Telegram To MT4 Receiver

4.2

Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4. 

Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni.

Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti!

Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord

Se vuoi provare una demo, vai alla guida dell'utente.

Il ricevitore Telegram To MT5 NON funziona nel tester di strategia!


Caratteristiche di Telegram To MT4

  • Copia segnali da più canali contemporaneamente
  • Copia segnali da canali privati e restrittivi
  • Non è necessario alcun token Bot o ID chat (puoi comunque utilizzarli se necessario per qualche motivo)
  • Commercia utilizzando una percentuale di rischio o un lotto fisso
  • Ecludi simboli specifici
  • Scegli di copiare tutti i segnali o personalizza quali segnali copiare
  • Configura parole e frasi per riconoscere tutti i segnali (di default dovrebbe funzionare per il 99% dei fornitori di segnali)
  • Configura impostazioni di tempo e giorno per copiare i segnali solo quando vuoi
  • Imposta un numero massimo di negoziazioni aperte contemporaneamente

Gestione delle transazioni e delle posizioni

  • Usa la gestione dai segnali o dalle impostazioni automatiche
  • Arresta l'eccesso di trading e il trading di vendetta impostando il numero massimo di negoziazioni al mese, alla settimana, al giorno, all'ora o al minuto.
  • Supporto sia per ordini di mercato che per ordini pendenti
  • Obiettivo di profitto giornaliero massimo in $ per proteggere le posizioni e fermare l'eccesso di trading
  • Obiettivo di profitto giornaliero massimo in % per proteggere le posizioni
  • Numero massimo di negoziazioni aperte per limitare i rischi e l'esposizione
  • Prendi automaticamente le parti utilizzando RR, pips o prezzo
  • Vai automaticamente in pareggio quando TP1 o TP2 viene colpito

Invia notifiche

  • Scegli tra notifiche, notifiche push e notifiche via e-mail
  • Notifica se l'ordine raggiunge SL o TP
  • Notifica se l'ordine va in pareggio
  • Notifica se viene presa una parte
  • Notifica se viene raggiunto il limite di perdita giornaliero massimo
  • Notifica se viene raggiunto il limite di profitto giornaliero massimo
  • Notifica se il trading viene limitato
  • Notifica se il trading viene consentito

Statistiche visive dell'account

  • Controlla le prestazioni dell'account e le statistiche come il tasso di successo, il tasso di perdita, il numero totale di negoziazioni, ecc.
  • Visualizza le prestazioni commerciali e ottieni un grafico delle statistiche con filtri come simbolo, numero magico e intervallo di date.
  • Controlla e vedi quali segnali sono più redditizi
  • Controlla il riepilogo delle prestazioni e delle statistiche del simbolo

