Telegram to MT4 Coppy

3.57

Telegram para MT4: A solução definitiva para cópia de sinais

Otimize suas negociações com o Telegram para MT4 , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência.

[Instructions and DEMO]

Principais características

  1. Integração direta da API do Telegram

    • Autentique via número de telefone e código seguro.
    • Busque e gerencie IDs de bate-papo sem esforço usando uma ponte EXE fácil de usar.
    • Adicione, exclua e atualize vários canais/chats para cópia simultânea de sinais.

  2. Análise de sinais com filtros avançados

    • Ignora sinais indesejados que contêm palavras de exceção personalizadas (por exemplo, "relatório", "resumo").
    • Suporta formatos flexíveis de SL e TP: preço, pips ou pontos.
    • Calcula automaticamente pontos de entrada quando os sinais especificam pontos em vez de preços.

  3. Personalização e flexibilidade de pedidos

    • Personalize o tamanho do pedido com vários modos: lotes fixos, lotes dinâmicos (% de risco) ou lotes específicos de símbolo.
    • Ajuste SL/TP usando dados de sinal ou parâmetros personalizados.
    • Configure slippage, expiração de ordem pendente e configurações de nova tentativa para execução perfeita.

  4. Gerenciamento abrangente de símbolos

    • Exclua símbolos específicos ou corresponda a símbolos de corretores personalizados.
    • Mapeie símbolos de sinal para nomes específicos do corretor (por exemplo, GOLD=XAUUSD).

  5. Gestão Avançada de Risco e Comércio

    • Defina limites de perdas diários, semanais ou mensais em porcentagem ou moeda.
    • Pare de copiar automaticamente quando os limites de perda forem atingidos.
    • Habilite o ponto de equilíbrio e o trailing stop dinâmico para lucros otimizados.

  6. Filtros de tempo e comércio

    • Use filtros de tempo para controlar o horário de negociação e os dias permitidos.
    • Limite o número máximo de negociações ou perdas por dia.

  7. Integração perfeita e configuração fácil

    • Interface EXE simples para login seguro no Telegram e gerenciamento de chat/canal.
    • Copie de vários canais simultaneamente implantando o utilitário em gráficos separados.

  8. Reconhecimento de Comando Flexível

    • Lida com comandos avançados para fechar, modificar ou excluir pedidos com base no texto do sinal.
    • Suporta frases como "fechar todas as posições", "mover o SL para o ponto de equilíbrio" e muito mais.

Para quem é esse utilitário?

Seja você um trader de varejo que busca automatizar sua estratégia ou um assinante de serviço de sinais, o Telegram para MT4 garante que você nunca perca uma negociação. Com sua interface intuitiva, personalização detalhada e recursos robustos de análise, este utilitário simplifica a negociação como nunca antes.

Por que escolher o Telegram em vez do MT4?

  • Não são necessárias DLLs externas, garantindo máxima segurança e compatibilidade.
  • Configurações totalmente personalizáveis para se adequar ao seu estilo de negociação e apetite ao risco.
  • Análise de sinal confiável mesmo com mensagens complexas ou formatos não convencionais.

Comece hoje mesmo

Transforme sua experiência de negociação com o Telegram para MT4 . Ganhe eficiência, precisão e confiança em cada negociação que fizer.

Os principais motivos para não copiar um sinal:

  • Você não executou o programa como administrador, para um funcionamento correto, execute o arquivo exe (ponte para o telegrama) como administrador
  • Se o Telegram estiver bloqueado no seu país, você deverá usar uma VPN em todo o PC que permitirá que o arquivo de ponte EXE se conecte ao Telegram; uma solução é colocar o copiador em uma VPN que não tenha o Telegram bloqueado.
  • A negociação automática não está habilitada, você deve habilitar a negociação automática nas configurações do terminal


