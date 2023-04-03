Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche:

media standard

copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento

L'utility permette di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entrambe non sono in profitto, oppure una è in profitto e l'altra in profitto, ma non abbastanza, e desideri calcolare la media di queste due posizioni per chiudere le operazioni in positivo, la mia utility "Averaging Helper" ti sarà utile.

Utilità Averaging Helper: consente di calcolare automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo di piazzamento di un ordine, la direzione per la media della posizione e la sua chiusura in più con la dimensione del take profit specificata.

L'utility consente anche di aprire posizioni utilizzando i pulsanti Acquista e Vendi. È sufficiente specificare l'importo desiderato per il take profit e il lotto iniziale. L'utility chiuderà la posizione al take profit inizialmente specificato o ne calcolerà la media, e tenterà di chiuderla al prezzo medio, tenendo conto del take profit impostato per la serie di media.

In effetti, questa utility sarà un assistente molto utile per coloro che accettano e comprendono la logica della media, e sono anche consapevoli dei rischi. Nel 95% dei casi, questa tecnica vi aiuterà a chiudere le operazioni con un profitto in modo completamente automatico.

Per iniziare a lavorare, è sufficiente trascinare l'utilità sul grafico, impostare la dimensione TP per la media e fare clic sul pulsante Avvia media: l'utilità tenterà di chiudere tutte le negoziazioni aperte sul grafico con un singolo take profit.





Quando si utilizza questa utility, la transazione inizialmente aperta non dovrebbe avere un volume elevato e si dovrebbe comprendere il margine dei fondi, poiché il consulente aprirà la transazione successiva con un volume pari alla transazione aperta, costruirà il TP successivo e quindi, se il prezzo non va nella giusta direzione, aggiungerà lo stesso lotto di volume moltiplicato per il coefficiente di media. Potrebbero essere necessarie diverse volte fino alla chiusura della transazione, quindi è consigliabile sperimentare prima su un conto demo prima di utilizzare questa utility. Inoltre, se una posizione ha uno SL impostato, l'EA lo annullerà e imposterà la % massima di perdita per tutte le posizioni specificate nelle impostazioni. Un singolo stop loss viene annullato perché è impossibile eseguire la logica di media con esso.

Per far sì che il consulente calcoli la media delle tue operazioni in perdita e provi a trasformarle in profitto, basta trascinarle sul grafico e cliccare sul pulsante Inizia media.

Inoltre, il consulente può effettuare autonomamente operazioni di trading automatico: per farlo, basta attivare il pulsante Avvia trading automatico e il pulsante Avvia media; il consulente concluderà automaticamente le transazioni.

Ci sono pulsanti ACQUISTA e VENDI sul pannello, puoi fare affari direttamente dal grafico usando questi pulsanti, impostando il lotto iniziale e TF, e se l'affare va nella direzione sbagliata per te, puoi farne una media cliccando su Pulsante Avvia media e il consulente cercherà di chiuderlo in positivo. Quando si aprono ordini da un grafico e si fa trading automatico, il pass TP viene preso dall'impostazione TakeProfit sul pannello.

Se non capisci come usarlo, mandami un messaggio privato e ti aiuterò.

Se il prodotto ti è piaciuto e lo ritieni utile, lascia una recensione. In cambio, per ringraziarti, ti darò un utile bonus.

Variabili esterne

Direzione della posizione: selezione della direzione delle transazioni che devono essere risolte. Quando si seleziona TUTTO, il consulente cercherà di portare in positivo tutte le transazioni aperte sul grafico.

Tipo di media: standard/hedge. Quando si seleziona hedge, l'EA coprirà prima l'operazione nella direzione opposta, per poi aggiungere posizioni nella direzione opposta a quella aperta. Ad esempio, se si ha una posizione di vendita in perdita, l'EA aggiungerà una posizione di acquisto e poi aggiungerà posizioni di acquisto fino a coprire la perdita iniziale della posizione di vendita.

Fattore moltiplicatore medio - fattore di incremento del lotto per gli ordini successivi. Più è alto, più velocemente si possono chiudere le trattative, ma anche maggiore è il rischio. Più è basso, minore è il rischio, ma le trattative rimarranno sospese più a lungo. Valore ottimale 1,45 - 1,6.

Lotto massimo di media: il lotto massimo con cui è consentito aprire posizioni per la media

Numero massimo di ordini medi - il numero massimo consentito di ginocchia medie ( consigliato da 6 a 10)

Perdita massima % per tutte le posizioni - perdita massima in % per tutti gli ordini

Media TP - Dimensione TP per la media

Distanza media di inizio: la distanza minima dopo la quale è consentito iniziare a calcolare la media della posizione

Aumento graduale della distanza - passaggio tra ordini medi / per opzione media " Media per candela" imposta 0 in questa impostazione

Media per candela, se falsa media per pip - impostazione per abilitare la media per candele del TF selezionato, se la dimensione della distanza e del passo tra gli ordini è falsa, la media viene calcolata per pip

TF selezionato - intervallo di tempo delle candele su cui verrà effettuata la media, l'opzione predefinita consigliata è H1