Sono sempre pronto a migliorare il prodotto, quindi se hai delle funzionalità che vorresti vedere, lascia un commento o mandami un messaggio.
Recensioni 5
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Prodotti consigliati
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilità
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilità
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicatori
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicatori
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicatori
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Utilità
This scanner is a tool used to support trading. Scanner searches on a wide market, in real time setups, created by mutual arrangements of candles (candles pattern). Its basic features are:  8 implemented trading setups (it is possible to add further setups, additional versions of the scanner),  the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform,  the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform,  the ability to manua
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Experts
Gold Bricks FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
MT4 high accuracy indicators4
Xue Hang Pan
Indicatori
Indicator function This index buys and sells according to the color, using time is one hour,Please run the test on a 30-minute cycle It is best to use 1H for testing   About update questions In order to be more suitable for market fluctuations, the company regularly updates the indicators   Product cycle and trading time applicable to indicators Applicable mainstream currency pair EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF Applicable mainstream cross currency pair EUR/JPY EUR/GBP E
Easy Trade share to MT4 Client
Jalitha K Johny
Utilità
Product Description: MT4 Trade Copier with Advanced Features MT4  Trade Copier is designed to streamline and enhance your trading experience by allowing seamless replication of trades across multiple accounts. It offers advanced features to cater to different trading needs and preferences. Features: Master/Slave Selection: Easily choose between master and slave modes to manage trades effectively. Multiplier for Slave Accounts: Set a multiplier to adjust the size of trades copied to slave a
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
KopierMaschine
Denis Nikolaev
Utilità
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта KopierMaschine  для  MetaTrader   5 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копировать
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilità
Livelli automatici di break-even Utilizzando   questo   strumento ,   p uoi attivare lo spostamento automatico dello SL, quando il trade raggiunge un profitto desiderato.  Particolarmente   importante   per   i   trader   a   breve termine   .   È disponibile anche l'opzione offset: parte del profitto può essere protetta. Strumento multifunzione : 66+ funzioni, incluso questo strumento  |   Contattami  se hai domande  |   Versione MT5 Processo di attivazione della funzione automatica di break-e
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicatori
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Invincible Arrow
Quan Li
Indicatori
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicatori
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicatori
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilità
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Utilità
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Utilità
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train è un EA di strategia di trading di tendenza per l'oro. L'operatore determina la direzione principale della tendenza e ordina al Train di procedere. Il Train ACQUISTERÀ/VENDERÀ continuamente nella direzione. Il volume del lotto dipenderà dal saldo del conto e dal rapporto di leva preimpostato. Quando l'operatore cambia la direzione della t
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Utilità
UTILITÀ ORDINI MULTIPLI L’Utilità Ordini Multipli è stata creata per facilitare operazioni redditizie con piccoli movimenti di prezzo, senza dover attendere ampie escursioni per ottenere il profitto desiderato. Questo strumento apre più ordini contemporaneamente, nella stessa direzione e sulla stessa coppia di valute, in base al numero impostato dall’utente o al massimo consentito dal broker. L’idea è che, invece di puntare a 100–200 pips (che in tempi brevi potrebbe non essere raggiungibile o a
RiskGuard Management MT4
MONTORIO MICHELE
5 (3)
Utilità
ATTENZIONE   l'expert non funziona in strategy tester, per una versione di prova visita il mio profilo. ATTENZIONE   l'expert deve restare con lo storico operazioni in " STORICO COMPLETO " Manuale per il Download del journal automatico visita il mio profilo RiskGuard Management – Il trading professionale, senza compromessi RiskGuard Management è l’alleato definitivo per ogni trader che desidera massimizzare i profitti e minimizzare le perdite con una gestione del rischio evoluta. Non è solo un
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilità
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Utilità
Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora. Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.   Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile. È alimentata da 98
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilità
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilità
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (21)
Utilità
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilità
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilità
Elliott Wave Counter è un pannello per il markup manuale rapido e intuitivo delle onde di Elliott. Si può selezionare un colore e un livello di segni. Sono inoltre disponibili funzioni per la rimozione dell'ultimo markup e dell'intero markup effettuato dallo strumento. Il markup viene eseguito con un clic. Fai clic cinque volte: ottieni cinque onde! Elliott Wave Counter sarà un ottimo strumento sia per i principianti che per gli analisti professionisti delle onde di Elliott. Guida all'installazi
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilità
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
Utilità
Partial Close Expert   è uno strumento che combina numerose funzioni in un unico sistema automatizzato. Questo EA può aiutare i trader a gestire le proprie posizioni in modo più efficace, offrendo molteplici opzioni per gestire il rischio e massimizzare i potenziali guadagni. Con Partial Close Expert, i trader possono impostare un       chiusura parziale       livello per bloccare i profitti, un       stop mobile       livello per proteggere i profitti e limitare le perdite, un       pareggiare
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Utilità
Master Trend Dashboard is a new generation indicator, compact, light and efficient. Each element of this Dashboard is designed to return specific signals as: Price Action, Breakout, Net Change (performance of the instrument), algorithmic studies, correlations and statistical calculations. This tool will change your way of trading allowing you to receive important information. See the Graphic Signals to understand every single signal below: Graphic Signals Symbol name and arrow color Green = Cur