Comentários 8
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

Produtos recomendados
Forex Graphical Interface v01
Lorenzo Coletta
Utilitários
Hello Guys! I want to share with you a very useful tools. Anyone of us who has used MT4 for some time knows how impractical this platform can be for discretionary trading. That's why I created this graphical interface!  Interface is very simple, all the info that you need are in the video and in the screenshot. NB: Before to run the EA Interface, remember to copy the file in the comment in your MT4 folder "Controls". PATH: .../MQL4/INCLUDE/CONTROLS NB: unfortunately the interface can't be test
Fibo Color Levels
Marlon Campos da Silva
4 (4)
Utilitários
Fibo Color Levels é uma incrível ferramenta para amantes de Fibonacci. Você poderá personalizar seus valores preferidos, estilos e formatos de cada nível e definir a cor dos níveis de acordo com sua importância. Fibo Color Levels NÃO ADICIONA O OBJETO RETRAÇÃO DE FIBONACCI AUTOMATICAMENTE . O objetivo deste indicador não é este. Então, você precisará adicionar manualmente a Retração de Fibonacci no seu gráfico, como normalmente já faz. Utilize a ferramenta retração de Finonacci padrão do termina
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitários
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 3 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Golden Scalper PRO  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares em
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
A CANADIAN TAIGA é uma carteira profissional EA que utiliza um sistema comercial que segue as tendências, baseado em princípios de quebra de volatilidade e quebra de níveis de apoio/resistência. Funciona em todos os pares de dólares canadianos. O princípio central da Taiga canadiana é capturar oportunidades de negociação em todos os pares CAD, utilizando um sofisticado módulo de cobertura. Descarregar o CANADIAN TAIGA e testá-lo em todos os pares de dólares canadianos como recomendado, e se nã
BBMA Telegram Informer
Dmitrii Leshchev
Utilitários
Советник  представляет собой многофункциональную торговую систему BBMA Oma Ally с интеграцией Telegram для удаленного управления и получения уведомлений. Основная специализация - анализ паттернов ценового действия и автоматическое оповещение о торговых возможностях. Основные функции 1. Система оповещений через Telegram Управление командами: Отслеживание и выполнение команд из Telegram Уведомления: Мгновенные оповещения о торговых сигналах Удаленное управление: Возможность управления советнико
ExincExp
Stanislav Vereshchagin
Experts
Hello dear traders! I present to your attention the ExincExp trading robot. The robot is based on the Price Action "Outside Bar" trading strategy. The Expert Advisor is designed for the H1 timeframe, best suited for the EUR-USD pair. There will be not many trades, but filtering them very well, which will make only the most accurate market entries for you. The robot calculates and places stop-loss and take-profit on its own. Also, it is not based on any indicators, the EA takes all information
Haiau Capital MT4
Thi Dang Nguyen
Experts
Designed with advanced algorithms and utilizing deep learning technology, our Haiau Capital MT4 (EA) is crafted to assist you in the intricate world of forex trading. The system analyzes market behaviors and conducts transactions based on specific criteria, empowering you to engage with market trends more effectively. With the backing of nearly a decade of data, the EA employs deep learning to examine past market conditions, aiming to provide enhanced decision-making. Recommendations: Curren
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Psychology
Tais Miranda Hoffmann
5 (3)
Utilitários
The most different product of the site: This tool is an auxiliary tool aimed at managing your trades and psychological discussions. As you probably know, more than 70% of the reason for the success of big traders is psychological issues. Only 30% is related to your strategy. So it is better to strengthen this big part with a tool. With a free tool, I allow you to become a better trader   This tool consists of several rules. In version 1.0, we have 7 rules. In later versions, we will add more ru
FREE
CloneChartMT4
Andrei Novichkov
5 (2)
Utilitários
This utility clones the chart it is running on. It opens the same chart with the same graphical objects, set of indicators (saving the parameters) and the rest of the elements. In essence, it performs a deep copying of the original chart, transferring the template to the opened chart. The symbol and the timeframe of the original chart are also saved.
FREE
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
Experts
It's a multi-currency grid and martingale system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. The expert has the possibility to trade up to 100 pairs. Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 lot size and leverage 1:500, you need an initial balance of at least 10,000 f
FREE
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Experts
LENA Couo Cabeludo Com tecnologia avançada de stop-loss utilizando inteligência artificial, o Lena Expert Advisor oferece uma experiência inovadora de trading.  O robô Lena evita grandes níveis de stop-loss, Martingale e trading de grade. Em vez disso, utiliza um sistema dinâmico de stop-loss que se adapta às condições do mercado. A análise baseada em inteligência artificial ajuda a identificar oportunidades-chave no mercado, alinhando-se à sua estratégia cuidadosamente projetada. Esta solução
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitários
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Utilitários
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: //www.mql5.com/en/market/product/58082 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER   is an advanced trading panel designed for manual trading.   Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL)   Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund alloca
Next Generation
Volodymyr Zubov
Experts
Consultor de negociação automática para o terminal MT4. Quaisquer instrumentos de negociação. Configurações mínimas. Exibição detalhada de estilo e condições de negociação na tela de seu terminal. Ele começa a funcionar imediatamente após a instalação e conexão à sua conta MT4. Qualquer período de tempo abaixo de H4. Prazo recomendado para exibição das sessões de negociação H1. Você escolhe o horário de trabalho ideal para um robô de negociação. Muitas felicidades e uma tendência passageira.
