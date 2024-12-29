Telegram to MT4 Coppy

3.57

Télégramme vers MT4 : la solution ultime pour copier des signaux

Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT4 , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité.

[Instructions ] [ DÉMO ]

Caractéristiques principales

  1. Intégration directe de l'API Telegram

    • Authentifiez-vous via un numéro de téléphone et un code sécurisé.
    • Récupérez et gérez sans effort les identifiants de discussion à l'aide d'un pont EXE convivial.
    • Ajoutez, supprimez et actualisez plusieurs canaux/chats pour la copie simultanée du signal.

  2. Analyse du signal avec des filtres avancés

    • Ignore les signaux indésirables contenant des mots d'exception personnalisés (par exemple, « rapport », « résumé »).
    • Prend en charge les formats SL et TP flexibles : prix, pips ou points.
    • Calcule automatiquement les points d'entrée lorsque les signaux spécifient des points au lieu des prix.

  3. Personnalisation et flexibilité des commandes

    • Personnalisez la taille de la commande avec plusieurs modes : lots fixes, lots dynamiques (% de risque) ou lots spécifiques à un symbole.
    • Ajustez SL/TP à l'aide de données de signal ou de paramètres personnalisés.
    • Configurez les paramètres de glissement, d'expiration de commande en attente et de nouvelle tentative pour une exécution parfaite.

  4. Gestion complète des symboles

    • Exclure des symboles spécifiques ou faire correspondre des symboles de courtier personnalisés.
    • Associez les symboles de signal aux noms spécifiques du courtier (par exemple, GOLD=XAUUSD).

  5. Gestion avancée des risques et des échanges commerciaux

    • Définissez des limites de perte quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles en pourcentage ou en devise.
    • Arrêtez automatiquement la copie lorsque les limites de perte sont atteintes.
    • Activez le seuil de rentabilité et le stop suiveur dynamique pour des profits optimisés.

  6. Filtres de temps et d'échange

    • Utilisez des filtres temporels pour contrôler les heures de négociation et les jours autorisés.
    • Limitez le nombre maximum de transactions ou de pertes par jour.

  7. Intégration transparente et configuration facile

    • Interface EXE simple pour une connexion sécurisée à Telegram et une gestion du chat/canal.
    • Copiez à partir de plusieurs canaux simultanément en déployant l'utilitaire sur des graphiques distincts.

  8. Reconnaissance flexible des commandes

    • Gère les commandes avancées pour fermer, modifier ou supprimer des commandes en fonction du texte du signal.
    • Prend en charge des expressions telles que « fermer toutes les positions », « déplacer SL au seuil de rentabilité », et bien plus encore.

À qui s'adresse cet utilitaire ?

Que vous soyez un trader particulier souhaitant automatiser sa stratégie ou un abonné à un service de signaux, Telegram pour MT4 vous garantit de ne manquer aucune transaction. Grâce à son interface intuitive, ses fonctionnalités de personnalisation détaillées et ses puissantes capacités d'analyse, cet utilitaire simplifie le trading comme jamais auparavant.

Pourquoi choisir Telegram pour MT4 ?

  • Aucune DLL externe requise, garantissant une sécurité et une compatibilité maximales.
  • Paramètres entièrement personnalisables pour s'adapter à votre style de trading et à votre appétit pour le risque.
  • Analyse fiable des signaux même avec des messages complexes ou des formats non conventionnels.

Commencez dès aujourd'hui

Transformez votre expérience de trading avec Telegram en MT4 . Gagnez en efficacité, précision et confiance à chaque transaction.

Les principales raisons pour lesquelles il ne faut pas copier un signal :

  • Vous n'avez pas exécuté le programme en tant qu'administrateur, pour un fonctionnement correct, exécutez le fichier exe (pont vers Telegram) en tant qu'administrateur
  • Si Telegram est bloqué dans votre pays, vous devez utiliser un VPN sur l'ensemble du PC qui permettra au fichier de pont EXE de se connecter à Telegram ; une solution consiste à placer le copieur sur un VPN sur lequel Telegram n'est pas bloqué.
  • Le trading automatique n'est pas activé, vous devez activer le trading automatique dans les paramètres du terminal



Avis 8
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Forexcz74
158
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