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilità
Trade Copier Agent è progettato per copiare operazioni tra account/terminali multi MetaTrader (4/5). Con questo strumento, puoi agire come fornitore (fonte) o ricevitore (destinazione). Tutte le azioni di trading verranno copiate dal fornitore al destinatario senza alcun ritardo. Questo strumento ti consente di copiare operazioni tra più terminali MetaTrader sullo stesso computer con velocità di copia fulminee inferiori a 0,5 secondi. Guida all'installazione e agli input di Trade Copier Agent S
Altri dall’autore
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilità
Questo programma ti permetterà di esportare tutti i tuoi scambi dal tuo account MetaTrader direttamente in Notion usando un'interfaccia utente molto amichevole.  Versione MT4  |  Guida dell'utente + Demo Per iniziare, utilizza la Guida dell'utente e scarica il Modello Notion. Se desideri una demo, consulta la Guida dell'utente. Non funziona nel tester di strategia! Funzionalità principali Esporta tutti gli scambi dal tuo account di trading nel tuo Notion Esporta gli scambi in corso e gli ordini
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experts
Trend Alpha is the latest edition to DaneTrades EA portfolio. It follows the same principle of long term, steady growth over short term quick gains. The strategy is simple at it's core. It follows a trend following breakout   system based purely on price action. What set's it apart is the unique filters it has which are also price action based to pick high probability setups. The EA is multi currency and trades traditional trend following pairs - JPY pairs, NAS100/SP500, XAUUSD, BTCUSD. The EA h
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro ( senza la necessità di un token bot o autorizzazioni di amministratore ) direttamente sul tuo MT5. È stato progettato con l'utente in mente, offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Telegram Se desid
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilità
Transform Your Trading with the MT5 to MT4/5 Local Trade Copier. Seamlessly bridge the gap between two trading platforms with a user friendly interface for a easy to use copier. User Guide + Demo  |   MT4 Version Local Trade Clone MT5 does not work in the Strategy Tester. For a   demo   please go to the   User Guide To Copy to MT4 you will need to purchase the MT4 version separately  Features Copy trades across MT4 and MT5 in any combination (MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5). Easy to use GU
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experts
Trend Apex is the newest addition to the DaneTrades EA portfolio. Built on the core philosophy of long-term, consistent growth over short-term, high-risk gains, it delivers stability and performance. At its heart, the strategy is simple: a clean, effective trend-following approach. This multi-currency EA is optimized for classic trend-driven instruments, including major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Designed for ease of use, Trend Apex requires minimal configuration—providing a sm
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
4.5 (2)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT5 a Discord e diventa un fornitore di segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4 |  Versione Telegram Se vuoi provare una demo, consulta la guida dell'utente. L'invio da MT5 a Discord NON funziona nel tester di strategia. Caratteristiche da MT5 a Discord Perso
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT4 a Discord e diventa un Fornitore di Segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5  | Versione Telegram Se desideri provare una demo, consulta la Guida Utente. Il trasmettitore da MT4 a Discord NON funziona nel tester di strategia. Caratteristiche da MT4 a Discord Pe
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (   senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore  direttamente nel tuo MT4. È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Telegram Se desideri provar
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilità
Transform Your Trading with the MT4 to MT4/5 Local Trade Copier. Seamlessly bridge the gap between two trading platforms with a user friendly interface for a easy to use copier. User Guide + Demo  |   MT5 Version Local Trade Clone MT4 does not work in the Strategy Tester. For a   demo   please go to the   User Guide To Copy to MT5 you will need to purchase the MT5 version separately  Features Copy trades across MT4 and MT5 in any combination (MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5). Easy to use G
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT5 a Telegram e diventa un fornitore di segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4  | Versione Discord Se desideri provare una demo, consulta la Guida dell'utente. Il mittente di MT5 a Telegram NON funziona nel tester di strategia. Funzionalità di MT5 a Telegram
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilità
This powerful tool ensures you never miss important trading signals by providing instant Alerts whenever specific indicators generate signals. With its sleek and user-friendly interface, you can effortlessly stay on top of market opportunities. Once an alert is received, you have the flexibility to decide your next move, putting you in full control of your trading decisions. Does not work in the Strategy Tester! Indicator Alert Features Automatically get alerted when a chosen indicator produce
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilità
Questo programma ti permetterà di esportare tutte le tue operazioni dal tuo account MetaTrader direttamente in Notion utilizzando un'interfaccia utente molto amichevole.  Versione MT5  |  Guida per l'utente + Demo Per iniziare, utilizza la Guida per l'utente e scarica il Modello di Notion. Se desideri una demo, consulta la Guida per l'utente. Non funziona nel tester di strategia! Principali Caratteristiche Esporta tutte le operazioni dal tuo conto di trading nel tuo Notion Esporta le operazioni
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT4 a Telegram e diventa un fornitore di segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida utente + Demo  | Versione MT5  | Versione Discord Se desideri provare una demo, consulta la Guida utente. L'invio da MT4 a Telegram NON funziona nel tester di strategia. Caratteristiche di MT4 a   Telegram Pers
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experts
Revert Edge è un algoritmo attentamente elaborato basato su oltre 7 anni di esperienza di trading live. Il suo obiettivo principale è la crescita lenta e costante dell'account con un'enfasi sulle prestazioni a lungo termine e non sui guadagni rapidi, insostenibili e a breve termine. L'EA è sviluppato per negoziare più valute come AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD e altro ancora! Utilizza una strategia di mean reversion e sfrutta i livelli di prezzo che sono sensibili a un qualche tipo di re
Filtro:
Ruben Casado Martin
388
Ruben Casado Martin 2025.07.10 10:48 
 

