità di assegnare nomi personalizzati alle risorse.
- Limitazioni e controllo del rischio
Limitazione del numero di operazioni giornaliere, perdite giornaliere massime, livelli di saldo per impedire la copia.
- Impostazioni del volume
Utilizzando un lotto fisso, rischio percentuale, moltiplicatore. Controllare SL e TP prima di copiare.
- Controllo dei segnali
Controllo degli ordini duplicati, limitazione del numero di transazioni su un simbolo, filtraggio per tipo di ordine.
- Filtri temporali
Possibilità di impostare un intervallo di tempo accettabile per la copia delle operazioni.
- Notifiche
Notifiche terminali, messaggi push e avvisi via e-mail.
Vantaggi:
- Ritardo minimo tra i terminali (da 0,5 sec).
- Possibilità di copiare da un account a più account e viceversa.
- Compatibile con Windows e VPS.
- Lavoriamo con tutti i tipi di ordini.
- Gestione corretta della chiusura parziale e sincrona delle transazioni.
Copyy Master MT5 è progettato per gli utenti che necessitano di un meccanismo stabile e personalizzabile per la gestione di più conti di trading.
hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.