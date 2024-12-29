Telegram to MT4 Coppy

Telegram에서 MT4로: 최고의 신호 복사 솔루션

최첨단 유틸리티인 Telegram to MT4를 사용하여 거래를 간소화하세요. DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 4 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사할 수 있습니다. 이 강력한 솔루션은 탁월한 정밀도와 맞춤 설정 옵션을 통해 원활한 신호 실행을 보장하여 시간을 절약하고 효율성을 높여줍니다.

[Instructions and DEMO]

주요 특징

직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요.

사용자 친화적인 EXE 브리지를 사용하여 채팅 ID를 손쉽게 가져오고 관리하세요.

여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 사용자 정의 예외 단어(예: "보고서", "요약")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다.

유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트.

신호가 가격 대신 지점을 지정하는 경우 자동으로 진입 지점을 계산합니다. 주문 맞춤화 및 유연성 고정 로트, 동적 로트(위험 %) 또는 기호별 로트 등 다양한 모드로 주문 규모를 맞춤화하세요.

신호 데이터나 사용자 정의 매개변수를 사용하여 SL/TP를 조정합니다.

완벽한 실행을 위해 슬리피지, 보류 주문 만료 및 재시도 설정을 구성합니다. 포괄적인 심볼 관리 특정 기호를 제외하거나 통관사 기호와 일치시킵니다.

신호 심볼을 브로커별 이름(예: GOLD=XAUUSD)에 매핑합니다. 고급 위험 및 무역 관리 일일, 주간 또는 월간 손실 한도를 백분율이나 통화로 설정합니다.

손실 한도에 도달하면 자동으로 복사를 중지합니다.

최적의 수익을 위해 손익분기점과 동적 트레일링 스톱을 활성화합니다. 시간 및 거래 필터 시간 필터를 사용하여 거래 시간과 허용 요일을 제어합니다.

하루 최대 거래 횟수 또는 손실 횟수를 제한합니다. 원활한 통합 및 간편한 설정 안전한 Telegram 로그인 및 채팅/채널 관리를 위한 간단한 EXE 인터페이스입니다.

여러 차트에 유틸리티를 배포하여 여러 채널에서 동시에 복사합니다. 유연한 명령 인식 신호 텍스트를 기반으로 주문을 마감, 수정 또는 삭제하기 위한 고급 명령을 처리합니다.

"모든 포지션 종료", "SL을 손익분기점으로 이동" 등의 문구를 지원합니다.

이 유틸리티는 누구를 위한 것인가요?

전략 자동화를 원하는 개인 투자자든 시그널 서비스 가입자든, Telegram to MT4를 사용하면 거래를 절대 놓치지 않을 수 있습니다. 직관적인 인터페이스, 세밀한 사용자 정의 기능, 그리고 강력한 분석 기능을 갖춘 이 유틸리티는 거래를 그 어느 때보다 간편하게 만들어 줍니다.

왜 MT4 대신 Telegram을 선택해야 할까요?

외부 DLL이 필요 없으므로 최고의 보안과 호환성이 보장됩니다.

귀하의 거래 스타일과 위험 감수성에 맞춰 완벽하게 사용자 정의 가능한 설정입니다.

복잡한 메시지나 비전통적인 형식이라도 신뢰할 수 있는 신호 분석이 가능합니다.

오늘 시작하세요

Telegram에서 MT4로 거래 경험을 혁신하세요. 모든 거래에서 효율성, 정확성, 그리고 자신감을 얻으세요.

신호를 복사하지 않는 주요 이유:

관리자 권한으로 프로그램을 실행하지 않았습니다. 올바른 작동을 위해 exe 파일(텔레그램 브리지)을 관리자 권한으로 실행하세요.

귀하의 국가에서 Telegram이 차단된 경우, EXE 브리지 파일이 Telegram에 접속할 수 있도록 전체 PC에서 VPN을 사용해야 합니다. 한 가지 해결책은 Telegram이 차단되지 않은 VPN에 복사기를 두는 것입니다.

자동거래가 활성화되어 있지 않습니다. 터미널 설정에서 자동거래를 활성화해야 합니다.