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitários
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT4! Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT4 Expert Advisor designed to recover drawdowns, secure break-even exits, manage trades wi
Donchian Channel Pro
Yeoh Kia Gee
Experts
Donchian Channel Pro EA 1. OVERVIEW The Donchian Channel EA is a breakout trading system that leverages the Donchian Channel to identify key support and resistance levels based on price highs and lows over a set period. The EA automatically executes trades when price breaks out of these levels, aiming to capture strong trending movements. It includes features such as time filters, ATR-based stop-loss and take-profit levels. 2. Unique Features   Ø Donchian Channel Breakout Strategy – Trades only
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experts
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Experts
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
VolatilityAndStrategyAnalyze
Juraj Puchky
Utilitários
Roteiro simples para analisar posibilidade de lucro para todo o mercado todos os símbolos. Você pode especificar o lucro mínimo e máximo em porcentagem e número de etapas para cada período. O script descobrirá que os símbolos mais interessantes dependem de sua configuração. Você terá uma análise rápida e atual de todo o mercado que pode ajudá-lo a fazer a escolha certa de negócios, nunca mais perderá a oportunidade.
FREE
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Experts
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Overview Prop Firm Robot is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that trades 5 minute timeframe using a multi-indicator confirmation model and built-in protection limits. Entries are filtered by several standard indicators and are evaluated on new bars. The EA includes spread/position limits, daily loss and drawdown limits, and account equity protections that can suspend new entries when triggered. An optional news filter can pause new entries around sc
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Experts
PROFITABLE HIGHER AND SAFER - Kakarot EA uses indicators combined with AI algorithm according to the principle of trend detection and trend matching. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Flexible command entry and exit - Works on all pairs, preferable to major USD pairs. - Support trade manual methods. - Provide effective bot management parameters at your own discretion to be able to bring a much higher profit. Help Manual Bot configu
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Unbrekeable
SHEYLA SOFTWARE
4 (1)
Experts
Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Price $69.99 4 of 10 left at this Price Next 10 copies $149.99. Expert will be available on sale untill 1 of January.   Unbrekeable for XAUUSD is a fully automated EA designed to trade GOLD only. It is based on machine learning analysis and an incredible trend detection system.   This EA tries to win 1% of the account in each of the trades!!!! works like magic :)   EA contains self-adaptive market algorithm, which uses   XAUUSD in 2015-2020
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Experts
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
OwlGrid01
Angel Perez Sanchez
Experts
Este Expert Advisor torna o simples eficaz. Permite personalizar seu nível de risco de acordo com seu perfil e capital através de um sistema ajustável de soma de lotes. Gerencie seus investimentos com precisão. Ideal para combinar diferentes conjuntos de operações conservadoras para obter lucros controlados e constantes. Na seção de imagens, você pode ver alguns backtests, bem como o comportamento de 8 conjuntos em diferentes instrumentos em tempo real (uma imagem mostra o agregado e a próxima m
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Indicadores
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 23 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 2
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitários
O MT4 para Telegram Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais para o Telegram, transformando sua conta em um provedor de sinais. O formato das mensagens é totalmente personalizável! No entanto, para uso simples, você também pode optar por um modelo predefinido e habilitar ou desabilitar partes específicas da mensagem. [ Demonstração ]   [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Conf
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitários
Trade Copier Pro é uma ferramenta poderosa para copiar remotamente comércio entre multi-contas em diferentes locais mais internet. Esta é uma solução ideal para provedor de sinais, que querem compartilhar seu comércio com os outros no mundo todo em suas próprias regras. Um provedor pode copiar comércios de multi-receptores e um receptor pode obter comércio de multi-fornecedores também. Provedor e receptor pode gerenciar sua lista de parceiros com potência sistema de gestão de banco de dados buil
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitários
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitários
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitários
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitários
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitários
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitários
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitários
O MT4 to Discord Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável, projetada para enviar sinais de negociação diretamente para o Discord. Esta ferramenta transforma sua conta de negociação em um provedor de sinais eficiente. Personalize os formatos de mensagens para se adequar ao seu estilo! Para facilitar o uso, selecione entre modelos pré-desenhados e escolha quais elementos da mensagem incluir ou excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Telegram ]  New: [
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord Se você quiser experime
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitários
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitários
