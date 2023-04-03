Averaging Helper

5

Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche:

  • media standard

  • copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento

L'utility permette di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entrambe non sono in profitto, oppure una è in profitto e l'altra in profitto, ma non abbastanza, e desideri calcolare la media di queste due posizioni per chiudere le operazioni in positivo, la mia utility "Averaging Helper" ti sarà utile.

Utilità Averaging Helper: consente di calcolare automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo di piazzamento di un ordine, la direzione per la media della posizione e la sua chiusura in più con la dimensione del take profit specificata.

L'utility consente anche di aprire posizioni utilizzando i pulsanti Acquista e Vendi. È sufficiente specificare l'importo desiderato per il take profit e il lotto iniziale. L'utility chiuderà la posizione al take profit inizialmente specificato o ne calcolerà la media, e tenterà di chiuderla al prezzo medio, tenendo conto del take profit impostato per la serie di media.

In effetti, questa utility sarà un assistente molto utile per coloro che accettano e comprendono la logica della media, e sono anche consapevoli dei rischi. Nel 95% dei casi, questa tecnica vi aiuterà a chiudere le operazioni con un profitto in modo completamente automatico.

Per iniziare a lavorare, è sufficiente trascinare l'utilità sul grafico, impostare la dimensione TP per la media e fare clic sul pulsante Avvia media: l'utilità tenterà di chiudere tutte le negoziazioni aperte sul grafico con un singolo take profit.

Quando si utilizza questa utility, la transazione inizialmente aperta non dovrebbe avere un volume elevato e si dovrebbe comprendere il margine dei fondi, poiché il consulente aprirà la transazione successiva con un volume pari alla transazione aperta, costruirà il TP successivo e quindi, se il prezzo non va nella giusta direzione, aggiungerà lo stesso lotto di volume moltiplicato per il coefficiente di media. Potrebbero essere necessarie diverse volte fino alla chiusura della transazione, quindi è consigliabile sperimentare prima su un conto demo prima di utilizzare questa utility. Inoltre, se una posizione ha uno SL impostato, l'EA lo annullerà e imposterà la % massima di perdita per tutte le posizioni specificate nelle impostazioni. Un singolo stop loss viene annullato perché è impossibile eseguire la logica di media con esso.

Per far sì che il consulente calcoli la media delle tue operazioni in perdita e provi a trasformarle in profitto, basta trascinarle sul grafico e cliccare sul pulsante Inizia media.

Inoltre, il consulente può effettuare autonomamente operazioni di trading automatico: per farlo, basta attivare il pulsante Avvia trading automatico e il pulsante Avvia media; il consulente concluderà automaticamente le transazioni.

Ci sono pulsanti ACQUISTA e VENDI sul pannello, puoi fare affari direttamente dal grafico usando questi pulsanti, impostando il lotto iniziale e TF, e se l'affare va nella direzione sbagliata per te, puoi farne una media cliccando su   Pulsante Avvia media   e il consulente cercherà di chiuderlo in positivo. Quando si aprono ordini da un grafico e si fa trading automatico, il pass TP viene preso dall'impostazione TakeProfit sul pannello.

Se non capisci come usarlo, mandami un messaggio privato e ti aiuterò.

Se il prodotto ti è piaciuto e lo ritieni utile, lascia una recensione. In cambio, per ringraziarti, ti darò un utile bonus.

Variabili esterne

Direzione della posizione: selezione della direzione delle transazioni che devono essere risolte. Quando si seleziona TUTTO, il consulente cercherà di portare in positivo tutte le transazioni aperte sul grafico.

Tipo di media: standard/hedge. Quando si seleziona hedge, l'EA coprirà prima l'operazione nella direzione opposta, per poi aggiungere posizioni nella direzione opposta a quella aperta. Ad esempio, se si ha una posizione di vendita in perdita, l'EA aggiungerà una posizione di acquisto e poi aggiungerà posizioni di acquisto fino a coprire la perdita iniziale della posizione di vendita.