Produits recommandés
Forex Graphical Interface v01
Lorenzo Coletta
Utilitaires
Hello Guys! I want to share with you a very useful tools. Anyone of us who has used MT4 for some time knows how impractical this platform can be for discretionary trading. That's why I created this graphical interface!  Interface is very simple, all the info that you need are in the video and in the screenshot. NB: Before to run the EA Interface, remember to copy the file in the comment in your MT4 folder "Controls". PATH: .../MQL4/INCLUDE/CONTROLS NB: unfortunately the interface can't be test
Fibo Color Levels
Marlon Campos da Silva
4 (4)
Utilitaires
Fibo Color Levels is an amazing tool for Fibonacci lovers. You can customize your preferred values, styles and formats of each level and set the color levels according to their importance. Fibo Color Levels Not add object fibonacci retracement automatically . The purpose of this indicator is not it. So you need to manually add the Fibonacci Retracement in your chart, as usually already do. Use the standard tool Fibonacci Retracement in your MT4, draw the Fibo according to the swing-high and/or s
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitaires
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Psychology
Tais Miranda Hoffmann
5 (3)
Utilitaires
The most different product of the site: This tool is an auxiliary tool aimed at managing your trades and psychological discussions. As you probably know, more than 70% of the reason for the success of big traders is psychological issues. Only 30% is related to your strategy. So it is better to strengthen this big part with a tool. With a free tool, I allow you to become a better trader   This tool consists of several rules. In version 1.0, we have 7 rules. In later versions, we will add more ru
FREE
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitaires
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Various Trailing Manager
Mhd Amran Bin Lop
Utilitaires
Various Trailing Manager EA Various Trailing Manager EA is a professional trader's tool that provides protection of floating profit on open trades. This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with trailing stops based on 7 methods: percent, ATR, Moving Average, Candle, Parabolic, Fractal. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close. Visualize all orders and t
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Utilitaires
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: //www.mql5.com/en/market/product/58082 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER   is an advanced trading panel designed for manual trading.   Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL)   Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund alloca
Haiau Capital MT4
Thi Dang Nguyen
Experts
Designed with advanced algorithms and utilizing deep learning technology, our Haiau Capital MT4 (EA) is crafted to assist you in the intricate world of forex trading. The system analyzes market behaviors and conducts transactions based on specific criteria, empowering you to engage with market trends more effectively. With the backing of nearly a decade of data, the EA employs deep learning to examine past market conditions, aiming to provide enhanced decision-making. Recommendations: Curren
OwlGrid01
Angel Perez Sanchez
Experts
Cet Expert Conseiller rend la simplicité efficace. Il vous permet de personnaliser votre niveau de risque selon votre profil et votre capital grâce à un système de somme de lots ajustable. Gérez vos investissements avec précision. Idéal pour combiner différents ensembles d'opérations conservatrices afin d'obtenir des profits contrôlés et constants. Dans la section des images, vous pouvez voir quelques backtests ainsi que le comportement de 8 ensembles sur différents instruments en temps réel (un
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
VolatilityAndStrategyAnalyze
Juraj Puchky
Utilitaires
Simple script to analyze posibility of profit for whole market all Symbols. You can specify minimum and maximum profit in percent and number of steps for each period. Script will found most interesting symbols depend on your configuration. You will get a quick and current analyze of whole market which can help you to make right choice of trades, you never miss oportunity again.
FREE
ExincExp
Stanislav Vereshchagin
Experts
Hello dear traders! I present to your attention the ExincExp trading robot. The robot is based on the Price Action "Outside Bar" trading strategy. The Expert Advisor is designed for the H1 timeframe, best suited for the EUR-USD pair. There will be not many trades, but filtering them very well, which will make only the most accurate market entries for you. The robot calculates and places stop-loss and take-profit on its own. Also, it is not based on any indicators, the EA takes all information
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
Experts
It's a multi-currency grid and martingale system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. The expert has the possibility to trade up to 100 pairs. Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 lot size and leverage 1:500, you need an initial balance of at least 10,000 f
FREE
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
BBMA Telegram Informer
Dmitrii Leshchev
Utilitaires
Советник  представляет собой многофункциональную торговую систему BBMA Oma Ally с интеграцией Telegram для удаленного управления и получения уведомлений. Основная специализация - анализ паттернов ценового действия и автоматическое оповещение о торговых возможностях. Основные функции 1. Система оповещений через Telegram Управление командами: Отслеживание и выполнение команд из Telegram Уведомления: Мгновенные оповещения о торговых сигналах Удаленное управление: Возможность управления советнико
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Indicateurs
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 23 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 2
Chart Sync Manager MT4
Omar Alkassar
Utilitaires
Un seul graphique. Un contrôle total. Ne perdez plus de temps à gérer les objets, les couleurs et les paramètres de chaque graphique séparément.       Gestionnaire de synchronisation de graphiques   , vous pouvez       synchronisez, copiez et contrôlez tous vos graphiques MetaTrader       instantanément, en utilisant un seul panneau et quelques raccourcis. Dessinez une fois, actualisez partout. Ouvrez et fermez vos graphiques d'un simple clic. Gardez votre espace de travail propre grâce à      
Quick Lines Tool
Aleksandr Bacho
Indicateurs
Quick Lines Tool: un indicateur Pratique pour tracer des lignes de tendance et des rectangles Quick Lines Tool est un indicateur puissant et intuitif pour MetaTrader 4, conçu pour les traders qui ont besoin d'outils d'analyse technique rapides et efficaces. Avec cet indicateur, vous pouvez facilement créer des lignes de tendance, des niveaux de support/résistance (AP/DW) et des rectangles, en optimisant le processus de balisage des graphiques. L'indicateur est idéal pour les débutants et les t
CloneChartMT4
Andrei Novichkov
5 (2)
Utilitaires
This utility clones the chart it is running on. It opens the same chart with the same graphical objects, set of indicators (saving the parameters) and the rest of the elements. In essence, it performs a deep copying of the original chart, transferring the template to the opened chart. The symbol and the timeframe of the original chart are also saved.
FREE
Volume Volatility Dashboard Multi Analyzer
Dominik Mandok
4 (3)
Utilitaires
Volume Volatility Dashboard is a great tool for quickest possible analysis of multiple currency pairs in terms of extremely high and extremely low accumulation to distribution ratio in comparison to values from past. The number of displayed symbols is 30 and the name of each symbol can be edited in the parameters, so we are able to analyze not only predetermined currency pairs, but also other ones, commodities, equities, indices, currency pairs with prefixes and suffixes etc... This analyzer is
ON Trade Telegram Orders
Abdullah Alrai
Utilitaires
This program serves as an effective tool for sending messages through a Telegram bot using the MetaTrader platform. It enables you to send your trading recommendations related to the orders you open on the trading platform directly to your Telegram channel or group. These messages may include details about open trades and can be accompanied by illustrative images of the orders. Alternatively, they can be configured to be without images based on your preferences. This means that if you are the ow
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Experts
PROFITABLE HIGHER AND SAFER - Kakarot EA uses indicators combined with AI algorithm according to the principle of trend detection and trend matching. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Flexible command entry and exit - Works on all pairs, preferable to major USD pairs. - Support trade manual methods. - Provide effective bot management parameters at your own discretion to be able to bring a much higher profit. Help Manual Bot configu
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Experts
LENA Scalp vec une technologie de stop-loss avancée utilisant l'intelligence artificielle, le Lena Expert Advisor offre une expérience de trading innovante. Le robot Lena évite les niveaux de stop-loss élevés, le Martingale et le trading de grille. Il utilise à la place un système de stop-loss dynamique qui s'adapte aux conditions du marché. L'analyse basée sur l'intelligence artificielle aide à identifier les opportunités clés du marché, en accord avec sa stratégie soigneusement conçue. Cette
Titan Machinist
Marco De Donno
Utilitaires
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Experts
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Hidden Gap by MMD MT4
Mariusz Maciej Drozdowski
Indicateurs