Auto Trade Copie é projetado para copiar negociações entre multi contas/terminais MetaTrader 4 com 100% de precisão. Com esta ferramenta, você pode atuar tanto como um provedor (origem) ou um recebedor (destino). Todas as ações de negociação serão copiadas do fornecedor ao recebedor sem demora. Demo: Versão demonstração para teste pode ser baixado em: https://www.mql5.com/pt/market/product/4904 Referência: Se você precisa copiar entre diferentes locais através da Internet, por favor veja o Trad
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitários
Negocie o suporte e a resistência ou as zonas de oferta e procura automaticamente depois de identificar as áreas-chave nas quais pretende negociar. Este EA permite-lhe desenhar zonas de compra e venda com um único clique e, em seguida, colocá-las exatamente onde espera que o preço mude. O EA monitoriza então estas zonas e realizará automaticamente negociações com base na ação de preço que especificar para as zonas. Assim que a negociação inicial for realizada, o EA obterá lucro na zona oposta q
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitários
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitários
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitários
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Mais do autor
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitários
O AI Trade Analyzer   é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo. Principais funções: 1. Análise técnica: Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci. Identificar tendências, divergências e níveis-chave. 2. Trab
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consultor de Negociação Ice Cube Scalper -         é um day scalper   , que realiza um grande número de negociações diariamente, ganhando vários pontos com cada transação. A estratégia do EA é negociar com a tendência usando o indicador RSI. O EA usa média com um lote multiplicador, você precisa entender isso antes de usar o EA, no entanto, a estratégia teve um bom desempenho tanto no backtesting quanto na negociação ao vivo. Antes de comprar, certifique-se de testar o trabalho do consultor no t
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicadores
O indicador iPump é um indicador versátil que combina as vantagens de três categorias de indicadores. detecção de tendência simultânea em vários TFs definindo zonas de resistência e suporte determinação de zonas de sobrecompra e sobrevenda Funções do indicador: Definindo uma tendência Esta função será necessária para todos os traders que desejam avaliar objetivamente a direção atual do mercado e evitar a subjetividade. Em uma fração de segundo, você será capaz de comparar a direção da tendênci
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicadores
Lógica de trabalho A importância deste indicador reside no fato de que ele permite que você entenda quanto “ainda resta combustível no instrumento”. Imagine a situação, você saiu de um carro com a bateria meio descarregada, em média, essa quantidade de energia costuma ser suficiente para um carro por 250 km, então se você quiser não pode ultrapassar uma distância de 700 km. Assim, para cada instrumento, existe um certo movimento diário de preço e, como resultado de observações estatísticas, foi
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bem-vindo ao mundo da negociação de ouro inovadora e eficiente com o GoldPro - um robô de negociação avançado projetado especificamente para ajudar você a alcançar o sucesso no mercado de ouro. O consultor utiliza a técnica de média, você deve perceber isso não como bom ou ruim, mas como uma abordagem que funciona no mercado, descartando a crença unipolar de que um método é bom e o outro é ruim, ela existe e pode ser aplicada com sucesso, isso é um fato. Confiabilidade e Experiência: O GoldPr
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitários
Este rastreador permite que você identifique ativos que estão mais do que normalmente sobrecomprados (% de crescimento) ou sobrevendidos (% de queda) dentro de um período de tempo selecionado (período de tempo). O mercado é regido por lei, compre mais barato, venda mais caro, mas sem um scanner automático será muito difícil para você identificar moedas / ações que estão sobrecompradas ou sobrevendidas mais do que o normal, digamos, na semana atual, ou o hora atual ou mês. Pode haver dezenas ou
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitários
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT4 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. Funções do consu
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experts
Bem-vindo ao mundo da negociação de ouro inovadora e eficiente com o GoldPro - um robô de negociação avançado projetado especificamente para ajudar você a alcançar o sucesso no mercado de ouro. O consultor utiliza a técnica de média, você deve perceber isso não como bom ou ruim, mas como uma abordagem que funciona no mercado, descartando a crença unipolar de que um método é bom e o outro é ruim, ela existe e pode ser aplicada com sucesso, isso é um fato. Confiabilidade e Experiência: O GoldPr
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Consultor de Negociação Ice Cube Scalper -           é um cambista do dia       , fazendo um grande número de negócios diariamente, levando vários pontos em cada transação. A estratégia do EA é negociar com a tendência usando o indicador RSI. O EA usa a média com um lote multiplicador, você precisa entender isso antes de usar o EA, no entanto, a estratégia teve um bom desempenho tanto no backtesting quanto na negociação ao vivo. Antes de comprar, certifique-se de testar o trabalho do consultor
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitários
Coppy Master MT5   é uma ferramenta para copiar negociações entre terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Suporta cópia em ambas as direções: de MT5 para MT4, de MT4 para MT5 e também entre contas do mesmo tipo. Para uma operação correta, todos os terminais devem ser iniciados em um computador ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar para o MetaTrader 4, é necessária uma versão separada do produto -   Coppy Master MT4   . Principais funções: Tipo de conexão Modos Mestre e Receptor. Possibi
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitários
Coppy Master MT4       é uma ferramenta copiadora de negociações para terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Ela suporta cópia em ambas as direções: de MT4 para MT5, de MT5 para MT4, bem como entre contas do mesmo tipo de MT4 para MT4. Para funcionar corretamente, todos os terminais devem estar rodando no mesmo PC ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar para o MetaTrader 4, uma versão separada —       Coppy Master MT5       - é necessário. Principais características: Modos de cópia Supor