Fattore moltiplicatore medio - fattore di incremento del lotto per gli ordini successivi. Più è alto, più velocemente si possono chiudere le trattative, ma anche maggiore è il rischio. Più è basso, minore è il rischio, ma le trattative rimarranno sospese più a lungo. Valore ottimale 1,45 - 1,6.

Lotto massimo di media: il lotto massimo con cui è consentito aprire posizioni per la media

Numero massimo di ordini medi - il numero massimo consentito di ginocchia medie ( consigliato da 6 a 10)

Perdita massima % per tutte le posizioni - perdita massima in % per tutti gli ordini

Media TP - Dimensione TP per la media

Distanza media di inizio: la distanza minima dopo la quale è consentito iniziare a calcolare la media della posizione

Aumento graduale della distanza - passaggio tra ordini medi / per opzione media "   Media per candela" imposta 0 in questa impostazione

Media per candela, se falsa media per pip - impostazione per abilitare la media per candele del TF selezionato, se la dimensione della distanza e del passo tra gli ordini è falsa, la media viene calcolata per pip

TF selezionato - intervallo di tempo delle candele su cui verrà effettuata la media, l'opzione predefinita consigliata è H1


Recensioni 2
Walery
89
Walery 2023.12.22 00:10 
 

Everyone should try this Utility. It will help you more than you imagine. I advise you to study everything related to Averaging and Hedging and train with small lots. Sergey made this product available to us. Thank you. Respect.

FunChiii
160
FunChiii 2023.12.21 00:00 
 

This EA is just an awsome help to have in trading, i can highly recommend it.