Hidden Gap by MMD Hidden Gap by MMD is a unique indicator that detects hidden gaps between three consecutive candles. This observation isn't my own, but in the MMD methodology, it has its application alongside other original indicators. You can apply this indicator to the chart multiple times and set the interval from which you want to see the hidden gaps. You can show or hide these gaps as needed. For example, you can view the chart at an M5 interval and see hidden gaps from an M15 chart, etc.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (416)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitaires
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilitaires
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitaires
News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}  très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Out
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitaires
Le MT4 to Discord Signal Provider est un outil convivial et entièrement personnalisable conçu pour envoyer directement des signaux de trading à Discord. Cet outil transforme votre compte de trading en un fournisseur de signaux efficace. Personnalisez les formats de messages pour qu'ils correspondent à votre style ! Pour plus de facilité, choisissez parmi des modèles pré-conçus et décidez quels éléments du message inclure ou exclure. [ Démo ] [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Telegram ]  New:
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitaires
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (O
Plus de l'auteur
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Coppy Master MT5   est un outil permettant de copier des transactions entre les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Prend en charge la copie dans les deux sens : de MT5 à MT4, de MT4 à MT5, et également entre comptes du même type. Pour un fonctionnement correct, tous les terminaux doivent être lancés sur un seul ordinateur ou VPS. [ DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version distincte du produit est requise -   Coppy Master MT4   . Fonctions principales : Type de
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT5 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Conseiller en trading Ice Cube Scalper -         c'est un scalper de jour   , effectuant un grand nombre de transactions quotidiennement, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à trader avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, cependant la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-vous
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitaires
Copieur Master MT4       est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens : de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4. Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS. [   DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée —       Copieur Master MT5       — est requis. Caractéristiques principales : Modes de
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitaires
AI Trade Analyzer   est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité. Fonctions principales : 1. Analyse technique : Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci. Identifier les tendances, les divergenc
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicateurs
Véritable indicateur de l'offre et de la demande       - vous permettra de déterminer rapidement l'emplacement des niveaux de résistance et de support sur toutes les périodes. L'indicateur sera utile pour ceux qui utilisent l'analyse technique dans leur trading. L'indicateur est facile à utiliser, il suffit de glisser-déposer sur le graphique et l'indicateur vous montrera les niveaux de support et de résistance les plus probables. Lorsque vous changez de période, vous verrez les niveaux de la n
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitaires
HYT (Help Your Trading)   est un outil conçu pour vous aider   à réduire la moyenne de   vos positions perdantes en utilisant deux techniques principales : Moyenne standard. Couverture avec ouverture ultérieure de positions dans le sens de la tendance. Cet outil vous permet de gérer plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, aussi bien pour l'achat que pour la vente. HYT calcule automatiquement la taille de la position suivante, le prix de l'ordre, la direction de la moyenne e
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilitaires
Risk Controller Expert Advisor, un programme qui vous permet de contrôler le risque total de vos conseillers en trading sur votre compte. Avec ce programme, vous pouvez contrôler le risque maximum qui sera autorisé sur le compte pour tous les conseillers. Par exemple, vous définissez le risque de 30% du drawdown maximum, ce qui signifie que si vos robots de trading actions dépassent le risque de 30%, le Risk Controller fermera toutes les positions des conseillers, et pourra également fermer tou
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Description du conseiller Smart Expert Advisor est un conseiller de trading de grille automatique avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de trading. L'Expert Advisor sélectionne automatiquement les paramètres pour chaque paire de devises, vous n'avez donc pas besoin de définir les paramètres pour chaque paire, les calculs sont basés sur la volatilité de l'instrument négocié. Au moment de la négociation, vous pouvez définir la direction des points d'entrée. Activer le filtre
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitaires
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
EasyTradePad – Panneau de trading pour MetaTrader 4 EasyTradePad   est un outil de trading manuel et semi-automatisé. Son interface permet une gestion rapide des ordres et des positions, ainsi que des calculs de gestion des risques en un clic. Caractéristiques du panneau : Ouvrir et fermer des transactions avec un risque prédéfini (% ou devise de dépôt) Définissez SL et TP en points, en pourcentages ou en valeurs monétaires Calculer automatiquement le ratio risque/récompense Déplacez le stop lo
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicateurs
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Ce filtre vous permet d'identifier les actifs qui sont plus que d'habitude surachetés (% d'augmentation) ou survendus (% de baisse) au cours d'une période de temps sélectionnée (intervalle de temps). Le marché est régi par la loi, achetez moins cher, vendez plus, mais sans scanner automatique, il vous sera très difficile d'identifier les devises / actions qui sont surachetées ou survendues plus que d'habitude, disons, au cours de la semaine en cours, ou du courant heure ou mois. Il peut y avoir
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicateurs
Logique de travail L'importance de cet indicateur réside dans le fait qu'il permet de comprendre combien de « carburant il reste encore sur l'instrument ». Imaginez la situation, vous êtes parti dans une voiture avec une batterie à moitié déchargée, en moyenne, cette quantité d'énergie est généralement suffisante pour une voiture pour 250 km, donc si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas surmonter une distance de 700 km. Ainsi, pour chaque instrument, il existe un certain mouvement de prix quo
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitaires
MetaTrader utility MTI (Main Trading Info) – shows the basic trading information for a trader, namely: average and current spread size Swap size for short and long positions Cost of 1 pip for 1 trading lot Stop Level size (minimum distance for placing pending orders) Time until the end of the current (red) and time until the start of the next (gray) trading session The time until the end of the current trading session is displayed in red, the time until the opening of the next session is display
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique de stratégie Pump and Dump Expert Advisor est un conseiller de trading entièrement automatisé créé par un trader pour les traders. La stratégie est « acheter moins cher, vendre plus cher ». Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse importante du prix. Le sens de base de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse et de le vendre plus haut lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvements de prix
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Conseiller commercial Ice Cube Scalper -           c'est un scalpeur de jour       , effectuant quotidiennement un grand nombre de transactions, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à négocier avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, mais la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
Script Fermer toutes les commandes positives pour MT4       - vous permettra de clôturer rapidement toutes les commandes rentables sur le compte. Le script   convient   aux moments   où vous devez clôturer rapidement toutes les commandes rentables   . Le script a le seul paramètre pour définir Profit_in_pips - dans celui-ci, vous spécifiez combien de points de profit doivent figurer sur la commande afin qu'elle tombe dans les conditions de clôture de la position. Le script est très facile à util
Filtrer:
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Sergey Batudayev
25504
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.10.01 10:58
Hi Lucas Eduardo!
Thank you for your review — it really motivates me to keep improving the product and providing support.
However, next time, please post your questions in the comments section. This helps other users, makes the support process more transparent, and prevents people who play dirty from leaving baseless statements in the reviews. As for your question about how to set up the utility to ignore certain messages from your signals, I recorded a video tutorial — you can check it out in this YouTube video - https://youtu.be/iIcSna9Mm08
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike
243
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike 2025.09.05 07:23 
 