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Experts
A negociação automatizada deve ajudar você a aumentar seu capital — não confundi-lo com configurações e teorias infinitas. SPARK   é um Expert Advisor leve, porém eficaz, projetado para dar aos iniciantes um início confiante, com foco em precisão e simplicidade. Por que o SPARK é diferente? Focado em EUR/USD:   O EA é especificamente otimizado para EUR/USD, um dos pares de moedas mais líquidos e estáveis. Construído com base na lógica de rompimento de liquidez:   o SPARK identifica e reage a zon
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitários
Lógica de trabalho O utilitário Stop Out é um indicador simples, mas muito conveniente, que mostra quantos pontos faltam para o nível Stop Out / Seu benefício reside no fato de que muitos corretores superestimam deliberadamente o risco na negociação em busca de lucro, usam a margem disponível ao máximo, e para este caso é muito importante saber onde o corretor pode fechar suas posições à força. Basta colocar o indicador no gráfico e, dependendo da posição aberta em Compra ou Venda, você verá
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicadores
Indicador de oferta e demanda real       - permitirá que você determine rapidamente a localização dos níveis de resistência e suporte em todos os prazos. O indicador será útil para quem usa análise técnica em suas negociações. O indicador é fácil de usar, basta arrastar e soltar no gráfico e o indicador mostrará os níveis de suporte e resistência mais prováveis. Ao alternar os prazos, você verá os níveis para o período de tempo recém-selecionado. Robot Scalper Recomendado       -       teste  
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitários
O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT4 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções: Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord Enviando emojis junto com texto personalizado Envie texto e imagens diretamente do terminal MT4 para o Discord Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade. Instructi
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitários
O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT5 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções: Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord Enviando emojis junto com texto personalizado Envie texto e imagens diretamente do terminal MT5 para o Discord Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade. Instructi
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitários
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitários
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilitários
O Smart Grid Set EA é um consultor especialista flexível e fácil de usar para a colocação de ordens pendentes em uma grade. Ele suporta lógica de ponto de equilíbrio, múltiplos modos de trailing stop, posicionamento manual na grade, tamanhos de lote personalizáveis e uma interface intuitiva no gráfico. É ideal para traders que empregam estratégias de grade ou média. Principais características Coloque ordens   Buy Stop   e   Sell Stop   em uma grade personalizável Suporta tamanhos de lote individ
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrição do conselheiro O Smart Expert Advisor é um consultor de negociação de grade automática com seleção automática de configurações para cada par de negociação. O Expert Advisor seleciona automaticamente as configurações para cada par de moedas, portanto, você não precisa definir os parâmetros para cada par, os cálculos são baseados na volatilidade do instrumento que está sendo negociado. No momento da negociação, você pode definir a direção dos pontos de entrada. Habilite o filtro por ten
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitários
O painel tem a interface mais intuitiva que todo iniciante pode usar. Na coluna SLp - você precisa especificar o tamanho do SL em pips. Se o valor ficar cinza e, ao mesmo tempo, os botões Bay / Sell também estiverem inativos, você especificou um valor de SL inferior ao permitido antes de ser definido pelo seu corretor. Na coluna TP% - você indica TP em% do saldo da conta. Nas configurações, você pode escolher com base no que este indicador será calculado, por patrimônio, saldo ou margem livre
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitários
EasyTradePad – Painel de Negociação para MetaTrader 4 O EasyTradePad   é uma ferramenta para negociação manual e semiautomática. O painel permite o gerenciamento rápido de ordens e posições, bem como cálculos de gerenciamento de risco com um clique. Características do painel: Abra e feche negociações com risco predefinido (% ou moeda de depósito) Defina SL e TP em pontos, porcentagens ou valores monetários Calcular automaticamente a relação risco-recompensa Mover stop loss para o ponto de equil
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitários
Utilitário MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra as informações básicas de negociação para um trader, a saber: tamanho médio e atual do spread Troque o tamanho por posições curtas e longas Custo de 1 pip para 1 lote de negociação Tamanho do nível de parada (distância mínima para colocar ordens pendentes) Tempo até o final do pregão atual (vermelho) e tempo até o início do próximo pregão (cinza) O tempo até o final da sessão de negociação atual é exibido em vermelho, o tempo até a abertura
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai n
Filtro:
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.10.01 10:58
Hi Lucas Eduardo!
Thank you for your review — it really motivates me to keep improving the product and providing support.
However, next time, please post your questions in the comments section. This helps other users, makes the support process more transparent, and prevents people who play dirty from leaving baseless statements in the reviews. As for your question about how to set up the utility to ignore certain messages from your signals, I recorded a video tutorial — you can check it out in this YouTube video - https://youtu.be/iIcSna9Mm08
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike
242
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike 2025.09.05 07:23 
 

