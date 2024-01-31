GoldPro MT5

Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro.

Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto.

Affidabilità ed esperienza: GoldPro è il risultato di un'attenta ricerca e di anni di esperienza del nostro team di esperti finanziari e tecnici. Il nostro robot si basa su strategie comprovate e affidabili che gli consentono di analizzare efficacemente i movimenti di mercato e prendere decisioni informate.

Adattabilità e precisione: GoldPro si avvale di algoritmi unici che gli consentono di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato. Il robot è in grado di identificare potenziali opportunità di trading e fornire segnali accurati che aiutano a determinare i momenti ottimali per entrare e uscire dalle posizioni.

Efficienza automatizzata: GoldPro offre un approccio completamente automatizzato al trading dell'oro, consentendo di evitare le decisioni emotive e la fatica associate al trading manuale. Il robot analizza automaticamente il mercato, esegue analisi dei dati ed esegue le operazioni in base a parametri specifici, aumentando le probabilità di successo.


Facilità d'uso: Abbiamo prestato particolare attenzione a rendere GoldPro facile da usare, anche per i principianti. L'interfaccia del robot è semplice e intuitiva, permettendoti di iniziare a fare trading senza inutili complicazioni. Puoi concentrarti sui tuoi obiettivi finanziari mentre GoldPro si occupa del trading per te.

Gestione del rischio: il consulente dispone di diversi metodi per controllare il rischio, che puoi configurare autonomamente in base al tuo approccio personale al concetto di rischio/profitto.

Consigli di trading: deposito a partire da $ 30 per un conto cent e da $ 3.000 per un conto standard, impostazioni predefinite per XAU USD, qualsiasi intervallo di tempo è adatto, puoi scommettere sull'H1 predefinito (TF è impostato all'interno del consulente, il grafico TF esterno non ha importanza)

Supporto: il nostro team di supporto tecnico è sempre pronto a fornirti assistenza e a rispondere alle tue domande.

Unisciti a una comunità in crescita di trader di successo che utilizzano già GoldPro per migliorare i propri risultati di trading nel mercato dell'oro. Il nostro robot offre una soluzione affidabile ed efficace per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Ricorda che il trading comporta rischi e che le performance passate non garantiscono profitti futuri. Decidi se fare trading sull'oro con GoldPro è la soluzione giusta per te in base alla tua esperienza e alle tue capacità finanziarie.


PONKO
61
PONKO 2025.07.01 07:32 
 

Hi Sergey. Considering your latest analysis of XAUUSD, what should I do if the EA breaks the 1H bearish structure and continues opening trades until completing the 15 positions that come by default in the EA? Is there any protection against an abrupt change in trend? Is there a well-structured heddging option in the GoldPro EA to support this? I'm currently on a demo account and it's just opened trade number 10... there are still 5 left.

My review today July 11 2025

I've only been trading with GoldPro on a live account for three days, and the results are impressive. It also always recovers very well and efficiently when the DD begins. Sooner or later, it corrects its direction, even if I've opened a total of 15 trades. I 100% recommend it, using a lot setting of 0.02 for every 5K of capital, or 0.01 for every 2.5K of capital. I plan to compound every 2.5K of accumulated capital. It may be that one day trading becomes more complicated and I open many trades, but there will always be corrections, and the way it recalculates and locates the TP is fantastic.

My update Report GoldPro 7/16/2025 Fantastic. I will upload a PDF in Comments. Sergey is a Master....and I have tested a lot of EAs....

jkeita
63
jkeita 2025.03.17 19:21 
 

Maybe many will see this review maybe just one person but it needs to be said. This is one of the most underrated and undiscovered developers in this community. He wears different hats at all times from being excellent in customer service to being not only a great programmer but a great trader also. I think you would have to have some level of experience in forex to even understands what problems the cusomer could be facing and Sergey did just that. Thank you very much and I will be sure to market your EA in my Discord community.

Aluisio Tonini
26
Aluisio Tonini 2024.11.21 00:14 
 

AMAZING EXPERIENCE!I recently discovered SOFITMO TRADE, managed and administered by Master Segey Batudayev, when I was looking for a profitable AI with operational support. SOFITMO TRADE not only had the best AI, but also their offers available on Telegram and MQL5 were what I was looking for, with competitive prices. The service was kind and polite, in addition to all the concern with support for adapting the strategy with precise and accurate information. I was pleasantly surprised by the speed of configuring the AI ​​according to my needs. I participated in a promotion buying one software and getting another, the delivery of my bonus was better than I expected. I am very satisfied with my purchase and will continue to buy from Master Sergey at SOFITMO TRADE for all my strategy automation needs. It was an excellent investment and I am profiting from the strategy. May GOD BLESS Professor Sergey and his team greatly!

