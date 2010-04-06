Smart Grid set EA
- Utilità
- Sergey Batudayev
- Versione: 1.42
- Aggiornato: 25 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Smart Grid Set EA è un consulente esperto flessibile e intuitivo per l'inserimento di ordini in sospeso in una griglia. Supporta la logica di pareggio, diverse modalità di trailing-stop, il posizionamento manuale della griglia, dimensioni dei lotti personalizzabili e un'interfaccia intuitiva sul grafico.
È ideale per i trader che utilizzano strategie di griglia o di media.Caratteristiche principali
- Posiziona gli ordini Buy Stop e Sell Stop in una griglia personalizzabile
- Supporta dimensioni di lotti individuali per ogni livello di griglia
- Trailing stop integrato: classico, tramite massimi/minimi delle candele o tramite media mobile
- Funzione di pareggio automatico
- Possibilità di impostare prezzi di partenza personalizzati per la griglia
- Avvio manuale della griglia tramite pulsanti sullo schermo
- Pannello di controllo visivo con pulsanti e campi modificabili direttamente sul grafico
- Ricreazione facoltativa degli ordini dopo una modifica dell'intervallo di tempo
Unisciti alla nostra comunità e condividi i tuoi risultati, domande e feedback su MQL5 e Telegram:
- Canale MQL5
- Canale Telegram @AlgoTrader_Sergey
Parametri di input
Generale
- RecreateOrdersOnTFChange — ricrea la griglia quando cambia l'intervallo di tempo (vero / falso)
- CustomBuyStartPrice: prezzo iniziale personalizzato per la griglia di acquisto (utilizzato se > 0)
- CustomSellStartPrice: prezzo iniziale personalizzato per la griglia di vendita (utilizzato se > 0)
- PlaceOrdersOnAttach: posiziona automaticamente la griglia quando viene avviato l'EA
Impostazioni griglia
- numberOfBuyOrders — numero di ordini di acquisto nella griglia
- numberOfSellOrders — numero di ordini di vendita nella griglia
- LotBuy — elenco delle dimensioni dei lotti separate da “/”, ad esempio 0,01/0,02/0,03
- LotSell — elenco delle dimensioni dei lotti per gli ordini di vendita
- passi — distanza tra gli ordini in punti
- MN — Numero magico per identificare gli ordini dell'EA
Stop Loss / Take Profit
- StopLossPoints — stop-loss in punti (0 = nessun SL)
- TakeProfitPoints — prendi profitto in punti (0 = nessun TP)
Pareggiare
- UseBreakeven — abilita la funzione di pareggio
- BreakevenTriggerPoints — profitto (in punti) necessario per raggiungere il pareggio
- BreakevenProfitPoints — profitto (in punti) mantenuto dopo il pareggio
Trailing Stop
- UseTrailing — abilita lo stop finale
- TrailingMode — modalità trailing stop:
- NoTrailing — disabilitato
- Classico — trailing stop standard
- ByCandles — basato sulle candele precedenti
- ByIndicator — basato sulla media mobile (EMA)
Classico Trailing
- TrailStart — profitto minimo in punti per attivare il trailing
- TrailStep — dimensione del passo per il trailing
- TrailDistance — distanza finale in punti
Seguendo le candele
- TrailCandleDelay: quante candele utilizzare
- TrailFromHighLow — offset dal massimo/minimo della candela in punti
Trailing basato su indicatori
- MA_Period — periodo per l'EMA utilizzato nel trailing basato sull'indicatore
Impostazioni aggiuntive
- Slittamento — slittamento massimo consentito
- NumberOfTry — numero di tentativi se l'invio dell'ordine fallisce
Modalità manuale
- ManualBuyPrice — prezzo base per una griglia di acquisto attivata manualmente
- ManualSellPrice — prezzo base per una griglia di vendita attivata manualmente
Pulsanti e campi sullo schermo
|Elemento
|Funzione
|Chiudi Acquista
|Chiude tutti gli ordini di acquisto con il numero magico specificato.
|Chiudi Vendita
|Chiude tutti gli ordini di vendita con il numero magico specificato.
|Del Buy
|Elimina tutti gli ordini di acquisto in sospeso (Buy Stop e Buy Limit).
|Del Sell
|Elimina tutti gli ordini di vendita in sospeso (Sell Stop e Sell Limit).
|Acquistare
|Avvia una griglia di acquisto dal prezzo specificato in editBuyPrice.
|Vendere
|Avvia una griglia di vendita dal prezzo specificato in editSellPrice.
|modificaPrezzo di acquisto
|Campo di inserimento: prezzo iniziale manuale per la griglia di acquisto.
|modificaPrezzo di vendita
|Campo di inserimento: prezzo iniziale manuale per la griglia di vendita.
|editManualOrderCount
|Campo di input: numero di ordini da creare premendo i pulsanti Acquista/Vendi.
Note
- L'EA opera solo sulla carta a cui è allegato.
- Quando si effettuano ordini, vengono prese in considerazione le restrizioni del broker ( StopLevel ).
- Se si verifica un errore (ad esempio, Errore 130 – prezzo non valido), l'EA modifica automaticamente i prezzi degli ordini e riprova.
Smart Grid Set EA è un potente strumento per il trading di rete semi-automatizzato, che offre un controllo completo del rischio e un'interfaccia utente moderna.