Telegram to MT4 Coppy

3.57

TelegramからMT4へ：究極のシグナルコピーソリューション

Telegram to MT4は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。

[Instructions and DEMO]

主な特徴

  1. 直接的なTelegram API統合

    • 電話番号とセキュアコードで認証します。
    • ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。
    • 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。

  2. 高度なフィルターによる信号解析

    • カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。
    • 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。
    • シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動的に計算します。

  3. 注文のカスタマイズと柔軟性

    • 複数のモード（固定ロット、動的ロット（％リスク）、またはシンボル固有のロット）で注文サイズをカスタマイズします。
    • シグナルデータまたはカスタムパラメータを使用して SL/TP を調整します。
    • 完璧な実行のために、スリッページ、保留注文の有効期限、再試行設定を構成します。

  4. 包括的なシンボル管理

    • 特定のシンボルを除外するか、カスタム ブローカー シンボルを一致させます。
    • シグナル シンボルをブローカー固有の名前にマップします (例: GOLD=XAUUSD)。

  5. 高度なリスクと取引管理

    • 毎日、毎週、毎月の損失制限をパーセンテージまたは通貨で設定します。
    • 損失制限に達すると自動的にコピーを停止します。
    • 損益分岐点と動的トレーリングストップを有効にして利益を最適化します。

  6. 時間と取引フィルター

    • 時間フィルターを使用して、取引時間と許容日数を制御しましょう。
    • 1 日あたりの取引または損失の最大数を制限します。

  7. シームレスな統合と簡単なセットアップ

    • 安全な Telegram ログインとチャット/チャンネル管理のためのシンプルな EXE インターフェイス。
    • ユーティリティを別々のチャートに展開して、複数のチャネルから同時にコピーします。

  8. 柔軟なコマンド認識

    • シグナル テキストに基づいて注文をクローズ、変更、または削除するための高度なコマンドを処理します。
    • 「すべてのポジションをクローズする」、「SL を損益分岐点に移動する」などのフレーズをサポートします。

このユーティリティは誰向けですか?

戦略の自動化を目指す個人トレーダーでも、シグナルサービスの加入者でも、 Telegram to MT4を使えば、取引を逃すことはありません。直感的なインターフェース、きめ細やかなカスタマイズ、そして強力な解析機能を備えたこのユーティリティは、これまでにないほど取引を簡素化します。

MT4 よりも Telegram を選択する理由

  • 外部 DLL は不要で、最大限のセキュリティと互換性が保証されます。
  • 取引スタイルやリスク許容度に合わせて設定を完全にカスタマイズできます。
  • 複雑なメッセージや通常とは異なる形式であっても、信頼性の高い信号解析が可能です。

今すぐ始めましょう

TelegramでMT4を使いこなし、取引体験を変革しましょう。あらゆる取引において、効率性、正確性、そして自信を高めましょう。

シグナルをコピーしない主な理由:

  • 管理者としてプログラムを実行していません。正しく操作するには、exeファイル（Telegramへのブリッジ）を管理者として実行してください。
  • あなたの国で Telegram がブロックされている場合は、EXE ブリッジ ファイルが Telegram に接続できるように、PC 全体で VPN を使用する必要があります。1 つの解決策は、Telegram がブロックされていない VPN にコピー機を配置することです。
  • 自動取引が有効になっていません。端末設定で自動取引を有効にする必要があります。