Prodotti consigliati
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilità
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Green Mower 9
Yaakov Markos
Utilità
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Fibo Swing EA
Aleksei Androsov
Utilità
Consulente di tendenza semiautomatico basato sulla griglia di Fibonacci. Dopo aver disegnato la griglia di Fibonacci, l'advisor espande automaticamente la griglia man mano che il prezzo si sposta ulteriormente lungo il trend e apre un ordine per il rollback del prezzo dai livelli selezionati nelle impostazioni. Lo Stop Loss è impostato automaticamente al 100% della griglia di Fibonacci, il Take Profit è impostato al 10% della griglia di Fibonacci. Puoi anche attivare l'opzione per chiudere un
Forex Multi Universal Direction Trading
Irina Cherkashina
Utilità
This Multicurrency Expert Advisor is a unique author's implementation of full automation of the classic trading strategy of trading in the direction of candles using the RSI and SCI indicators as filters. The Forex Multi Universal Direction Trading Expert Advisor  carries out full automatic trading simultaneously with 28 currency pairs on Forex around the clock. At the same time, in a convenient multifunctional multicurrency panel, the trader is also given the opportunity to independently open
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Pro Price Action Trader EA mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca del price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di price action: PinBar! Pro Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva! Usa i Set_file (v25.15) dalla sezione "Comment
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
La strategia commerciale si basa su algoritmi di scalping intelligenti che commerciano in determinati periodi del mercato. Il sistema non utilizza strategie rischiose come la griglia o la martingala. Il trading viene effettuato in base al rendimento del prezzo in brevi periodi. Tutte le operazioni vengono chiuse entro poche ore. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. CARATTERISTICHE È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico. Nessu
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Experts
EA Baby Shark Trader is a smart trading system developed over the years and continuously improved. The EA uses trend and momentum scalping strategies. When the signal appeared, it quickly entered and then exited the position quickly. The strategy has an exclusive Stop Loss strategy to protect the account and optimize performance. Because the EA's Stop Loss is a complex and flexible market-based strategy, there are no specific parameters for Stop Loss. Stop Loss will be triggered under specific
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Virtual Scalper
Gennady Kuznetsov
Experts
Virtual Scalper - the most safe for your deposit the automated adviser. Not martingale. EA uses unique innovative algorithm of an input in the transaction, based on the virtual pending orders. EA is adapted on trade on high-volatile market and economic news. Thus EA is not included into the transaction at raised spread. Minimum deposit for trade 100$ For trade the broker with low spread (from 0 - to 10 on a 5-sign) is used ECN. Pairs GBPUSD, EURUSD, USDJPY.  Timeframe M1 - M5. Parametrs:  Stoplo
SIA martingale grid and hedging
Mohammad Siahi
Utilità
This system is very simple.. It uses a martingale grid hedging style strategy by increasing lot sizes and grid levels. The open order step and volume can be both fixed and dynamic. The EA is easily customizable. The EA does not use a stop loss and all positions close when the chart move back from trend and arrive last grid level. Recommended :   pairs : Side way pairs is very good for this system.                                 Time frame : not important.                                Deposit
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
FxProTrader
Vitaliy Boltenkov
Utilità
FxProTrader is a multifunctional half-automatic trading system that allows you to trade both manually and automatically . The algorithm includes 3 automatic trading strategies (1 trend and 2 flat). The trader independently analyzes the trading situation and makes a decision on which trading strategy to include. Attention! Not all buttons work correctly in the strategy tester. Presented in the form of 4 graphic panels: 1 Panel - the main trading panel responsible for manual trading. Allows yo
Breakout Recovery Auto EA
Sirinya Pakkaman
Utilità
Expert Advisor: Breakout_Recovery_V2    Version: 2.3    Symbol: XAUUSD    Timeframe: M15 (recommended)    Strategy Type: Breakout + Smart Recovery (Bi-directional Martingale)    Platform: MetaTrader 4 (MT4) Description: Breakout_Recovery_V2 is a smart trading system that detects real breakout opportunities and uses a controlled recovery mechanism (martingale) when the market moves against the initial entry. Features: *Real breakout entry logic using a custom supply/demand
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilità
Protect your account from Margin Call when the market is going opposite with your trades. Manage your risk when you're using Martingale, Grid, Average . They are not dangerous anymore, but manageable  Use this EA utilities to accompany your every MT4 installation This EA is a utility to protect your capital when your trading are unfavorable : Maximum loss in money, Maximum Draw-down/ equity loss in percentage, Your minimum equity reached Those are whichever reached first It's simple, straightfor
FREE
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Experts
The Fox EA is a fully automated EA that works on both Classical and ECN accounts on USDCHF pair and is programmed to trade using both level trading and hedging strategies. All you need is to set the risk percent and start trading. The screenshots section shows the back-test results. The minimum balance of $2000 is required for standard accounts or $20 for micro accounts. Parameters Lots = 0.01 Riskpercent = 0.5 (risk percent and its optimum at 0.5 for balance starting from $2000) Magic Number .