I purchased this EA, but unfortunately it has many errors. I do not recommend purchasing this Telegram Copy MT4 copier.

The errors detected are the following:

1. It doesn't read the signals correctly; the EA doesn't detect them and doesn't apply them to the MT4. There are errors in the reading. Sometimes it executes operations, and other times it doesn't.

1.2. The Keywords: I correctly apply the keywords in the EA, but it doesn't apply them correctly. 80% of the time, it fails because the signal group reading doesn't reach the EA.

2. The autosave has errors. It isn't applied correctly.

3. Improvements that could be applied to pending orders

3.1, Close orders in X minutes

3.2, Close orders if the TP of that pending order is applied

I've been unable to get this EA to work for almost two months due to these errors. The developer indicates that everything is fine and doesn't acknowledge that it has flaws, which is why we can't reach an agreement. I DO NOT RECOMMEND THE PURCHASE OF THIS EA. If you update it and it works correctly, I will modify the comments.

----------------------------------------------------------------TRADUCIDO ESPAÑOL----------------------------------------------------------------

Compré este EA, pero lamentablemente tiene muchos errores. No recomiendo comprar este copiador de Telegram Copy para MT4.

Los errores detectados son los siguientes:

1. No lee las señales correctamente; el EA no las detecta y no las aplica a MT4. Hay errores en la lectura. A veces ejecuta operaciones y otras no.

1.2. Las palabras clave: Aplico correctamente las palabras clave en el EA, pero este no las aplica correctamente. El 80 % de las veces falla porque la lectura del grupo de señales no llega al EA.

2. El autoguardado tiene errores. No se aplica correctamente.

3. Mejoras que se podrían aplicar a las órdenes pendientes

3.1. Cerrar órdenes en X minutos

3.2. Cerrar órdenes si se aplica el tiempo de respuesta de esa orden pendiente

Llevo casi dos meses sin poder hacer funcionar este EA debido a estos errores. El desarrollador indica que todo está bien y no reconoce sus defectos, por lo que no podemos llegar a un acuerdo. NO RECOMIENDO LA COMPRA DE ESTE EA. Si lo actualizan y funciona correctamente, modificaré los comentarios.

Levi Dane Benjamin
16994
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2025.07.10 11:53
Hi, We've been trying to help you for a few weeks and have investigated with you. You have been threatening to leave bad reviews if we do not implement every new feature you request. Please don't be dishonest. If you have genuine issues we are happy to resolve them
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Omar Alsaleem
1490
Omar Alsaleem 2023.10.31 08:00 
 

I liked it because it's easy and understandable.

Rispondi alla recensione