This telegram copier is "TOO SLOW". I am a developer, I believe a copier should capture signals from the telegram channel, parse, analyse it and enter/ insert all signals as market execution or signals provider price(pending) and possess fast execution in 0.300 milliseconds from signal receive!. A signal should be placed at the market execution if it’s within slippage else pending order. I was actually looking for a fast copier to take my trades for me so I bought this copier because of the review of jkeita (2025.01.05), according to jkeita, "this specific developer's EA captures the signal even before it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means" My expectation is that All signals should be put in market execution or pending order within a few seconds. I have used this copier for about 5 months now and I’m very disappointed with this copier because it is so slow even when I set the slippage to 500. My observations: 1. More than 70% of my signals are being skipped and the remaining 30% signals entered very late, sometimes it takes up to 45 mins to 1hr 30 minutes or more to be copied to MT4 from telegram even when I set it for Force market execution. (See Mohamed Hesham Ahmed’s review) Sergey, have tried to resolve this but has not been able to rectify the issue, he even gave me a set file, which had no effect. He told me that the trades will be taken immediately they are given on the telegram channel, he gave me a set file to enable it take the trades immediately they are provided but it still does not work 2. I am convinced that no matter how much you tweak the settings, the copier will take the trades at its convenience (usually very late). According to Sergey, "the copier puts the trades in the MT4 as soon as there is an opportunity to execute a transaction". Really??? 3. This copier does not follow your signal provider's entry price or execute Telegram signals directly at market price as soon as providers send them. 4. The settings in the EA don’t all work; I think this copier is a work in progress. 5. If you delete any trade you do not want, the copier puts again the second time. 6. If a trade is modified in the telegram, the copier treats it as a new trade. 7. The user guide is not comprehensive at all and is not very useful. 8. Sometimes the copier mis-reads the stop loss from the signal and puts a wrong one. 9. You may not be able to run this copier on the same, phone number and another computer in case you upgrade or reinstall your windows on your computer. 10. Sergey, finds it difficult to understand your point and asks you to send him a video shot of what you are talking about. 11. On the 13th May 2025, I suggested to allow the user specify which TP to copy but he asked me to give him $40 to add this functionality. He then went ahead to include it. (I never paid him, why would I pay him just for my suggestion?) This confirms waynet’s review. Based on my suggestion, he added this functionality to some extent. My final word: This copier works but slow and has limited working functions I suggest Sergey to: 1. Rewrite the logic of this code to allow for fast execution within 0.5 milliseconds from receiving the signal. 2. Get a software tester to help you do a professional test and use the feedback to improve your copier. 3. Create a log file for all trades skipped or taken to make it easy for monitoring and reporting issues. 4. Provide a feedback on the chat to enable someone know the status of the EA. 5. Handle multiple take profits intelligently, splitting lot sizes across different TPs automatically. 6. Get someone to write a comprehensive user guide for this copier.