This telegram copier is "TOO SLOW". I am a developer, I believe a copier should capture signals from the telegram channel, parse, analyse it and enter/ insert all signals as market execution or signals provider price(pending) and possess fast execution in 0.300 milliseconds from signal receive!. A signal should be placed at the market execution if it’s within slippage else pending order. I was actually looking for a fast copier to take my trades for me so I bought this copier because of the review of jkeita (2025.01.05), according to jkeita, "this specific developer's EA captures the signal even before it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means" My expectation is that All signals should be put in market execution or pending order within a few seconds. I have used this copier for about 5 months now and I’m very disappointed with this copier because it is so slow even when I set the slippage to 500. My observations: 1. More than 70% of my signals are being skipped and the remaining 30% signals entered very late, sometimes it takes up to 45 mins to 4hours or more to be copied to MT4 from telegram even when I set it for Force market execution. (See Mohamed Hesham Ahmed’s review) Sergey, have tried to resolve this but has not been able to rectify the issue, he even gave me a set file, which had no effect. He told me that the trades will be taken immediately they are given on the telegram channel, he gave me a set file to enable it take the trades immediately they are provided but it still does not work 2. I am convinced that no matter how much you tweak the settings, the copier will take the trades at its convenience (usually very late). According to Sergey, "the copier puts the trades in the MT4 as soon as there is an opportunity to execute a transaction". Really??? 3. This copier does not follow your signal provider's entry price or execute Telegram signals directly at market price as soon as providers send them. 4. The settings in the EA don’t all work; I think this copier is a work in progress. 5. If you delete any trade you do not want, the copier puts again the second time. 6. If a trade is modified in the telegram, the copier treats it as a new trade. 7. The user guide is not comprehensive at all and is not very useful. 8. Sometimes the copier mis-reads the stop loss from the signal and puts a wrong one. 9. You may not be able to run this copier on the same, phone number and another computer in case you upgrade or reinstall your windows on your computer. 10. Sergey, finds it difficult to understand your point and asks you to send him a video shot of what you are talking about. 11. On the 13th May 2025, I suggested to allow the user specify which TP to copy but he asked me to give him $40 to add this functionality. He then went ahead to include it. (I never paid him, why would I pay him just for my suggestion?) This confirms waynet’s review. Based on my suggestion, he added this functionality to some extent. My final word: This copier works but slow and has limited working functions I suggest Sergey to: 1. Rewrite the logic of this code to allow for fast execution within 0.5 milliseconds from receiving the signal. 2. Get a software tester to help you do a professional test and use the feedback to improve your copier. 3. Create a log file for all trades skipped or taken to make it easy for monitoring and reporting issues. 4. Provide a feedback on the chat to enable someone know the status of the EA. 5. Handle multiple take profits intelligently, splitting lot sizes across different TPs automatically. 6. Get someone to write a comprehensive user guide for this copier.