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilità
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilità
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilità
Elliott Wave Counter è un pannello per il markup manuale rapido e intuitivo delle onde di Elliott. Si può selezionare un colore e un livello di segni. Sono inoltre disponibili funzioni per la rimozione dell'ultimo markup e dell'intero markup effettuato dallo strumento. Il markup viene eseguito con un clic. Fai clic cinque volte: ottieni cinque onde! Elliott Wave Counter sarà un ottimo strumento sia per i principianti che per gli analisti professionisti delle onde di Elliott. Guida all'installazi
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilità
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilità
Telegram Publisher Agent   è un componente aggiuntivo che consente ai trader di inviare segnali ai propri canali e gruppi Telegram in tempo reale. Con messaggi personalizzabili, schermate di grafici e altre funzionalità, lo strumento aiuta i trader a condividere le loro intuizioni e strategie di trading con i loro follower. Lo strumento presenta anche un bellissimo design con interruttore a tema chiaro e scuro, offrendo agli utenti un'esperienza di trading estetica e funzionale. Telegram Publish
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Utilità
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then the system will zoom in to genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilità
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilità
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilità
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilità
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilità
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilità
Notify Telegram is a utility that bridge your MetaTrader4 trading activities to your Telegram chat/channel. It will help you to monitor your MetaTrader4 actions such as placing trade, modifying order's TP/SL, closing trades etc and send a notification message to your dedicated Telegram chat/channel. It does not execute any trade on your MetaTrader4 account. It can be useful for monitoring EA performance or providing signal to your Telegram channel/group subscribed. Parameters Token ="" - enter
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilità
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilità
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilità
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilità
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilità
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilità
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
Utilità
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
Opening at bar closing
Maksim Slovakov
Utilità
По факту вы выставляете виртуальные Buy Stop и Sell Stop которые срабатывают после закрытия свечи. Данный помощник позволяет заранее выставить уровень Stop Loss и Take Profit. Так-же имеется демо режим для предварительного расчёта параметра риск/прибыль. Помощник имеет следующие настройки "Лот" по умолчанию "0.01" "Проскальзывание" по умолчанию "60"        (Значение в пунктах) "Номер Ордера" по умолчанию "0"               (Магический номер ордера) "Цвет Комментариев" по умолчанию "Black"  "Шрифт
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Utilità
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilità
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
Signal Analyze Master
Shao Chen
Utilità
--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Altri dall’autore
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilità
AI Trade Analyzer   è uno strumento intelligente di analisi di mercato implementato nel formato indicatore. Il programma visualizza i segnali sul grafico e aiuta il trader a valutare la situazione del mercato sulla base di indicatori tecnici e notizie di fondo. Funzioni principali: 1. Analisi tecnica: Supporto per gli indicatori più diffusi: EMA (corto/lungo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stocastico, ATR, Bande di Bollinger, Punti Pivot, Fibonacci. Identificazione di tendenze, divergenze e livelli
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Coppy Master MT5   è uno strumento per copiare le negoziazioni tra i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT5 a MT4, da MT4 a MT5 e anche tra conti dello stesso tipo. Per un corretto funzionamento, tutti i terminali devono essere avviati su un computer o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Per copiare su MetaTrader 4 è necessaria una versione separata del prodotto:   Coppy Master MT4   . Funzioni principali: Tipo di connessione Modalità Master e Rice
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consulente di trading Ice Cube Scalper -         è uno scalper giornaliero   , che effettua un gran numero di operazioni al giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di fare trading seguendo il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario comprenderlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nei backtesting che nel trading live. Prima di acquistare, assicurati di testar
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilità
L'utilità è progettata per inviare un segnale da MT5 a Discord. Offre diverse funzionalità uniche, che consentono non solo di inviare segnali di trading, ma anche di eseguire le seguenti funzioni: Invia messaggi direttamente dal terminale a Discord Invio di emoji insieme a testo personalizzato Invia testo e immagini direttamente dal terminale MT5 a Discord Tutto ciò consente all'utente di mantenere un canale con segnali, concentrandosi sul trading e sulla ricerca di segnali di qualità. Instructi