Sergey Batudayev
25504
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.09.05 09:41
Dear Ifeanyichukwu, Thank you for taking the time to write such a long review. I understand your frustration, but I must clarify a few things: Settings matter – The copier requires correct configuration. All methods and set files were already provided, but it seems you have not applied or understood them properly. Without proper setup, no copier will ever work as expected. Video guide – To make it easier, I recorded a detailed video showing step-by-step how to set up the copier and how to avoid delays: https://youtu.be/XgOX8rDzsT0 . Please watch it carefully before making conclusions. Unrealistic expectations – Execution speed depends not only on the EA, but also on your computer performance, internet connection, broker server, and Telegram API. Expecting 0.3 ms execution in retail trading is simply not realistic. Functionality – Many of the things you describe as “missing” are already implemented, but they must be configured correctly. I explained this several times in support. The copier works, but it requires proper setup. I respect every client, but please also respect the developer’s time and effort. All tools and instructions are available — it only depends on whether you are willing to use them. Best regards,
Sergey /////////////////////////////////////////////
It’s also worth noting that you wrote yourself you have been using the copier for 5 months. If it was really “useless”, why would anyone continue using it for so long instead of moving to another solution? This contradiction speaks for itself. For everyone who is hesitating before purchase — I provide a FREE DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760443 . You can test it yourself and clearly see what the copier can and cannot do. This way, you don’t have to rely on negative comments from people who prefer to complain instead of learning how to use the product properly. /////////////////////////////////////////////
Some people prefer to write endless “bla-bla-bla” in long texts, but where are the real facts? I record videos, I show proofs, I demonstrate the copier in action. Meanwhile, this reviewer never provided even a short video to demonstrate any actual delay or malfunction. Without facts or evidence, such words remain only empty complaints.
Mohamed Hesham Ahmed
239
Mohamed Hesham Ahmed 2025.08.28 09:03 
 