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.09.05 09:41
Dear Ifeanyichukwu, Thank you for taking the time to write such a long review. I understand your frustration, but I must clarify a few things: Settings matter – The copier requires correct configuration. All methods and set files were already provided, but it seems you have not applied or understood them properly. Without proper setup, no copier will ever work as expected. Video guide – To make it easier, I recorded a detailed video showing step-by-step how to set up the copier and how to avoid delays: https://youtu.be/XgOX8rDzsT0 . Please watch it carefully before making conclusions. Unrealistic expectations – Execution speed depends not only on the EA, but also on your computer performance, internet connection, broker server, and Telegram API. Expecting 0.3 ms execution in retail trading is simply not realistic. Functionality – Many of the things you describe as “missing” are already implemented, but they must be configured correctly. I explained this several times in support. The copier works, but it requires proper setup. I respect every client, but please also respect the developer’s time and effort. All tools and instructions are available — it only depends on whether you are willing to use them. Best regards,
Sergey /////////////////////////////////////////////
It’s also worth noting that you wrote yourself you have been using the copier for 5 months. If it was really “useless”, why would anyone continue using it for so long instead of moving to another solution? This contradiction speaks for itself. For everyone who is hesitating before purchase — I provide a FREE DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760443 . You can test it yourself and clearly see what the copier can and cannot do. This way, you don’t have to rely on negative comments from people who prefer to complain instead of learning how to use the product properly. /////////////////////////////////////////////
Some people prefer to write endless “bla-bla-bla” in long texts, but where are the real facts? I record videos, I show proofs, I demonstrate the copier in action. Meanwhile, this reviewer never provided even a short video to demonstrate any actual delay or malfunction. Without facts or evidence, such words remain only empty complaints.
Mohamed Hesham Ahmed
239
Mohamed Hesham Ahmed 2025.08.28 09:03 
 

