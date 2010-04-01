Questo Consulente Esperto rende semplice l'efficacia. Consente di personalizzare il livello di rischio in base al proprio profilo e capitale attraverso un sistema di somma lotti regolabile. Gestisci i tuoi investimenti con precisione. Ideale per combinare diversi insiemi di operazioni conservative per ottenere profitti controllati e costanti. Nella sezione delle immagini, puoi vedere alcuni backtest oltre al comportamento di 8 set su diversi strumenti in tempo reale (in un'immagine vedi l'aggregato e nella successiva la curva di ciascun set separatamente). Ricorda che è sempre necessario uno studio adeguato; niente è così facile come premere un pulsante. Hai bisogno di ulteriori informazioni? Non esitare a contattarci.