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilità
Copy Master MT4       è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4. Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —       Copy Master MT5       - è obbligatorio. Caratteristiche principali: Modalità di copia
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicatori
Indicatore di domanda e offerta reale       - ti consentirà di determinare rapidamente la posizione della resistenza e i livelli di supporto in tutti i tempi. L'indicatore sarà utile per coloro che utilizzano l'analisi tecnica nel loro trading. L'indicatore è facile da usare, basta trascinare e rilasciare sul grafico e l'indicatore ti mostrerà i livelli di supporto e resistenza più probabili. Quando si cambiano i periodi di tempo, vedrai i livelli per il periodo di tempo appena selezionato. Ro
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilità
Risk Controller Expert Advisor, un programma che ti consente di controllare il rischio totale dei tuoi consulenti di trading sul tuo conto. Con questo programma, puoi controllare il rischio massimo che sarà consentito sul conto per tutti i consulenti. Ad esempio, imposti il rischio del 30% del drawdown massimo, il che significa che se i tuoi robot di trading azionario superano il rischio del 30%, il Risk Controller chiuderà tutte le posizioni dei consulenti e può anche chiudere tutti i grafici
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilità
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrizione del consulente Smart Expert Advisor è un consulente di trading automatico a griglia con selezione automatica delle impostazioni per ogni coppia di trading. L'Expert Advisor seleziona automaticamente le impostazioni per ogni coppia di valute, quindi non è necessario definire i parametri per ogni coppia, i calcoli si basano sulla volatilità dello strumento negoziato. Al momento del trading, puoi impostare la direzione dei punti di ingresso. Abilita il filtro per trend. A proposito di
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilità
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
EasyTradePad – Pannello di trading per MetaTrader 4 EasyTradePad   è uno strumento per il trading manuale e semi-automatico. Il pannello consente una rapida gestione di ordini e posizioni, nonché calcoli di gestione del rischio con un solo clic. Caratteristiche del pannello: Apri e chiudi le negoziazioni con rischio predefinito (% o valuta di deposito) Imposta SL e TP in punti, percentuali o valori monetari Calcola automaticamente il rapporto rischio/rendimento Sposta lo stop loss al pareggio C
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicatori
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Questo screener consente di identificare le risorse che sono più del solito ipercomprate (% di aumento) o ipervendute (% di caduta) entro un periodo di tempo selezionato (intervallo di tempo). Il mercato è regolato dalla legge, compra a meno, vendi di più, ma senza uno scanner automatico sarà molto difficile per te identificare valute/azioni che sono in ipercomprato o ipervenduto più del solito, diciamo, entro la settimana in corso, o l'attuale ora o mese. Possono essere decine o centinaia di s
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicatori
Logica di lavoro L'importanza di questo indicatore risiede nel fatto che permette di capire quanto “carburante è rimasto sullo strumento”. Immagina la situazione, sei partito in un'auto con una batteria mezza scarica, in media questa quantità di energia è sufficiente per un'auto per 250 km, quindi se vuoi, non puoi superare una distanza di 700 km. Quindi, per ogni strumento, c'è un certo movimento di prezzo giornaliero e, come risultato di osservazioni statistiche, è stato rivelato che l'85% d
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilità
Utilità MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra le informazioni di trading di base per un trader, vale a dire: dimensione media e attuale dello spread Scambia le dimensioni per posizioni corte e lunghe Costo di 1 pip per 1 lotto di trading Dimensione del livello di stop (distanza minima per effettuare ordini in sospeso) Tempo fino alla fine della sessione di trading corrente (rossa) e tempo fino all'inizio della sessione di trading successiva (grigia). Il tempo fino alla fine della sessione
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logica strategica Pump and Dump Expert Advisor è un consulente di trading completamente automatizzato creato da un trader per i trader. La strategia è "compra meno, vendi più caro". Gli ordini vengono aperti dopo un significativo aumento/ribasso del prezzo. Il significato di base della strategia Pump and Dump è acquistare un bene a un prezzo inferiore quando il prezzo scende e venderlo a un prezzo più alto quando il prezzo aumenta. Probabilmente avrai notato che dopo bruschi movimenti di prez
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Consulente commerciale Scalper per cubetti di ghiaccio -           è uno scalper diurno       , facendo un gran numero di scambi ogni giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di negoziare con il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario capirlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nel backtesting che nel trading dal vivo. Prima di acquistare, assicurati di test
Filtro:
Walery
89
Walery 2023.12.22 00:10 
 

Everyone should try this Utility. It will help you more than you imagine. I advise you to study everything related to Averaging and Hedging and train with small lots. Sergey made this product available to us. Thank you. Respect.

FunChiii
160
FunChiii 2023.12.21 00:00 
 

This EA is just an awsome help to have in trading, i can highly recommend it.

Rispondi alla recensione