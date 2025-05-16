Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco!

Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione.

Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute.

Copie disponibili: 3

Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilastri in un sistema robusto e sofisticato, progettato per ottimizzare le operazioni sul mercato dell'oro. Utilizzando tecnologie all'avanguardia e strategie avanzate, Golden Scalper offre supporto sia ai trader principianti che ai professionisti, consentendo loro di affrontare con sicurezza le sfide e sfruttare le opportunità di questo mercato dinamico. Con Golden Scalper, disponi di uno strumento affidabile, progettato per gestire le particolarità dell'oro. Il suo sistema combina intelligenza adattativa, analisi multi-timeframe, aggiustamenti automatici delle operazioni e controllo rigoroso dei rischi. Questa capacità di adattamento rende Golden Scalper un alleato versatile, capace di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato garantendo la protezione a lungo termine del tuo capitale.


Simbolo XAUUSD (ORO)
Timeframe M5

Capitale min. 500$
Broker qualsiasi broker
Tipo di conto qualsiasi tipo, preferenza per spread più bassi
Leva finanziaria da 1:500
VPS preferito, ma non obbligatorio
Simbolo SPX500 (NASDAQ100)
Timeframe M5

Capitale min. 1000$
Broker qualsiasi broker
Tipo di conto qualsiasi tipo, preferenza per spread più bassi
Leva finanziaria da 1:500
VPS preferito, ma non obbligatorio


Dentro Golden Scalper PRO!

Strategie avanzate basate sull'IA

Al centro di Golden Scalper c’è una combinazione avanzata di tecnologie basate su reti neurali, sviluppate per migliorare la tua capacità di analisi, previsione e decisione. Il sistema integra reti neuroevolutive che evolvono continuamente grazie a un apprendimento orientato alla performance, aggiustando e affinando progressivamente le strategie di trading. Questa metodologia permette a Golden Scalper di adattarsi in modo intelligente ai cambiamenti costanti del mercato, ottimizzando sia la gestione del rischio sia l’esecuzione precisa delle operazioni.

Inoltre, Golden Scalper integra potenti reti a stato echo (ESN), riconosciute per la loro capacità di trattare grandi volumi di dati storici, identificare pattern nascosti e prevedere con grande precisione i movimenti futuri dei prezzi. Queste reti neurali ricorrenti sono particolarmente efficaci nella modellazione di serie temporali, offrendo a Golden Scalper la capacità di catturare in tempo reale segnali cruciali dal mercato e trasformarli in decisioni operative strategiche e pertinenti.


Modelli grafici per l’analisi del mercato

Golden Scalper memorizza tutte le informazioni grafiche ed esegue analisi grafiche in tempo reale per identificare con precisione opportunità di movimenti frequenti, integrandosi con l’analisi delle news in tempo reale, rendendo le sue analisi ancora più efficaci.

Per aumentare ulteriormente la sua robustezza e resilienza, Golden Scalper integra reti antagoniste generative (GAN), capaci di simulare una vasta gamma di scenari di mercato, inclusi eventi rari, estremi e ad alta volatilità. Grazie a queste simulazioni, CyNera effettua test di stress sulle sue strategie, permettendo al sistema di identificare vulnerabilità e fare aggiustamenti per affrontare eventi imprevedibili del mercato.

Questo approccio garantisce che Golden Scalper mantenga l’efficacia operativa anche in condizioni avverse, preservando stabilità e coerenza dei risultati. Anticipando i comportamenti atipici del mercato, il sistema rafforza la capacità di adattamento e protezione del capitale, offrendo un trading più sicuro e pronto ad affrontare qualsiasi scenario.

Gestione intelligente del rischio

Per proteggere il tuo capitale, Golden Scalper PRO integra una struttura robusta di gestione del rischio. Grazie a moltiplicatori e tre strategie integrate nel suo sistema di trading, può operare in modo più sicuro e altamente configurabile secondo il tuo stile, dal più aggressivo al più prudente, permettendoti di configurare tutto riguardo le strategie.


Regolazione dinamica della frequenza di trading

Uno dei grandi vantaggi di Golden Scalper PRO è la capacità di regolare dinamicamente la frequenza delle operazioni in base alla volatilità del mercato. Durante periodi di alta volatilità, il sistema aumenta il numero di operazioni, sfruttando i movimenti rapidi e le maggiori opportunità di ingresso. Al contrario, in periodi di bassa volatilità, Golden Scalper PRO riduce la frequenza degli ingressi, privilegiando solo setup molto qualificati e con alta probabilità di successo.

Questa intelligenza adattativa permette al robot di operare in modo efficace ed equilibrato. Tutto ciò avviene automaticamente, senza bisogno di intervento continuo da parte del trader.

Performance dimostrata grazie a test approfonditi

Con oltre un decennio di test su conti reali, attraversando tutti gli scenari possibili, Golden Scalper PRO ha dimostrato robustezza e redditività anche in condizioni di mercato difficili. L’EA ha mostrato curve di crescita coerenti con drawdown controllati, dimostrando stabilità su diverse fonti dati di broker e fasi volatili come crisi economiche.

*Raccomandiamo vivamente di fare test su conti demo, considerando che Golden Scalper PRO lavora con filtri di notizie. Questo è estremamente consigliato perché i backtest non considerano queste informazioni e i risultati su conti reali sono completamente diversi da quelli dei backtest.


Facile da usare e personalizzabile

I parametri di default di Golden Scalper PRO sono ottimizzati per facilità d’uso, rendendolo accessibile anche ai principianti. Tuttavia, per trader esperti, c’è la possibilità di modificare parametri come la frequenza di trading, la strategia adottata, la distanza tra operazioni, le impostazioni di controllo del lotto e molte altre configurazioni infinite.

Golden Scalper non è solo uno strumento di trading, ma un partner affidabile nella negoziazione dell’oro. Che tu sia esperto o principiante nel trading algoritmico, Golden Scalper offre una soluzione personalizzata e flessibile che combina precisione e protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi all’avanguardia e strategie testate, Golden Scalper ti garantisce di sfruttare le opportunità redditizie navigando nelle complessità del mercato dell’oro.

Fai il passo successivo nel tuo percorso di trading incorporando Golden Scalper PRO nel tuo portafoglio e sblocca un nuovo livello di precisione e sicurezza nelle tue operazioni sull’oro.


Recensioni 13
Filtro:
Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
82
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
40
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
84
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
438
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
756
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

GREMMY
38
GREMMY 2025.07.10 19:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Risposta dello sviluppatore Felipe Jose Costa Pereira 2025.07.10 19:34
Uou, I'm speechless with this Feedback. Thank you very much, our mission is always to help all our customers to be profitable and satisfied with our product!
Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
391
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Risposta dello sviluppatore Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