I have been testing the Telegram to MT4 Copier for a little over two months. Overall, it works but there are some mixed experiences. The software offers many parameters, but several of them are not clearly explained in the documentation or videos. This makes the initial setup somewhat confusing. On the positive side, the developer is responsive, helpful, and open to feedback, which is appreciated. During my first weeks of use, the copier performed reliably and copied trades as expected. However, in the last few days I noticed inconsistent behavior — sometimes trades are copied, other times they are not, even though I’m using the same setup and Telegram group as before. This makes me suspect there might be server stability issues that need attention. In summary, the copier has potential and good developer support, but it still needs clearer documentation and more consistent performance for me to fully rely on it.

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.08.29 06:29
Hello Mohamed! Thank you for your detailed feedback — it’s very valuable for improving the product. You mentioned that some parameters and parts of the setup are not very clear here a full atricle about all parameters https://www.mql5.com/en/blogs/post/763098 . Update: After the conversation, the person was given information regarding all product settings. As well as recommendations regarding improving the size of the RAM of his VPS so that copying would be even more stable.
waynet
1135
waynet 2025.08.14 11:38 
 

Wants an extra $50 to help set up this piece of trash. If I were you I would look elsewhere for an easier setup because this one is a nightmare.

He has no duty of care for his customers, just treats them like a cash register.

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.08.28 15:50
The user received full installation instructions, video tutorials, and free text-based support, which are sufficient for setup.
Their request was for a personal installation via AnyDesk, which requires one-on-one time and therefore comes with an additional fee. I remain available to all customers for full written support and step-by-step guidance.
Hibriguy
172
Hibriguy 2025.04.11 05:03 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.08.14 14:27
Hello! Here a video instruction https://t.me/SignalCopier_utility/74, in which I clearly showed how to place an order exactly at the market, even if the signal price differs from the current market price. However, you continue to claim the opposite, ignoring obvious evidence.
I also have records video confirming how to do the correct operation of the advisor for a as I think similar situation like your https://t.me/SignalCopier_utility/81 , including successful placement of market orders under various conditions.
Please do not mislead other users. If you have technical difficulties, I am always open to dialogue and help. But spreading false information is wrong and unfair to other clients and the developer. Best regards,
Sergey
Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

jkeita
78
jkeita 2025.01.05 10:07 
 

If you don't know then you don't know but this specific developer's EA captures the signal even before it it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means. This is truly an undiscovered gem of a product and definitely a game changer for me. Thank you Sergey.

Responder ao comentário