I have been testing the Telegram to MT4 Copier for a little over two months. Overall, it works but there are some mixed experiences. The software offers many parameters, but several of them are not clearly explained in the documentation or videos. This makes the initial setup somewhat confusing. On the positive side, the developer is responsive, helpful, and open to feedback, which is appreciated. During my first weeks of use, the copier performed reliably and copied trades as expected. However, in the last few days I noticed inconsistent behavior — sometimes trades are copied, other times they are not, even though I’m using the same setup and Telegram group as before. This makes me suspect there might be server stability issues that need attention. In summary, the copier has potential and good developer support, but it still needs clearer documentation and more consistent performance for me to fully rely on it.

Sergey Batudayev
25504
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.08.29 06:29
Hello Mohamed! Thank you for your detailed feedback — it’s very valuable for improving the product. You mentioned that some parameters and parts of the setup are not very clear here a full atricle about all parameters https://www.mql5.com/en/blogs/post/763098 . Update: After the conversation, the person was given information regarding all product settings. As well as recommendations regarding improving the size of the RAM of his VPS so that copying would be even more stable.
waynet
1130
waynet 2025.08.14 11:38 
 

Wants an extra $50 to help set up this piece of trash. If I were you I would look elsewhere for an easier setup because this one is a nightmare.

He has no duty of care for his customers, just treats them like a cash register.

Sergey Batudayev
25504
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.08.28 15:50
The user received full installation instructions, video tutorials, and free text-based support, which are sufficient for setup.
Their request was for a personal installation via AnyDesk, which requires one-on-one time and therefore comes with an additional fee. I remain available to all customers for full written support and step-by-step guidance.
Hibriguy
172
Hibriguy 2025.04.11 05:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sergey Batudayev
25504
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.08.14 14:27
Hello! Here a video instruction https://t.me/SignalCopier_utility/74, in which I clearly showed how to place an order exactly at the market, even if the signal price differs from the current market price. However, you continue to claim the opposite, ignoring obvious evidence.
I also have records video confirming how to do the correct operation of the advisor for a as I think similar situation like your https://t.me/SignalCopier_utility/81 , including successful placement of market orders under various conditions.
Please do not mislead other users. If you have technical difficulties, I am always open to dialogue and help. But spreading false information is wrong and unfair to other clients and the developer. Best regards,
Sergey
Forexcz74
158
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

jkeita
63
jkeita 2025.01.05 10:07 
 

If you don't know then you don't know but this specific developer's EA captures the signal even before it it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means. This is truly an undiscovered gem of a product and definitely a game changer for me. Thank you Sergey.

Répondre à l'avis