Telegram to MT4 Coppy

Telegram para MT4: A solução definitiva para cópia de sinais

Otimize suas negociações com o Telegram para MT4 , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência.

[Instructions and DEMO]

Principais características

Integração direta da API do Telegram Autentique via número de telefone e código seguro.

Busque e gerencie IDs de bate-papo sem esforço usando uma ponte EXE fácil de usar.

Adicione, exclua e atualize vários canais/chats para cópia simultânea de sinais. Análise de sinais com filtros avançados Ignora sinais indesejados que contêm palavras de exceção personalizadas (por exemplo, "relatório", "resumo").

Suporta formatos flexíveis de SL e TP: preço, pips ou pontos.

Calcula automaticamente pontos de entrada quando os sinais especificam pontos em vez de preços. Personalização e flexibilidade de pedidos Personalize o tamanho do pedido com vários modos: lotes fixos, lotes dinâmicos (% de risco) ou lotes específicos de símbolo.

Ajuste SL/TP usando dados de sinal ou parâmetros personalizados.

Configure slippage, expiração de ordem pendente e configurações de nova tentativa para execução perfeita. Gerenciamento abrangente de símbolos Exclua símbolos específicos ou corresponda a símbolos de corretores personalizados.

Mapeie símbolos de sinal para nomes específicos do corretor (por exemplo, GOLD=XAUUSD). Gestão Avançada de Risco e Comércio Defina limites de perdas diários, semanais ou mensais em porcentagem ou moeda.

Pare de copiar automaticamente quando os limites de perda forem atingidos.

Habilite o ponto de equilíbrio e o trailing stop dinâmico para lucros otimizados. Filtros de tempo e comércio Use filtros de tempo para controlar o horário de negociação e os dias permitidos.

Limite o número máximo de negociações ou perdas por dia. Integração perfeita e configuração fácil Interface EXE simples para login seguro no Telegram e gerenciamento de chat/canal.

Copie de vários canais simultaneamente implantando o utilitário em gráficos separados. Reconhecimento de Comando Flexível Lida com comandos avançados para fechar, modificar ou excluir pedidos com base no texto do sinal.

Suporta frases como "fechar todas as posições", "mover o SL para o ponto de equilíbrio" e muito mais.

Para quem é esse utilitário?

Seja você um trader de varejo que busca automatizar sua estratégia ou um assinante de serviço de sinais, o Telegram para MT4 garante que você nunca perca uma negociação. Com sua interface intuitiva, personalização detalhada e recursos robustos de análise, este utilitário simplifica a negociação como nunca antes.

Por que escolher o Telegram em vez do MT4?

Não são necessárias DLLs externas, garantindo máxima segurança e compatibilidade.

Configurações totalmente personalizáveis para se adequar ao seu estilo de negociação e apetite ao risco.

Análise de sinal confiável mesmo com mensagens complexas ou formatos não convencionais.

Comece hoje mesmo

Transforme sua experiência de negociação com o Telegram para MT4 . Ganhe eficiência, precisão e confiança em cada negociação que fizer.

Os principais motivos para não copiar um sinal:

Você não executou o programa como administrador, para um funcionamento correto, execute o arquivo exe (ponte para o telegrama) como administrador

Se o Telegram estiver bloqueado no seu país, você deverá usar uma VPN em todo o PC que permitirá que o arquivo de ponte EXE se conecte ao Telegram; uma solução é colocar o copiador em uma VPN que não tenha o Telegram bloqueado.

A negociação automática não está habilitada, você deve habilitar a negociação automática nas configurações do terminal



