Telegram to MT4 Coppy

Télégramme vers MT4 : la solution ultime pour copier des signaux

Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT4 , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité.

[Instructions ] [ DÉMO ]

Caractéristiques principales

Intégration directe de l'API Telegram Authentifiez-vous via un numéro de téléphone et un code sécurisé.

Récupérez et gérez sans effort les identifiants de discussion à l'aide d'un pont EXE convivial.

Ajoutez, supprimez et actualisez plusieurs canaux/chats pour la copie simultanée du signal. Analyse du signal avec des filtres avancés Ignore les signaux indésirables contenant des mots d'exception personnalisés (par exemple, « rapport », « résumé »).

Prend en charge les formats SL et TP flexibles : prix, pips ou points.

Calcule automatiquement les points d'entrée lorsque les signaux spécifient des points au lieu des prix. Personnalisation et flexibilité des commandes Personnalisez la taille de la commande avec plusieurs modes : lots fixes, lots dynamiques (% de risque) ou lots spécifiques à un symbole.

Ajustez SL/TP à l'aide de données de signal ou de paramètres personnalisés.

Configurez les paramètres de glissement, d'expiration de commande en attente et de nouvelle tentative pour une exécution parfaite. Gestion complète des symboles Exclure des symboles spécifiques ou faire correspondre des symboles de courtier personnalisés.

Associez les symboles de signal aux noms spécifiques du courtier (par exemple, GOLD=XAUUSD). Gestion avancée des risques et des échanges commerciaux Définissez des limites de perte quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles en pourcentage ou en devise.

Arrêtez automatiquement la copie lorsque les limites de perte sont atteintes.

Activez le seuil de rentabilité et le stop suiveur dynamique pour des profits optimisés. Filtres de temps et d'échange Utilisez des filtres temporels pour contrôler les heures de négociation et les jours autorisés.

Limitez le nombre maximum de transactions ou de pertes par jour. Intégration transparente et configuration facile Interface EXE simple pour une connexion sécurisée à Telegram et une gestion du chat/canal.

Copiez à partir de plusieurs canaux simultanément en déployant l'utilitaire sur des graphiques distincts. Reconnaissance flexible des commandes Gère les commandes avancées pour fermer, modifier ou supprimer des commandes en fonction du texte du signal.

Prend en charge des expressions telles que « fermer toutes les positions », « déplacer SL au seuil de rentabilité », et bien plus encore.

À qui s'adresse cet utilitaire ?

Que vous soyez un trader particulier souhaitant automatiser sa stratégie ou un abonné à un service de signaux, Telegram pour MT4 vous garantit de ne manquer aucune transaction. Grâce à son interface intuitive, ses fonctionnalités de personnalisation détaillées et ses puissantes capacités d'analyse, cet utilitaire simplifie le trading comme jamais auparavant.

Pourquoi choisir Telegram pour MT4 ?

Aucune DLL externe requise, garantissant une sécurité et une compatibilité maximales.

Paramètres entièrement personnalisables pour s'adapter à votre style de trading et à votre appétit pour le risque.

Analyse fiable des signaux même avec des messages complexes ou des formats non conventionnels.

Commencez dès aujourd'hui

Transformez votre expérience de trading avec Telegram en MT4 . Gagnez en efficacité, précision et confiance à chaque transaction.

Les principales raisons pour lesquelles il ne faut pas copier un signal :

Vous n'avez pas exécuté le programme en tant qu'administrateur, pour un fonctionnement correct, exécutez le fichier exe (pont vers Telegram) en tant qu'administrateur

Si Telegram est bloqué dans votre pays, vous devez utiliser un VPN sur l'ensemble du PC qui permettra au fichier de pont EXE de se connecter à Telegram ; une solution consiste à placer le copieur sur un VPN sur lequel Telegram n'est pas bloqué.

Le trading automatique n'est pas activé, vous devez activer le trading automatique dans les paramètres du terminal







