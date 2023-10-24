Telegram To MT4 Receiver
- Utilità
- Levi Dane Benjamin
- Versione: 4.90
- Aggiornato: 2 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.
Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni.
Guida dell'utente + Demo | Versione MT5 | Versione Discord
Se vuoi provare una demo, vai alla guida dell'utente.
Il ricevitore Telegram To MT5 NON funziona nel tester di strategia!
Caratteristiche di Telegram To MT4
- Copia segnali da più canali contemporaneamente
- Copia segnali da canali privati e restrittivi
- Non è necessario alcun token Bot o ID chat (puoi comunque utilizzarli se necessario per qualche motivo)
- Commercia utilizzando una percentuale di rischio o un lotto fisso
- Ecludi simboli specifici
- Scegli di copiare tutti i segnali o personalizza quali segnali copiare
- Configura parole e frasi per riconoscere tutti i segnali (di default dovrebbe funzionare per il 99% dei fornitori di segnali)
- Configura impostazioni di tempo e giorno per copiare i segnali solo quando vuoi
- Imposta un numero massimo di negoziazioni aperte contemporaneamente
Gestione delle transazioni e delle posizioni
- Usa la gestione dai segnali o dalle impostazioni automatiche
- Arresta l'eccesso di trading e il trading di vendetta impostando il numero massimo di negoziazioni al mese, alla settimana, al giorno, all'ora o al minuto.
- Supporto sia per ordini di mercato che per ordini pendenti
- Obiettivo di profitto giornaliero massimo in $ per proteggere le posizioni e fermare l'eccesso di trading
- Obiettivo di profitto giornaliero massimo in % per proteggere le posizioni
- Numero massimo di negoziazioni aperte per limitare i rischi e l'esposizione
- Prendi automaticamente le parti utilizzando RR, pips o prezzo
- Vai automaticamente in pareggio quando TP1 o TP2 viene colpito
Invia notifiche
- Scegli tra notifiche, notifiche push e notifiche via e-mail
- Notifica se l'ordine raggiunge SL o TP
- Notifica se l'ordine va in pareggio
- Notifica se viene presa una parte
- Notifica se viene raggiunto il limite di perdita giornaliero massimo
- Notifica se viene raggiunto il limite di profitto giornaliero massimo
- Notifica se il trading viene limitato
- Notifica se il trading viene consentito
Statistiche visive dell'account
- Controlla le prestazioni dell'account e le statistiche come il tasso di successo, il tasso di perdita, il numero totale di negoziazioni, ecc.
- Visualizza le prestazioni commerciali e ottieni un grafico delle statistiche con filtri come simbolo, numero magico e intervallo di date.
- Controlla e vedi quali segnali sono più redditizi
- Controlla il riepilogo delle prestazioni e delle statistiche del simbolo
Everything is ok, last update is pretty good